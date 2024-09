ΣΥΡΙΖΑ: Μέσω social media θα ανακοινώσει υποψηφιότητα ο Κασσελάκης - Τα 3 στρατόπεδα της Πολιτικής Γραμματείας

· Κατάθεση Πόθεν Έσχες στο κόμμα

Με νέο γύρο εσωκομματικών διαβουλεύσεων αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία συνεδριάζει εκ νέου σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να προετοιμάσει την εισήγηση για την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής , το ερχόμενο Σάββατο.Στο επίκεντρο έχουν τεθεί πιθανά κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να ισχύσουν για την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων στις προσεχείς εκλογές για την νέα ηγεσία του κόμματος, αν και η προπαρασκευαστική συζήτηση επ’ αυτών δεν κατέληξε σε κοινό πλαίσιο, προοιωνίζοντας δύσκολες διαπραγματεύσεις ακόμη και για τα τεχνικού χαρακτήρα ζητήματα.Από πλευράς τους, οι «87» τηςκατέθεσαν στο τραπέζι του καθοδηγητικού οργάνου προτάσεις όπως τη θέσπιση της υποχρέωσης για:Επιμένοντας, την ίδια ώρα, πως δεν πρόκειται για «φωτογραφικές ρυθμίσεις», αλλά τα «αυτονόητα» κριτήρια εκλογιμότητας που ισχύουν για κάθε Έλληνα πολίτη, οι «87» υπογραμμίζουν την ανάγκη τήρησης τουκαι των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος, θεωρώντας ότι πρόκειται για υποχρέωση sine qua non για τα μέλη του κόμματος, πόσο μάλλον για τους δυνάμει αρχηγούς του.Ακόμη, ωστόσο, και αν διατηρηθούν τα κριτήρια συμμετοχής που ίσχυαν και πέρυσι για τους/τις υποψήφιους/ες προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πρότεινε προχθές η Γραμματέας του κόμματος,, δηλαδή η προσκόμιση 30 υπογραφών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, η πλήρης αποδοχή των καταστατικών διατάξεων του κόμματος δεν συνιστά μια γραφειοκρατική διατύπωση για αρκετά από τα κορυφαία στελέχη. Και αυτό, γιατί αρκετά εξ’ αυτών εμφανίζονται τις τελευταίες ώρες βαθιά προβληματισμένα από το γεγονός ότι επίκειται η εκκίνηση μιας κούρσας διαδοχής, χωρίς ο έκπτωτος πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης να έχει αποσαφηνίσει την στάση του απέναντι στην τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναφορικά με την τρέχουσα ιδιότητά του.Ιδίως, όταν χθες επιχειρήθηκε να συνεδριάσουν τα think tanks, δηλαδή οι δεξαμενές σκέψης του ΣΥΡΙΖΑ υπό τημε την υπόδειξη της ίδιας πως θα επρόκειτο για τηλεδιάσκεψη «με τον πρόεδρο», εννοώντας τον κ.. Στο πλαίσιο αυτό, «σήμερα (χθες) έχει συγκληθεί σύσκεψη των think tanks υπό τον κ. Κασσελάκη ως πρόεδρο ενώ η ΚΕ έχει αποφασίσει την έκπτωσή του. Αποτελεί de facto διάσπαση που έρχεται ως αποτέλεσμα της τραμπικής λογικής και ρητορικής» δήλωσε χθες ο Γιάννης Ραγκούσης , μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.Οι «», πάντως, θέτουν ως κριτήριο συμμετοχής στην εκλογική κούρσα την προσκόμιση 50 υπογραφών στην Κεντρική Επιτροπή, μαζί με λευκό ποινικό μητρώο, όπως πρότεινε στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας , επιχειρώντας να μπλοκάρουν την υποψηφιότητα τουκαι τυχόν είσοδο στην κούρσα του σημερινού pροέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ,. Ο τελευταίος απάντησε στο Κόκκινο πως η εκλογική κούρσα πρέπει να διεξαχθεί «με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις για να μην μπορεί κανείς κακεντρεχής να μας πει ότι μπάζει από πουθενά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να συζητηθεί και το καταστατικό». «Πέρσι κάναμε μια προεδρική εκλογή αποστεωμένη από την πολιτική συζήτηση στη βάση. Κάναμε ένα λάθος που δεν πρέπει να επαναλάβουμε», κατέληξε ο κ. Παππάς.Στον «τρίτο δρόμο», ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης , αναμένεται να θέσει πάλι το ζήτημα της επίσπευσης των εσωκομματικών διαδικασιών, εμμένοντας στη γρήγορη ανάκαμψη του κόμματος, προκειμένου να ασκήσει μαχητική αντιπολίτευση, με τον ίδιο να συνεχίζει τις αντιπολιτευτικές αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα.Ακόμη, όμως, και εντός των εσωκομματικών στρατοπέδων δεν λείπουν οι δεύτερες σκέψεις, καθώς οι «100» δεν επιθυμούν ούτε την εξαέρωση τουυπό το βάρος της παρατεινόμενης εσωστρέφειας, ούτε και τη «θυματοποίηση» του, ιδίως όταν προβεβλημένα στελέχη της «φρουράς Τσίπρα» καταγγέλλουν τον έκπτωτο πρόεδρο του κόμματος ως «θύτη» περιστατικών bullying.