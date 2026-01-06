Τασούλας μετά τον αγιασμό των υδάτων στον Πειραιά: Φως και αλήθεια ως οδηγός προσωπικής και συλλογικής αναγέννησης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι το φως και η αλήθεια πρέπει να αντλούνται «από την πηγή τους», ώστε να μετατραπούν σε προσωπική και συλλογική αναγέννηση