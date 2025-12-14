Χρυσοχοΐδης: Έρχονται κι άλλες συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις, ψευδείς οι καταγγελίες για αστυνομική βία στα αγροτικά μπλόκα
Χρυσοχοΐδης: Έρχονται κι άλλες συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις, ψευδείς οι καταγγελίες για αστυνομική βία στα αγροτικά μπλόκα
«Η κοινή γνώμη βλέπει την ΕΛΑΣ να δέρνει τους αγρότες; Αλήθεια; Πού απευθύνεστε, σε ηλιθίους; Τι είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγοι;» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, καλώντας την αντιπολίτευση να μην αναπαράγει ψευδείς αναφορές
Ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να χαρακτηρίζει ψευδείς τις καταγγελίες τις αντιπολίτευσης περί άσκησης αστυνομικής βίας στα αγροτικά μπλόκα.
«Σε ποια ταινία, σε ποιο έργο βλέπετε όλα αυτά που λέτε περί καταστολής. Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης; Υπάρχουν τα αγροτικά μπλόκα επι 16 μέρες, έχετε δει κάποιον τραυματισμό; Τι λέτε; Η κοινή γνώμη βλέπει την ΕΛΑΣ να δέρνει τους αγρότες; Αλήθεια; Πού απευθύνεστε, σε ηλιθίους; Τι είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγοι;», είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης για να συνεχίσει: «Όχι άλλα ψέματα. Όχι ψέματα ότι δήθεν η αστυνομία έχει πάρα πολλούς αστυνομικούς. Κάθε χώρα διαθέτει διάφορα αστυνομικά σώματα. Εμείς έχουμε ένα. Χιλιάδες αστυνομικοί φυλάνε τα σύνορα. Δεν θέλετε να τα φυλάμε; Χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους, 500 αστυνομικοί είναι για την ασφάλεια της Βουλής. Όχι άλλα ψέματα. Είχαμε 470 πορείες μόνο για το Παλαιστινιακό και δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματίας πολίτης. Είχαμε όμως τραυματισμό αστυνομικού στην Κρήτη».
Παράλληλα, ο Υπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να μην αναπαράγει τις ψευδείς αναφορές για χρήση πλαστικών σφαιρών από αστυνομικούς κατά αγρότες. «Η ΕΛ.ΑΣ δεν διαθέτει πλαστικές σφαίρες. Μη λέτε ψέματα, για όνομα του θεού», είπε.
Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ο κ. Χρυσοχοϊδης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί φαινόμενα καταστροφής περιουσιών. «Αν κάποιοι θέλουν να σπάσουν περιουσίες ανθρώπων εμείς πρέπει να το επιτρέψουμε; Αυτό ζητάτε; Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν θα πηγαίνουν κάποιοι σε γειτονιές και θα καταστρέφουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Τελεία και παύλα. Οι άνθρωποι κάνουν μια επένδυση και θα έρθουν κάποιοι να τα σπάσουν; Που είναι γραμμένα αυτά; Αυτά τελειώσανε», σημείωσε.
Πέραν αυτών ο Υπουργός ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα το ελληνικό FBI θα προχωρήσει σε νέες συλλήψεις και εξαρθρώσεις πλοκαμιών του παράνομου κυκλώματος που λυμαίνονταν αγροτικές επιδοτήσεις. «Δημιουργήσαμε το ελληνικό FBI το οποίο μέσα σε 13 μήνες συνέλαβε 1.900 κατηγορούμενους. Οι 550 εξ αυτών είναι ήδη προφυλακισμένοι μετά από μια τεράστια δραστηριότητα με αποδόμηση κυκλωμάτων σε ναρκωτικά και άλλου. Δύο από τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ήδη στην Δικαιοσύνη. Σύντομα θα παραπεμφθούν και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιάσει η υπηρεσία. Έχουν ελεγχθεί 6 χιλιάδες ατομικά ΑΦΜ. Δεσμεύτηκαν 33 εκατ. ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως», είπε.
Τέλος, σε μια απολογιστική παρουσίαση των δράσεων της ΕΛΑΣ το τρέχον έτος είπε:
• 350 αστυνομικοί βρίσκονται καθημερινά σε Μέσα Μεταφοράς και έχουν ήδη 2 χιλ συλλήψεις για κλοπές, ναρκωτικά κ.α.
• Έχουμε 120 λιγότερους νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα.
• Μόνο το τελευταίο 3ήμερο έγιναν 17,5 χιλιάδες αλκοτέστ στην Αττική
• Για ενδοοικογενειακή βία υπήρξαν 19,5 χιλιάδες καταγγελίες θυμάτων, 12,5 χιλιάδες δράστες το 2025. 1300 θύματα οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία. 500 γυναίκες στα safe houses, 400 και πλέον κατηγορούμενοι κακοποιητές είναι στη φυλακή
