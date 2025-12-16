Επισκέψεις Γεωργιάδη σε νοσοκομεία στο Μανχάταν και στην Αστόρια - Δείτε βίντεο
Άδωνις Γεωργιάδης Νέα Υόρκη Νοσοκομεία

Επισκέψεις Γεωργιάδη σε νοσοκομεία στο Μανχάταν και στην Αστόρια - Δείτε βίντεο

Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε με το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών της Νέας Υόρκης

Επισκέψεις Γεωργιάδη σε νοσοκομεία στο Μανχάταν και στην Αστόρια - Δείτε βίντεο
Για τις επισκέψεις του σε νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας τους, ενημέρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο X. Ο υπουργός Υγείας «ανέβασε» βίντεο από την επίσκεψή του στο Mount Sinai στο Μανχάταν, ενώ σήμερα θα πάει στο Mount Sinai στην Αστόρια.

«Σήμερα θα πάω στο Mount Sinai στην Αστόρια. Σκοπός μου να βρω τρόπο να συνεργαστούμε με τα κορυφαία αυτά Νοσοκομεία της Γης και να δώσουμε στο ΕΣΥ τεχνογνωσία από τους καλύτερους» έγραψε ο Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.

Συνάντηση με το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών της Νέας Υόρκης

