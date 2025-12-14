Χρυσοχοΐδης: Έρχονται κι άλλες συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις, ψευδείς οι καταγγελίες για αστυνομική βία στα αγροτικά μπλόκα

«Η κοινή γνώμη βλέπει την ΕΛΑΣ να δέρνει τους αγρότες; Αλήθεια; Πού απευθύνεστε, σε ηλιθίους; Τι είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγοι;» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, καλώντας την αντιπολίτευση να μην αναπαράγει ψευδείς αναφορές