Επισκέψεις Γεωργιάδη σε νοσοκομεία στο Μανχάταν και στην Αστόρια - Δείτε βίντεο
Ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε με το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών της Νέας Υόρκης
Για τις επισκέψεις του σε νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας τους, ενημέρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησης στο X. Ο υπουργός Υγείας «ανέβασε» βίντεο από την επίσκεψή του στο Mount Sinai στο Μανχάταν, ενώ σήμερα θα πάει στο Mount Sinai στην Αστόρια.
«Σήμερα θα πάω στο Mount Sinai στην Αστόρια. Σκοπός μου να βρω τρόπο να συνεργαστούμε με τα κορυφαία αυτά Νοσοκομεία της Γης και να δώσουμε στο ΕΣΥ τεχνογνωσία από τους καλύτερους» έγραψε ο Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.
Συνάντηση με το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών της Νέας Υόρκης
Οπως καταλαβαίνετε δεν σταματώ με τίποτε. Χθες επισκέφθηκα και το Mount Sinai στο Μανχάταν. Σήμερα θα πάω στο Mount Sinai στην Αστόρια. Σκοπός μου να βρω τρόπο να συνεργαστούμε με τα κορυφαία αυτά Νοσοκομεία της Γης και να δώσουμε στο ΕΣΥ τεχνογνωσία από τους καλύτερους pic.twitter.com/IIPqFBfXLS— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 16, 2025
Χθες το βράδυ στο Προξενείο μας στη Νέα Υόρκη είχα την χαρά να συναντηθώ με το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Ελλήνων Ιατρών της ευρύτερης Νέας Υόρκης. Με ευχαρίστησαν για τη νομοθεσία μας για την αυτόματη αναγνώριση των πιστοποιητικών τους και για την δυνατότητα που τους δώσαμε να… pic.twitter.com/EoMFLzidML— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 16, 2025
