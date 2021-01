Χρήστος Ταραντίλης: Ο ροκάς από τα Εξάρχεια εκπρόσωπος της κυβέρνησης

Κιθαρίστας στη ροκ μπάντα με το όνομα The Odd Mods, όταν σπούδαζε στην Πάτρα

Από το London School of Economics έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιχειρησιακή Ερευνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η άνεση με την οποία ανέβηκε στο πόντιουμ της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης για να ανακοινώσει, την περασμένη Δευτέρα, τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης προκάλεσε πολλά ευμενή σχόλια. Ο 48χρονος καθηγητής της Διοικητικής Επιστήμης έδειχνε απολύτως εξοικειωμένος στον νέο ρόλο, κάτι που όσοι τον ξέρουν αποδίδουν στη μακρά και διακεκριμένη πορεία που έχει ως διδάσκων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.Παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρεί και τον ήπιο χαρακτήρα του, ο οποίος εκφράστηκε και στο ύφος που απέπνεαν οι πρώτες ανακοινώσεις που εξέδωσε για να απαντήσει στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο νέος επικεφαλής του επικοινωνιακού μηχανισμού της κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με όσους έχουν παρακολουθήσει τη διαδρομή του στο πανεπιστήμιο και ευρύτερα στον δημόσιο χώρο, «πολύ εξωστρεφής άνθρωπος», ο οποίος «έχει το απαράμιλλο προσόν να κερδίζει τους συνομιλητές του ή και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται τόσο με την επιχειρηματολογία που αναπτύσσει όσο και με τη θετική ατμόσφαιρα που δημιουργεί».Φίλοι του κ. Ταραντίλη υποστηρίζουν ότι η καλύτερη απόδειξη γι’ αυτό είναι η αναγνώριση της οποίας έτυχε από ένα απαιτητικό κοινό, τους φοιτητές του. Για δέκα συνεχόμενα χρόνια υπήρξε ο καθηγητής με την υψηλότερη βαθμολογία στις αξιολογήσεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της πρώην ΑΣΟΕΕ. Δεν ήταν, όμως, μόνο τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα στα οποία ξεδίπλωσε το ταλέντο της εξωστρεφούς μετάδοσης γνώσεων. Οι επιδόσεις του ήταν εξίσου καλές και όταν κλήθηκε να ξεδιπλώσει τις ικανότητές του σε έναν ακόμη πιο ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι τα κομματικά γραφεία. Από τη θέση του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας που κατείχε στη Νέα Δημοκρατία, από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τις εκλογές του Ιουλίου του 2019, εκπαίδευσε πάνω από 2.000 πολιτικά στελέχη του νυν κυβερνώντος κόμματος από όλη την Ελλάδα.Αν και από νέος είχε προσβληθεί από το μικρόβιο της πολιτικής, ανέπτυξε ισχυρά αντισώματα που του επέτρεψαν να έχει ως πρώτη προτεραιότητα αρχικά τις σπουδές του και εν συνεχεία την επαγγελματική του αποκατάσταση. Γεννημένος τον Μάιο του 1973 στα Εξάρχεια, από γονείς με καταγωγή από το Λεόντιο Νεμέας και το Σχηματάρι Βοιωτίας, εισήχθη στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας. Την ίδια περίοδο συμμετείχε σε ροκ μπάντα με το όνομα The Odd Mods, που ήταν ένα garage punk συγκρότημα στο οποίο ο ίδιος έπαιζε κιθάρα.Κατά την παραμονή του στην αχαϊκή πρωτεύουσα, δεν έλυνε μόνο εξισώσεις. Δραστηριοποιήθηκε και πολιτικά στη φοιτητική παράταξη της Ν.Δ. (ΔΑΠ-ΝΔΦΚ), διατελώντας υπεύθυνος αρχικά του Μαθηματικού Τμήματος και κατόπιν όλη της οργάνωσης Πάτρας. Με το που μπήκε, όμως, στο τελευταίο έτος άφησε κατά μέρος τον φοιτητικό συνδικαλισμό και αφοσιώθηκε στις σπουδές του. Με το πτυχίο των Μαθηματικών που πήρε από την Πάτρα, όντας πρώτος στην ορκωμοσία για την αποφοίτηση, επόμενος σταθμός του ήταν το London School of Economics, από το οποίο έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο στην Επιχειρησιακή Ερευνα (MSc in Operational Research).Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εκπόνησε διδακτορική διατριβή με το ίδιο αντικείμενο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και με αυτά τα διαπιστευτήρια, το 2003 εκλέχθηκε λέκτορας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ - πρώην ΑΣΟΕΕ), όπου δέκα χρόνια αργότερα εξελίχθηκε σε τακτικό καθηγητή και ανέλαβε πρόεδρός του. Συνέγραψε πάνω από 60 άρθρα σε κορυφαία διεθνή περιοδικά στο αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, ενώ το επιστημονικό έργο του έχει λάβει πάνω από 5.400 αναφορές παγκοσμίως, σύμφωνα με το Google Scholar. Λόγω του εξωστρεφούς χαρακτήρα του, η διδασκαλία των φοιτητών και η επιστημονική έρευνα δεν ήταν οι μόνες ενασχολήσεις του. Υπήρξε παραλλήλως και συχνός αρθρογράφος στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο για θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, περιβάλλοντος, παιδείας, έρευνας και τεχνολογίας.Μια συνέντευξη, ωστόσο, που παραχώρησε σε κυριακάτικη εφημερίδα επ’ ευκαιρία μιας ακόμη βράβευσης από τους φοιτητές του ήταν η αφορμή για να αποκτήσει εκ νέου το ενδιαφέρον του για την πολιτική. Η συνέντευξη είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 2015, αλλά η δημοσίευσή της έγινε δύο μήνες αργότερα. Κεντρική ιδέα των λεγομένων του καθηγητή ήταν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί με έναν συστηματικό τρόπο να μπει στην πολιτική πρακτική. Την ημέρα που είδε το φως της δημοσιότητας η συνέντευξη, ο καθηγητής Ταραντίλης δέχθηκε ένα τηλεφώνημα-έκπληξη από τον άρτι εκλεγέντα στην αρχηγία της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη. «Οι απόψεις σου με εκφράζουν απόλυτα και θα ήθελα να πούμε από κοντά στο γραφείο μου», ήταν τα λόγια με τα οποία ξεκίνησε η επικοινωνία τους. Εκτοτε οι δυο τους τα είπαν μερικές φορές, κυρίως στα γραφεία της Συγγρού, όπου ήταν τότε η έδρα της Ν.Δ.Οταν η τότε αξιωματική αντιπολίτευση μετακόμισε στο Μοσχάτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε τα νέα γραφεία να αποτελέσουν το hub για να μετεξελιχθεί η παράταξή του σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κεντροδεξιό κόμμα. Τα Χριστούγεννα του 2016, λοιπόν, όταν τηλεφώνησε στον καθηγητή για να του ευχηθεί για την ονομαστική του γιορτή, του ζήτησε να τα πουν από κοντά δύο μέρες αργότερα. «Χρήστο, έως τώρα περνάς τις απόψεις και τις αξίες σου στους φοιτητές σου, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να τα περάσεις όλα αυτά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία», ήταν το επιχείρημα με το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν του άφησε πολλά περιθώρια να σκεφτεί την πρόταση να αναλάβει γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του κόμματος, αλλά ταυτόχρονα και υπεύθυνος για την Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας.Η επιλογή του ήταν μια καινοτομία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τέτοια ευθύνη αναλάμβανε ένα πρόσωπο έξω από την κομματική ιεραρχία. Η δουλειά που έκανε, όμως, φαίνεται πως εκτιμήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως έδειξε η ένταξή του σε εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μπορεί να μη συμμετείχε στο πρώτο μετεκλογικό κυβερνητικό σχήμα, πλην, όμως, ο καθηγητής Ταραντίλης ορίστηκε να είναι -κάτι ασυνήθιστο για νεοεκλεγέντα- ο πρώτος κυβερνητικός βουλευτής που πήρε τον λόγο στις προγραμματικές δηλώσεις μετά τον πρωθυπουργό. Ηταν μια ομιλία που έκανε αίσθηση καθώς επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση εννοιών όπως «προκοπή», «αξιοκρατία και αριστεία», «νόμος», «φόρος», «δημόσιος χώρος», καθώς και «ατομική και κοινωνική πρόοδος».Στους 18 μήνες της βουλευτικής του θητείας, επέδειξε μεγάλη δραστηριότητα που δεν περιορίστηκε στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα. Ως μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ερευνας και Τεχνολογίας, αλλά και ως γραμματέας στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων εξέφρασε τις απόψεις του με ανοιχτό πνεύμα και διάθεση να βρίσκει κοινούς τόπους με τους συναδέλφους του από τις άλλες πτέρυγες, που συνήθως άκουγαν τις παρεμβάσεις τους με προσοχή. Κοινή συνισταμένη, εξάλλου, των παρεμβάσεών του ήταν η πεποίθηση που συχνά εξέφραζε ότι «η δημοκρατική κοινωνία μας στέκεται όρθια όταν η πολιτική και οι πολιτικοί καταφέρνουν να επιτελούν την αποστολή τους: να λύνουν προβλήματα, μεριμνώντας δίκαια και υπεύθυνα για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών».Παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών που φοιτούν στο Δημοτικό, ο καθηγητής Ταραντίλης έβρισκε πάντα τρόπους να ισορροπεί στους πολλαπλούς ρόλους που είχε κατά καιρούς συνδυάζοντας τις ανάγκες της οικογένειας με την ενεργή παρουσία του στο πανεπιστήμιο, στο Κοινοβούλιο και γενικά στη δημόσια σφαίρα. Ο απαιτητικός, ωστόσο, ρόλος του κυβερνητικού εκπροσώπου που του ανέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πλέον πολύ δύσκολη την εξίσωση που καλείται να επιλύσει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ που θα μοιράζει εφεξής τον χρόνο ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στο πάλαι ποτέ υπουργείο Τύπου που εδρεύει δίπλα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.Διότι δεν είναι μόνο οι πολύ περισσότερες ώρες που πρέπει να είναι alert για να ανταποκριθεί στο νέο πόστο. Είναι κυρίως ότι θα καλείται συχνά να βρίσκει επιχειρήματα για να δικαιολογήσει λάθη και αστοχίες άλλων. Και σίγουρα θα χρειαστεί να θυμηθεί την εποχή που ήταν ροκάς στα νιάτα του, καθώς πολιτική χωρίς «σκληρό ροκ», όπως λέμε τα τελευταία χρόνια τη σκληρή αντιπαράθεση, είναι δύσκολο έως απίθανο να γίνει.