Επισκέψεις Γεωργιάδη σε νοσοκομεία στο Μανχάταν και στην Αστόρια - Δείτε βίντεο

Για τις επισκέψεις του σε νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας τους, ενημέρωσε ομέσω ανάρτησης στο X. Ο υπουργός Υγείας «ανέβασε» βίντεο από την επίσκεψή του στο Mount Sinai στο, ενώ σήμερα θα πάει στο Mount Sinai στην«Σήμερα θα πάω στο Mount Sinai στην Αστόρια. Σκοπός μου να βρω τρόπο να συνεργαστούμε με τα κορυφαία αυτά Νοσοκομεία της Γης και να δώσουμε στο ΕΣΥ τεχνογνωσία από τους καλύτερους» έγραψε ο Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.