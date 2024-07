Ομοφωνία στον ΟΗΕ για τη σύσταση του Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης κατά του trafficking - Εγκρίθηκε η ελληνική πρόταση

Σημειώνεται ότι μετά από διαπραγματεύσεις, το κείμενο της σύστασης αναφέρει:«States parties are encouraged to set up a National Response Mechanism to detect and refer children at risk on trafficking in persons, including conducting proactive outreach and street and community outreach activities and identifying trafficking in persons indicators».Με το κείμενο αυτό η Ελλάδα συμβάλλει αποφασιστικά στον βασικό στόχο αυτών των συστάσεων που είναι να καθοδηγούν τα κράτη μέλη προς την αποτελεσματική εφαρμογή της UNTOC, καθώς και να καθοδηγούν το ίδιο το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) στην υποστήριξη των προσπαθειών και εργασιών του.