Η ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση της χώρας

Με την πρόβλεψη ότι «το ΠΑΣΟΚ θα είναι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση της χώρας», έκλεισε την ομιλία του, την οποία άνοιξε με σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τον οδικό χάρτη του ΠΑΣΟΚ για την «αλλαγή σελίδας», εστίασε στην ανάπτυξη των εθνικών στόχων- όπως χαρακτήρισε τις προτεραιότητες του προγράμματος - έκανε συγκεκριμένες προτάσεις και εκτίμησε ότι το κόμμα του αποτελεί πλέον το βασικό πυλώνα της αντιπολίτευσης στη χώρα. «Το εθνικό Σχέδιο «Made in Greece», υπηρετεί το τρίπτυχο Βιώσιμη ανάπτυξη - Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας- Μείωση των ανισοτήτων», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και υποστήριξε ότι οι στόχοι του βρίσκονται στον αντίποδα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ για «μέτρα-μπαλώματα, που έρχονται να διορθώσουν με λάθος τρόπο αδυναμίες και παραλείψεις των δικών του πολιτικών». Το δικό μας προοδευτικό σχέδιο -συνέχισε- θέτει 8 εθνικούς στόχους για: Ισχυρή Ελληνική Περιφέρεια, πρόσβαση στη φτηνή και ποιοτική κατοικία για τη νέα γενιά, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, μέτρα-ασπίδα στην ακρίβεια, αποτελεσματική προστασία των εισοδημάτων των ευάλωτων, νέο παραγωγικό πρότυπο με ισχυρό πρωτογενή τομέα, έμπρακτη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη.

Με παρόντες τους Παύλο Γερουλάνο, Νάντια Γιαννακοπούλου, Αννα Διαμαντοπούλου και αρκετούς βουλευτές, μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ.στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απευθυνόμενος σε παραγωγικούς φορείς.





Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε πυρά λέγοντας μεταξύ άλλων ότι: «Κύριε Μητσοτάκη, αποτύχατε. Κι αν όπως υπονοήσατε με τη γνωστή σας αλαζονεία "αν σας χάσουμε, θα χαθούμε", μην ανησυχείτε. Όλο και περισσότεροι γυρίζουν την πλάτη στην παρακμή που έχετε προκαλέσει, γιατί ελπίζουν σε μια κοινωνία πιο δίκαιη και μια οικονομία πιο ανθεκτική με ευκαιρίες για όλους». Και πρόσθεσε:



«Και σήμερα αυτό είναι το μεγάλο χρέος του ΠΑΣΟΚ: να αξιοποιήσει και να απελευθερώσει τις μεγάλες δυνατότητες χώρας. Για να δώσουμε προοπτική και αξιοπρέπεια σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Και επειδή, κ. Μητσοτάκη, αναφέρατε εδώ απ' τη Θεσσαλονίκη, ότι δεν σκοπεύετε να βγείτε στη σύνταξη. Σας έχω νέα: Να ετοιμάζεστε γιατί την πρόωρη σύνταξη στην πολιτική σας καριέρα ως πρωθυπουργός θα σας τη δώσει ο ελληνικός λαός».



Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη έχει ως εξής:



«Κυρίες και κύριοι



Κύριε Δήμαρχε



Κύριε πρόεδρε της Helexpo



Αξιότιμοι εκπρόσωποι



Στον έκτο χρόνο της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας, οι πολίτες δεν έχουν πλέον τίποτε άλλο να προσδοκούν από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, εκτός από το να περιμένουν …έως το 2027 για να δουν καλύτερες μέρες.



Προσπάθησε να αναστείλει την αποδρομή της κυβέρνησης του και να καλύψει τη διαχειριστική της αποτυχία, με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες και όχι με το βλέμμα στα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας μας.



Η κατάσταση στην Ελλάδα του 2024 συνεχίζει να μας πληγώνει καθημερινά.



Σήμερα, με το πρώτο σχολικό κουδούνι, υπάρχουν 1.000 τμήματα λιγότερα στα δημοτικά, τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας. Δάσκαλοι σε νησιά κοιμούνται ακόμα και στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα υπέρογκα ενοίκια.



Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν σε λίστες ντροπής για ένα χειρουργείο, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται στα όρια της εξάντλησης για να κρατήσει όρθιο το ΕΣΥ. Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να συναγωνίζεται αυτή της Βουλγαρίας, στον πάτο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ευρώπης.



Η ανεργία των νέων γυναικών χτυπά μια ακόμη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά.



Ισχυρά ολιγοπώλια έχουν συγκροτηθεί σε κρίσιμους τομείς της αγοράς, από την υγεία, τα τρόφιμα έως τις τράπεζες, όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, αισχροκερδώντας στην πλάτη του ελληνικού λαού.



Στη σημερινή Ελλάδα απλώνονται τείχη για τους μη προνομιούχους, τη μεσαία τάξη και τη νέα γενιά.



Η ελληνική περιφέρεια ερημώνει και οι δημιουργικές δυνάμεις της εργασίας και της παραγωγής είδαν το τρένο του Ταμείου Ανάκαμψης να περνά με τους κυβερνητικούς ημετέρους και την εγχώρια ολιγαρχία ξανά στο πρώτο βαγόνι.



Κύριε Μητσοτάκη, αποτύχατε. Κι αν όπως υπονοήσατε με τη γνωστή σας αλαζονεία



"αν σας χάσουμε, θα χαθούμε", μην ανησυχείτε. Όλο και περισσότεροι γυρίζουν την πλάτη στην παρακμή που έχετε προκαλέσει, γιατί ελπίζουν σε μια κοινωνία πιο δίκαιη και μια οικονομία πιο ανθεκτική με ευκαιρίες για όλους.



Και σήμερα αυτό είναι το μεγάλο χρέος του ΠΑΣΟΚ: να αξιοποιήσει και να απελευθερώσει τις μεγάλες δυνατότητες χώρας. Για να δώσουμε προοπτική και αξιοπρέπεια σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Και επειδή, κ. Μητσοτάκη, αναφέρατε εδώ απ' τη Θεσσαλονίκη, ότι δεν σκοπεύετε να βγείτε στη σύνταξη. Σας έχω νέα: Να ετοιμάζεστε γιατί την πρόωρη σύνταξη στην πολιτική σας καριέρα ως πρωθυπουργός θα σας τη δώσει ο ελληνικός λαός.



Φίλες και φίλοι



Η μεγάλη εικόνα για την ελληνική οικονομία είναι ότι το 2019, η χώρα είχε τη μοναδική ευκαιρία έπειτα από μια δύσκολη δεκαετία και θυσίες του ελληνικού λαού να αλλάξει πίστα, να απογειωθεί. Μια ευνοϊκή συγκυρία, που βρέθηκε σε λάθος χέρια. Ξέρετε ποιο είναι το πραγματικό «αναπτυξιακό θαύμα» που διαφημίζει η κυβέρνηση;



Tο πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε την περίοδο 2019-2023 μόλις αθροιστικά 5,8%, με μέσο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης μόλις 1,4%, παρά τον πακτωλό πόρων που εισέρευσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κυβέρνηση καλλιεργεί συστηματικά κλίμα αισιοδοξίας αλλά οι κίνδυνοι παραμονεύουν.



Οι διαρθρωτικές αδυναμίες παραμένουν:

To εμπορικό έλλειμμα στο 7μηνο διευρύνθηκε 9,6% σε ετήσια βάση, προσεγγίζοντας τα 19,4 δισ. ευρώ.



Το δημόσιο χρέος της χώρας μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά το κρατικό χρέος σε απόλυτα μεγέθη διογκώνεται μέσω του ενδοκυβερνητικού δανεισμού με διαθέσιμα των φορέων του Δημοσίου που αγγίζει επίπεδα ρεκόρ.

Καταγράφεται μείωση της ρευστότητας για σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις, την ώρα που το επιτοκιακό περιθώριο και τα υπερκέρδη των τραπεζών όλο και διευρύνονται.



Δέκα δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης πήγαν σε 350 επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο μεγάλες, και μόλις 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνθηκε σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική κοινωνία στρέφει την προσοχή της στο ΠΑΣΟΚ απαιτώντας να ακούσει από εμάς ουσιαστικές λύσεις για τους μισθούς, τα ενοίκια, την ακρίβεια, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την υγεία, την παιδεία.



Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης, καθώς αποτελούμε πλέον τον βασικό πυλώνα αντιπολίτευσης στη χώρα. Μια ευκαιρία που δεν ήρθε ουρανοκατέβατη ούτε προέκυψε συγκυριακά, αλλά είναι το αποτέλεσμα συγκροτημένης πολιτικής στρατηγικής, που έβαλε την παράταξη ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής του τόπου.



Σήμερα λοιπόν απέναντι στο σπιράλ φθοράς στο οποίο έχει εισέλθει η κυβέρνηση, εμείς αντιπροτείνουμε το εναλλακτικό Στρατηγικό Σχέδιο που έχει ανάγκη η χώρα.



Ένα Σχέδιο για το Τώρα και το Αύριο της Ελλάδας. Για τις πραγματικές ανάγκες των πιο ευάλωτων και των μεσαίων στρωμάτων.



Ένα σχέδιο που αποτελεί τον οδικό χάρτη για την οριστική αλλαγή σελίδας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα εθνικό Σχέδιο «Made in Greece», το οποίο υπηρετεί το τρίπτυχο Βιώσιμη ανάπτυξη - Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας- Μείωση των ανισοτήτων.



Για μια ευημερία που θα βασίζεται σε γερά θεμέλια.



Στόχοι που βρίσκονται στον αντίποδα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ:



Μέτρα-μπαλώματα, που έρχονται να διορθώσουν με λάθος τρόπο αδυναμίες και παραλείψεις των δικών του πολιτικών. «Λίγο απ’ όλα», αλλά κανένα στρατηγικό όραμα και σχέδιο, για μια κοινωνία που έχει κουραστεί να ψαλιδίζονται οι ελπίδες της.



Κυρίες και κύριοι, Ο πρωθυπουργός επεδίωξε με το πακέτο των εξαγγελιών του να αντιμετωπίσει 4 κυρίως μέτωπα: Στεγαστική κρίση, δημογραφικό, χαμηλοί μισθοί,



ευάλωτα στη φτώχεια νοικοκυριά.



Το δικό μας προοδευτικό σχέδιο για την πατρίδα απαντά πειστικά σε αυτά τα μέτωπα, θέτοντας 8 εθνικούς στόχους.



Πρώτος στόχος: Ισχυρή Ελληνική Περιφέρεια



Έχουμε άραγε αναλογιστεί τι μέλλον έχει η νέα γενιά που γεννήθηκε στην Περιφέρεια, εκτός από τη μετανάστευση εντός ή εκτός χώρας;



O πρωθυπουργός ενώ άφησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση έξω από τη διαβούλευση για το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς ντροπή έθεσε ως στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων το 2027.



Για ποια ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη μιλάμε,



όταν το 50% του πληθυσμού της Ελλάδας



και το 61% της οικονομικής της δραστηριότητας συγκεντρώνονται σε δύο μόνο περιφέρειες; Όταν όλες οι περιφέρειες, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής, έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο του 72% του ευρωπαϊκού μέσου όρου;



Γι’ αυτό, προτείνουμε σήμερα δέσμη συγκεκριμένων παρεμβάσεων, ώστε να περιορίσουμε την αιμορραγία της ελληνικής περιφέρειας.



Συγκεκριμένα:



-Γενναία μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές.



-Δεύτερο μέτρο, η αύξηση (50%) του επιδόματος στους δικαιούχους μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, μαζί με την αύξηση της έκπτωσης φόρου για το δεύτερο παιδί και πάνω, καθώς οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα βρίσκονται πολύ πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.



- Κρίσιμης σημασίας είναι και η ενίσχυση των δημοσίων υποδομών σε όλη τη χώρα.



Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί σε δίκτυα σύγχρονων μεταφορών (όπως ο σιδηρόδρομος) και ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία προάγουν την πράσινη μετάβαση, τη διασύνδεση και την παραγωγική αναβάθμιση.



- Για εμάς η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό είναι θεμελιώδης, όπως επίσης και η ενδυνάμωση της οικονομικής της αυτοτέλειας, με μέτρα όπως η απόδοση του τέλους ανθεκτικότητας και μέρους του ΕΝΦΙΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση.



Δεύτερος στόχος: Η πρόσβαση στη φθηνή και ποιοτική κατοικία για τη νέα γενιά είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο.



Το εθνικό ζήτημα του Δημογραφικού συνδέεται και με την πρόσβαση των νέων ανθρώπων σε φθηνή και ποιοτική κατοικία.



Πρώτο το ΠΑΣΟΚ έθεσε το κρίσιμο αυτό ζήτημα στη δημόσια συζήτηση



και με μαχητική αντιπολίτευση ανάγκασε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει, έστω σε κάποιον βαθμό, τη στεγαστική της πολιτική.



Τι νέο εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ; Τριετή φορολογική απαλλαγή στους ιδιοκτήτες για το άνοιγμα κλειστών ακινήτων.



Εμείς προτείνουμε κάτι διαφορετικό και πιο ουσιαστικό: Αναλογική μείωση των φόρων σε συνάρτηση με τον χρόνο διάθεσης των κλειστών ακινήτων στο δημόσιο απόθεμα κατοικιών. Και το ενοίκιο πάντα με πλαφόν.



Έτσι μόνο διασφαλίζουμε ότι τα φορολογικά κίνητρα που θα δώσει το κράτος θα πιάσουν τόπο και θα μεταφραστούν σε φτηνό ενοίκιο για τα νέα ζευγάρια.



Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την υλοποίηση ενός συνεκτικού στεγαστικού προγράμματος δημιουργίας χιλιάδων νέων κοινωνικών κατοικιών από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, μέτρο που θα αποκλιμακώσει ουσιαστικά τις τιμές στα ενοίκια.



-Άμεση κατάργηση της Χρυσής Βίζας, όπως ήδη συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.



-Οι Δήμοι να αναλάβουν την αρμοδιότητα καθορισμού της φέρουσας ικανότητας για έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης.



-Επαναφορά της φορολογικής έκπτωσης τόκων στεγαστικών δανείων για νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία, με συγκεκριμένα κριτήρια και πλαφόν ως προς τα τετραγωνικά του ακινήτου, το εισόδημα του νοικοκυριού και το ύψος του δανείου.



Τρίτος εθνικός στόχος: Ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος στο πλευρό του πολίτη



Ο πρωθυπουργός δεν εξήγγειλε τίποτα το ουσιαστικό για την ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους και του δημόσιου συστήματος υγείας, πλην ορισμένων αυτονόητων φοροελαφρύνσεων για το προσωπικό που αποτελούν πάγια θέση μας.



Το ΠΑΣΟΚ έχει κατ’ επανάληψη καταθέσει στη Βουλή τροπολογία για την αυτοτελή φορολόγηση των αμοιβών από εφημερίες. Ασκώντας μάλιστα κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να θεσπίζει ειδικό φορολογικό καθεστώς για ποδοσφαιριστές και προπονητές και όχι για το προσωπικό του ΕΣΥ.



Αλλά για τη θεραπεία των διαρθρωτικών αδυναμιών του ΕΣΥ δεν ακούσαμε τίποτα. Η κυβέρνηση δεν πιστεύει στον δημόσιο χαρακτήρα του αγαθού της υγείας.



Την ώρα μάλιστα που ο ελληνικός λαός πληρώνει τα περισσότερα χρήματα σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη των «27» – μας ξεπερνά μόνο η Βουλγαρία.



Έγκαιρα, είχαμε επισημάνει την ανάγκη να διοχετευτεί μεγαλύτερο μέρος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε αυτόν τον σκοπό.



-Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μεταξύ άλλων την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα –ανθυγιεινά.



-Ένα ισχυρό και ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπό δημόσια εποπτεία, με καλά στελεχωμένα Κέντρα Υγείας σε κάθε Δήμο και υπηρεσίες οικογενειακής ιατρικής για όλους, που φτάνουν στο σπίτι όταν υπάρχει ανάγκη.



-Νέος χάρτης υγείας, με επαρκώς στελεχωμένο νοσοκομείο σε κάθε μεγάλο νησί. Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με πλήρη στελέχωση για τα μικρότερα νησιά και διασύνδεση με το πλησιέστερο νοσοκομείο.Ο άλλος πυλώνας του Κοινωνικού Κράτους, η δημόσια Παιδεία, αποτελεί για εμάς εθνική υπόθεση. Έχουμε καταθέσει στον δημόσιο διάλογο εδώ και καιρό, το συνολικό μας σχέδιο. Δίνω έμφαση στα εξής σημεία:



-Η επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας θα συμβάλει στην ανάδειξη των προτεραιοτήτων και θα συντονίζει ένα συνεχή εθνικό διάλογο και μεταρρυθμίσεις συνολικά στην εκπαίδευση.



-Για το ΠΑΣΟΚ το κόστος της παιδείας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως λειτουργική δαπάνη, αλλά ως κρίσιμη επένδυση για το μέλλον της χώρας: Mε αύξηση της δημόσιας δαπάνης ώστε να φτάσει σταδιακά στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Με καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα . Με πιστοποίηση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών έως τη Γ’ Γυμνασίου.



Με στήριξη του ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού Με προτεραιότητα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση με σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας. Με στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου και πραγματικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα γίνουν με σεβασμό στο Σύνταγμα.



Τέταρτος στόχος: Μέτρα-ασπίδα έναντι της ακρίβειας



Έχουμε προτείνει από την αρχή της πληθωριστικής κρίσης ένα συνδυασμό θεσμικών παρεμβάσεων και έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων:



-Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών. Μια πρόταση που η κυβέρνηση έχει απορρίψει στη Βουλή χωρίς καμία σοβαρή αιτιολόγηση.



-Ουσιαστικός έλεγχος στα υψηλά ποσοστά κέρδους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.



-Έκτακτη μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής



-Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών μεγάλων επιχειρήσεων, που εκμεταλλεύονται την έλλειψη κανόνων στην αγορά, όπως στον τομέα της ενέργειας και των τραπεζών.



Πέμπτος στόχος: Αποτελεσματική προστασία του εισοδήματος των πιο ευάλωτων και των μεσαίων στρωμάτων



Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε αποσπασματικά επιδόματα ή στην καλύτερη περίπτωση μόνιμες αυξήσεις που η κυβέρνησή του, όμως, τις παίρνει πίσω με άλλον τρόπο.



Στην τετραετία 2020-2023, οι ακαθάριστες αποδοχές μπορεί να αυξήθηκαν 11%, αλλά ο φόρος εισοδήματος 41%. Αιτία;



Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, χώρια η τεράστια επιβάρυνση από τους έμμεσους φόρους.Με αυτό τον τρόπο, εξανεμίζεται η όποια ελάφρυνση από τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.



Εμείς προτείνουμε για τον κόσμο της εργασίας:



-Τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, ώστε να προστατεύονται, πραγματικά, οι όποιες αυξήσεις στα εισοδήματα από τον πληθωρισμό.



-Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών.



-Επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.



-Για τους συνταξιούχους, η κυβέρνηση επιμένει στην πεπατημένη των επιδομάτων, κρατώντας τους σε ομηρία.



Εμείς προτείνουμε μόνιμα μέτρα θωράκισης:



Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους,

κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση, ώστε να μην πηγαίνουν χαμένες για 600.000 συνταξιούχους

οι έτσι και αλλιώς αναιμικές αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο.



Εκτος στόχος: Νέο παραγωγικό πρότυπο με ισχυρό Πρωτογενή Τομέα.



Είναι απαραίτητη η διασφάλιση ενός βιώσιμου παραγωγικού προτύπου «Made in Greece», με έμφαση στην εγχώρια προστιθέμενη αξία, με συνέργειες πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης και τουρισμού.



Με ένα κράτος στρατηγείο, που επενδύει στις απαραίτητες υποδομές και θέτει κανόνες στην αγορά. Ώστε να μειώσουμε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να επιτυγχάνουμε τα αναγκαία πρωτογενή πλεονάσματα, χωρίς όμως να αποστερούμε πόρους από την οικονομία.



Σε αυτό το σχέδιο, ο πρωτογενής τομέας είναι υψίστης σημασίας.



Πρωταρχικής σημασίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας,



για τα βασικά «εθνικά μας προϊόντα». Σήμερα, οι αγρότες μας βρίσκονται, δυστυχώς, σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση γιατί το κόστος παραγωγής εκτινάσσεται στα ύψη.



Η κυβέρνηση έχει επιτρέψει να δημιουργηθούν πάρα πολλές στρεβλώσεις σε επίπεδο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.



Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λειτουργεί και τελεί υπό ευρωπαϊκή εποπτεία.Ο ΕΛΓΑ έχει τεράστια προβλήματα. Χιλιάδες παραγωγοί δεν γνωρίζουν τελικά πότε και πώς θα αποζημιωθούν.



-Το ΠΑΣΟΚ έθεσε εξαρχής το κρίσιμο ζήτημα για τις ενεργειακές κοινότητες Δήμων, αγροτών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών και συνεταιρισμών, ώστε να περιοριστεί δραστικό το ενεργειακό κόστος. Αφήσαμε τον λιγνίτη για να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι για να τις πάρουν στα χέρια τους πέντε μεγάλοι ολιγάρχες, αλλά για να πάμε σε μία βιώσιμη, κυκλική οικονομία, όπου οι παραγωγοί και οι αυτοδιοίκηση θα έχουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης ώστε να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια.



-Χρειάζεται επίσης, Εθνικό Σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων για να αντιμετωπίσουμε την ολοένα και κλιμακούμενη λειψυδρία. Με μικρά φράγματα και αρδευτικά δίκτυα



-Τέλος, είναι αναγκαία η επαναδιαπραγμάτευση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και μηδενική ανοχή σε πρακτικές παράνομων ελληνοποιήσεων.



Εβδομη εθνική προτεραιότητα: Έμπρακτη στήριξη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις



-Έχουμε καταθέσει και επιμένουμε στην πρόταση νόμου, που φέραμε στη Βουλή, για το ιδιωτικό χρέος και ειδικότερα για τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις, μαζί με τη θέσπιση κινήτρων για τους συνεπείς.



Ενδεικτικό της δεινής κατάστασης που επικρατεί είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο πρώτο πεντάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 22%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.



-Τέλος, στηρίζουμε τη δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παράλληλα με τη θεσμοθέτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να πάψει επιτέλους ο άτυπος αποκλεισμός τους από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.



Όγδοος στόχος: Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους Θεσμούς και τη Δικαιοσύνη



Το συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου, που βαφτίστηκε «επιτελικό κράτος», απέτυχε παταγωδώς. Όπου υπάρχει συγκεντρωτισμός, βρίσκει έδαφος να αναπτυχθεί η αδιαφάνεια, η άνευ όρων νομή της εξουσίας, μια αίσθηση παντοδυναμίας που δεν υπολογίζει θεσμικά αντίβαρα.



Ενδεικτικό για το μέγεθος της αδιαφάνειας είναι ότι 3 στις 4 τέσσερις συμβάσεις του Δημοσίου γίνονται με απευθείας ανάθεση.



Το σκάνδαλο των υποκλοπών που οργανώθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο αποτελεί ωμή καταπάτηση του κράτους δικαίου.



Για τη Δημοκρατική Παράταξη, δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία χωρίς ισχυρό κράτος δικαίου, χωρίς ένα Δημοκρατικό Σύστημα Διακυβέρνησης που προάγει τη λογοδοσία, τη συναίνεση, τον σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και τις Ανεξάρτητες Αρχές. Πάνω από όλα όμως, οι πολίτες απαιτούν διάκριση των εξουσιών, μια πραγματικά ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία, Δικαιοσύνη. Μια Δικαιοσύνη που θα ρίξει άπλετο φως στην τραγωδία των Τεμπών. Μια Δικαιοσύνη που δεν θεωρεί απλό πλημμέλημα την παρακολούθηση του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Σκεφτείτε τι μήνυμα στέλνει μια τέτοια απόφαση, εντός και εκτός Ελλάδος.



Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να μην γίνεται από την κυβέρνηση.



Κυρίες και κύριοι Η Θεσσαλονίκη παρά την έναρξη λειτουργίας του μετρό τους επόμενους μήνες, συνεχίζει να υπολείπεται σε επίπεδο υποδομών και συγκοινωνιών.



Ως ΠΑΣΟΚ θεωρούμε επιτακτική ανάγκη η πόλη να αποκτήσει ένα δημόσιο φορέα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μακριά από τη λογική των «μικρών ΟΑΣΘ».



Που θα αναλάβει συνολικά τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης και θα σχεδιάσει έναν νέο συγκοινωνιακό χάρτη που θα συμπεριλάμβάνει και τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ στην Δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο.



Προτείναμε έγκαιρα την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, μέσω ενός ενιαίου φορέα σχεδιασμού, διαχείρισηςκαι υλοποίησης, με την καθοριστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.



Η ΔΕΘ είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο με ήπιες εκθεσιακές υποδομές. Ενώ από τον σχεδιασμό μας δεν μπορεί να απουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια.



Η Θεσσαλονίκη μπορεί να ηγηθεί της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, δημιουργώντας ένα πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει σε όλους προοπτική για καλή ποιότητα ζωής, σε μια πόλη παραγωγική, ανταγωνιστική και αξιοβίωτη.



Κυρίες και κύριοι, Όσα σας περιέγραψα αποτελούν έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την πολυπόθητη αλλαγή σελίδας, που έχει ανάγκη η πατρίδα.



Αποτελούν και την απάντηση σε όσους προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια τον κ. Μητσοτάκη στην εξουσία, κραυγάζοντας ότι στη χώρα δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση και πως ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι δήθεν μονόδρομος. Είναι η απάντηση σε όσους έχουν συμβιβαστεί ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και ότι η πατρίδα μας δεν αξίζει καλύτερα.



Ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μια χώρα χαμηλών προσδοκιών για τους πολίτες. Μια χώρα με προνόμια για τους λίγους και ισχυρούς. Το Προοδευτικό Σχέδιο για την Πατρίδα που παρουσίασα, βασίζεται στις επεξεργασμένες θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Ενός ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων. Οι μη προνομιούχοι, η μεσαία τάξη που δοκιμάζεται, οι νέες και οι νέοι της πατρίδας μας διψούν για αλλαγές, που θα βελτιώσουν τη ζωή τους. Από αυτούς άλλωστε προερχόμαστε, για όλους αυτούς είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε και να συγκρουστούμε. Μαζί με αυτούς θα αλλάξουμε σελίδα στον τόπο.



Γιατί, να είστε βέβαιοι ότι ενωμένοι και με αγώνα σε κάθε γωνιά της πατρίδας, το ΠΑΣΟΚ θα είναι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση της χώρας. Για μια νέα δημιουργική πορεία.Για μια δίκαιη κοινωνία.Για μια ισχυρή Ελλάδα.





Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε στα περίπτερα της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.



Ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο και μέλη της διοίκησης της Helexpo-ΔΕΘ και στη συνέχεια επισκέφτηκε τα περίπτερα της Πυροσβεστικής, των Πανεπιστημίων, της Γερμανίας που είναι η τιμώμενη χώρα καθώς και τα σταντ των ποδοσφαιρικών ομάδων του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή.



Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε μεταξύ άλλων:



«Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου οι ανισότητες διευρύνονται και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων κατακρημνίζεται. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει και οι πολίτες βυθίζονται στην απελπισία.



Αυτά δεν είναι αποτελέσματα μίας επιτυχούς οικονομικής πολιτικής. Γι’ αυτό αύριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα περιγράψουμε έναν άλλο πολιτικό δρόμο.



Υπεύθυνο, προοδευτικό που θα δημιουργήσει μία Ελλάδα ανταγωνιστική και μία κοινωνία δικαιότερη απέναντι στην συντηρητική πολιτική, η οποία ψαλιδίζει τις ευκαιρίες της σύγχρονης Ελλάδας.



Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χρειάζεται αγώνας και προσπάθεια αλλά είμαι σίγουρος ότι η Δημοκρατική Παράταξη επιστρέφει δυναμικά διότι ο τόπος έχει ανάγκη από μια ισχυρή προοδευτική δύναμη που θα είναι η αυριανή κυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».



Ειδήσεις σήμερα:



Μαρία Παλαιολόγου: Ο Ρώμας είχε αλαζονεία μαζί μου και η Ράντου ήταν ψυχρή



Νίκος Κουρής: Διέγραψε τις φωτογραφίες με τη σύζυγό του και την έκανε unfollow στο Instagram



Αλυσίδα Ελπίδας: Πώς η περιουσία του Σεργιανόπουλου κατέληξε στον Δαρδανελιώτη