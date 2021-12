Σχέδιο δύο φάσεων για την αναχαίτιση της «Omicron»: Δύο δωρεάν self test στις γιορτές, «παράθυρο» για νέα μέτρα από τον Ιανουάριο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τον παγκόσμιο βηματισμό απέναντι στα μέτρα αναχαίτισης τηςπαρακολουθεί και η Αθήνα, καθώς τη διάθεση δύο δωρεάν αυτοδιαγνωστικών τεστ () για όλους τους πολίτες ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός,, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα τράβηξε «φρένο» στις πληροφορίες για την είσοδο σε κλειστούς χώρους (δηλαδή των εμβολιασμένων πολιτών) με βεβαίωση αρνητικού rapid test, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των υγειονομικών περιορισμών με την έλευση του νέου έτους.Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο για το 2021, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ότι η ατζέντα της συνεδρίασης περιλάμβανε «το στρατηγικό σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2022, δηλαδή τον προγραμματισμό μας για την επόμενη χρονιά, στο ξεκίνημα της οποίας όμως ρίχνει δυστυχώς τη σκιά της η μετάλλαξη Omicron του κορωνοϊού», όπως σημείωσε ο ίδιος, με την κυβέρνηση να ανακατευθύνει σχεδιασμούς και μέσα, προκειμένου να αναχαιτίσει την νέα παραλλαγή του κορωνοϊου.Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «πρόκειται για έναν παγκόσμιο υγειονομικό κίνδυνο που, ήδη, οδηγεί πολλές χώρες στην αναθεώρηση της στρατηγικής τους, καθώς η μετάλλαξη Omicron είναι ξεκάθαρα πολύ πιο μεταδοτική», δεδομένου ότι «φαίνεται να πολλαπλασιάζεται μέσα σε λίγες μέρες». Καθώς η νοσηρότητα της νέας παραλλαγής παραμένει παγκοσμίως άγνωστος Χ, ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε πως υπάρχει «μια έντονη ανησυχία ότι αυτή η απότομη έξαρση μπορεί να βάλει τα συστήματα υγείας κάτω από πολύ μεγάλη πίεση».Αντιπαραβάλλοντας ακόμη την ελληνική αντίδραση στην πανδημία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «στη χώρα μας, επειδή είχαμε λιγότερους εμβολιασμούς, διατηρήσαμε την ελεγχόμενη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους και φυσικά τα μέτρα ατομικής προστασίας, που τώρα δικαιώνουν την αναγκαιότητά τους».Ακόμη, επισήμανε πως «η τρίτη δόση του εμβολίου αποκρούει την βαριά νόσηση από τη μετάλλαξη Omicron», γνωστοποιώντας παράλληλα ότι «τα κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται σε ύφεση και σε διαρκή καθοδική πορεία -είναι μία ύφεση της τάξης του 40% σε σχέση με τα κρούσματα του προηγούμενου κύματος».Αναλύοντας τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, ο πρωθυπουργός περιέγραψε το στόχο της κυβέρνησης ως «διπλό»: αφενός «να καθυστερήσουμε -όσο αυτό είναι εφικτό- την εξάπλωση της νέας παραλλαγής, που είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα κυριαρχήσει» και αφετέρου «να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο στον χρόνο για να θωρακιστούμε όλοι, κυρίως με το ενισχυτικό τρίτο εμβόλιο».Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «ήδη πάνω από 4 εκατομμύρια, 7 στους 10 δικαιούχους, έσπευσαν να κάνουν ή να κλείσουν ραντεβού για την ενισχυτική δόση», ενώ έκανε ειδική αναφορά στους πολίτες άνω των 60 ετών, δηλώνοντας ότι 150.000 πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν κλείσει ραντεβού τον τελευταίο μήνα ή έκαναν την πρώτη δόση, προσεγγίζοντας «πια τα ποσοστά εμβολιασμού της Ευρώπης».Στρέφοντας, επιπλέον, τα βέλη της κριτικής του στην αξιωματική αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «από τη νέα αυτή μάχη της υγείας απουσιάζει δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση. Η μόνη στον κόσμο που αντί για λύσεις απέναντι στην κοινή απειλή θυμήθηκε ξαφνικά τις εκλογές για να λύσει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα», εκτιμώντας πως πρόκειται για «το τέλος ενός κατήφορου για τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού προηγουμένως καταψήφισε σχεδόν όλες τις πολιτικές κατά της πανδημίας». «Πάντα απέναντι σε ό,τι ενώνει και πάντα κοντά σε ό,τι διχάζει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.«Και ειλικρινά λυπάμαι για ένα κόμμα που, σε αντίθεση με όσα έλεγε ο αρχηγός του πριν από λίγο καιρό, επιλέγει να γίνει συνειδητός υπονομευτής της χώρας» τόνισε, στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρωθυπουργός.Αποτιμώντας την παρούσα κατάσταση, ο πρωθυπουργός περιέγραψε ένα «σχέδιο δύο φάσεων» αρχής γενομένης από τις γιορτές, ώστε αυτές να κυλήσουν «με ασφάλεια, χωρίς να παγώσει η οικονομία και η κοινωνία αλλά και χωρίς οι δραστηριότητες αυτών των ημερών να μας κοστίσουν αργότερα».Για τους λόγους αυτούς, «όλοι οι εμβολιασμένοι και μη, θα πρέπει να κάνουμε self test. Ενώ θα συνεχίσουν να γίνονται παντού οι διαγνωστικοί έλεγχοι από τα συνεργεία της πολιτείας» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε ότι δέχτηκε εισηγήσεις για υποχρεωτικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης, αλλά «τις απέρριψα», όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, «γιατί θεώρησα ότι ένα τέτοιο μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους» σημείωσε ο ίδιος.Στην κατεύθυνση αυτή, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι «η θα διαθέσει ακόμα δύο δωρεάν self test σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Με την σύσταση το μεν πρώτο να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά», καλώντας τους πολίτες να τα χρησιμοποιήσουν, ιδίως πριν από τις εορταστικές μαζικές συναθροίσεις.Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες «να μην περιοριστούν μόνο στα δυο δωρεάν self test τα οποία χορηγεί η πολιτεία, αλλά στην κρίση τους, όποτε βρίσκονται σε χώρους μαζικής συνάθροισης, οι ίδιοι με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην υγεία τους και στην υγεία των ανθρώπων που αγαπούν, να προχωρούν και να κάνουν επιπρόσθετα self test, έτσι ώστε να έχουμε μία πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη της πανδημίας».Μετά το «crash test» των γιορτών, η κυβέρνηση πρόκειται να αποτιμήσει εκ νέου την κατάσταση της πανδημίας, αλλά και τη διασπορά της παραλλαγής «Όμικρον», καθώς ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως τη «δεύτερη φάση της άμυνας μας» τις πρώτες εβδομάδες του 2022. Ανοίγοντας παράθυρο νέων περιορισμών «ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας», ο ίδιος τόνισε πως «έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επιλογών», αναφέροντας, μεταξύ αυτών:· την επέκταση της τηλεργασίας και· ρυθμίσεις ωραρίων στην εστίαση και την διασκέδαση,δείχνοντας προς την κατεύθυνση των πιθανών, νέων περιορισμών, από τα οποία απέκλεισε την «αναστολή της λειτουργίας των σχολείων». «Όλα όμως, το τονίζω αυτό, θα κριθούν από τα τότε δεδομένα. Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, αθροίζοντας στην «πρώτη γραμμή άμυνας»:· τους εμβολιασμούς παιδιών 5-11 ετών· τη θωράκιση των πολιτών άνω των 60 ετών, αλλά· και τον έλεγχο των εισερχομένων στη χώρα με μοριακά, αλλά και με rapid test.Εκτός από τις ενέργειες σε δύο στάδια, από πλευράς της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε και το ρόλο της συμβολής των ίδιων των πολιτών, ώστε «οι χαρούμενες συγκεντρώσεις δεν πρέπει να γίνουν εστίες μετάδοσης πόνου». «Άμυνά μας είναι τα τεστ και οι βασικές προφυλάξεις. Και η στάση μας σήμερα θα κρίνει και τις αποφάσεις μας αύριο», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.Ως προς τα υλικά μέσα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχουν διατεθεί ως τώρα σχεδόν 80 εκατομμύρια δωρεάν self test, αξίας σχεδόν 150 εκατομμυρίων ευρώ, μέριμνα η οποία θα επεκταθεί «πλαισιωμένη πια και από άλλα όπλα, όπως τα νέα φάρμακα, η χρήση των οποίων θα εξαπλωθεί γρήγορα μετά την επίσημη έγκρισή τους», προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.Ως προς το εορταστικό μήνυμα, αυτό αποτυπώνεται στη φράση ότι «οι καλύτερες γιορτές είναι οι ασφαλείς γιορτές» υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε νέα μέτρα. Αρκεί, το τονίζω, να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν. Με συχνούς ελέγχους, επιτάχυνση των εμβολιασμών, ιδίως της ενισχυτικής δόσης, και όπως σας είπα με πολλά self test, έτσι ώστε εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε την κατάσταση της υγείας μας» κατέληξε.