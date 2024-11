Συνεχίζεται ο πόλεμος Κασσελάκη - Πολάκη: «Δεν καταλαβαίνει αγγλικά και φόρμες Πόθεν Έσχες» - «Οικονομολόγοι της πλάκας, δεν σπούδασα έξω, γιατί πέρασα στις Πανελλαδικές»

Κλείσιμο

Νωρίτερα σήμερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε:



«Μία μέρα πριν από το Συνέδριο, κόβουν, ράβουν αποτελέσματα - δεν τους βγαίνει. Έγιναν λοιπόν Νέα Δημοκρατία. Και έβαλαν τη λάσπη στον ανεμιστήρα. -Το πόθεν έσχες μου είναι διάφανο. -Είναι η αρχική δήλωσή μου βασισμένη στην ημέρα απόκτησης της ιδιότητας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, όχι η ετήσια δήλωση του 2023. Εκεί τα έκανε σαλάτα ο κ. Πολάκης. Και οι υπόλοιποι, φυσικά χάρηκαν με την ανθρωποφαγία. -Δεν είμαι μέτοχος και δεν συμμετέχω με οποιονδήποτε τρόπο σε καμία offshore ή αλλοδαπή εταιρεία. Αποχώρησα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες τον Μάρτιο του 2023. -Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ από δημόσια ή κομματικά ταμεία. -Ό,τι έφτιαξα, είναι φορολογημένο σε χώρα που καταδικάζεσαι για φοροδιαφυγή ακόμα και για ένα δολλάριο. Είναι απελπισμένοι. Είναι σε πανικό. Ένα πράγμα δεν είναι: Αριστεροί. Προοδευτικοί. Δημοκράτες».





Απάντηση στονγιαστη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε οΟ πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, ουσιαστικά κατηγορεί τον βουλευτή Χανίων ότι δεν κατανοεί πως η φόρμα που κατέθεσε είναι η αρχική του δήλωση την ημέρα απόκτησης ιδιότητας και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Στέφανος Κασσελάκης παραιτήθηκε από όλες τις εταιρείες του ομίλου που ίδρυσε με επενδυτή την Tiptree Inc και είχε αποχωρήσει από τις άλλες εταιρείες που αναφέρει ο κ. Πολάκης πριν της απόκτηση ιδιότητας.Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:«Ο Κύριος Πολάκης μάλλον δεν καταλαβαίνει πώς συμπληρώνεται η φόρμα Πόθεν Έσχες.Η φόρμα που κατέθεσε είναι η αρχική του δήλωση την ημέρα απόκτησης ιδιότητας.Ο κ. Κασσελάκης παραιτήθηκε από όλες τις εταιρείες του ομίλου που ίδρυσε με επενδυτή την Tiptree Inc στις 13 Μαρτίου 2023 (6 μήνες πριν την απόκτηση ιδιότητας). Αντικαταστάθηκε στις εταιρείες του ομίλου από τον Πρόεδρο της Tiptree Inc, Randy Maultsby. Αυτό συμπεριλαμβάνει και όλες τις πλοιοκτήτριες εταιρείες ειδικού σκοπού.Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε απολύτως σωστά την συμμετοχή του στην Osios LLC, την μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, από την οποία δάνεισε στην Left Media, άτοκα, για την πληρωμή του χριστουγεννιάτικου δώρου.Ο κ. Κασσελάκης είχε αποχωρήσει από τις άλλες εταιρείες που αναφέρει ο κ. Πολάκης πριν της απόκτηση ιδιότητας.Όσο για το CVfromGreece, αφορά σε μία ανενεργή μονοπρόσωπη εταιρεία (ανενεργή από το 2015), μέσω της οποίας ο Στέφανος Κασσελάκης βοηθούσε νέους Έλληνες αμισθί με τα βιογραφικά τους και τα cover letters τους μεταξύ 2013 και 2014, στο βάθος της οικονομικής κρίσης. Μακάρι ο κ. Πολάκης να μιλούσε και εκείνος Αγγλικά και να είχε σπουδάσει σε κορυφαία πανεπιστήμια, για να μπορούσε και εκείνος να βοηθήσει νέους Έλληνες στην σταδιοδρομία τους.Ας αρχίσει πρώτα με το πώς συμπληρώνονται οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες».Άμεση ήταν η απάντηση του Παύλου Πολάκη στις αιτιάσεις του Στέφανου Κασσελάκη και των συνεργατών του. Ανέφερε συγκεκριμένα:«Όσα λένε Τζάκρη και Καπνισάκης - επειδή είναι πολύ καλοί δικηγόροι και οι δυο - είναι ομολογία ενοχής… για Κασσελάκη.Εγώ μπορεί να μην σπούδασα σε πανάκριβο Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, γιατί μπήκα απο τους πρώτους με Πανελλαδικές στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να μην είμαι οικονομολόγος, αλλά οι θητείες μου στον Δήμο και στο Υπουργείο Υγείας με έμαθαν να καταλαβαίνω και να χειρίζομαι άριστα τα οικονομικά στοιχεία και αυτό το γνωρίζουν καλά και οι δυο τους».Σε ανάρτησή του στο Facebook, δε, μιλάει για οικονομολόγους της πλάκας.Δείτε την ανάρτησή του