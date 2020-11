«Άναψαν» τα τηλέφωνα στον Περισσό για το Πολυτεχνείο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αντιπροσωπεία από τους συνυπογράφοντες θα προχωρήσει σε διάβημα διαμαρτυρίας και επίδοση του ψηφίσματος (κοινού κειμένου) στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση, ενώ ως χώρος συνάντησης της αντιπροσωπείας ορίστηκε η είσοδος της Βουλής στις 10 το πρωί.Υπενθυμίζεται πως το κείμενο υπογράφουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25, μετά την ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους του Δημήτρη Κουτσούμπα για τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιάνη Βαρουφάκη, χθες νωρίς το απόγευμα.Οι υπογραφές, η συλλογή των οποίων συνεχίζεται:Σύνδεσμος Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974Μιχάλης Κατσιγιάννης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΑγρινίουΓιώργος Αλιφτήρας, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΆρταςΓιάννης Σκόκας, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΛάρισαςΓιώργος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΖακύνθουΓιώργος Οικονόμου, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΛαμίαςΔαμασκηνός Μεντής, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΛαυρίουΘόδωρος Ασλανίδης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΛέσβουΑλέκος Βεροιώτης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΛευκάδαςΝίκος Ξουράφης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΠειραιάΒάσω Βρυνιώτη, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΣάμουΔημήτρης Μαρμούτας, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΠάτραςΣωτήρης Γκίκας, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΘεσπρωτίαςΝίκος Έξαρχος, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΙωαννίνωνΘύμιος Αγγελόπουλος, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου ΦωκίδαςΙωάννα Λάμπρου, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος ΔωδεκανήσωνΜούντριχας Δημήτρης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρο ΕυβοίαςΓιάννης Τασιούλας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων ΕλλάδαςΜανώλης Καραντούσας, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και ΠοτώνΚώστας Δράκος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΛογιστώνΓιώτα Ταβουλάρη, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο ΦάρμακοΠαναγιώτης Κατάρας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας ΧάρτουΛαμπρινή Χριστογιάννη, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στο υπουργείο ΓεωργίαςΒέτα Πανουτσάκου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) και Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Βασίλης Σταμούλης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας-Ιματισμού-Δέρματος ΕλλάδαςΔήμος Κουμπούρης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ & Επικουρικών Ταμείων ΜισθωτώνΓιώργος Αδαμίδης, Πρόεδρος ΓΕΝΟΠ ΔΕΗΗλίας Κόρλος, πρόεδρος ΟΜΕ ΕΥΔΑΠΔημήτρης Καραγιάννης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων ΕλλάδαςΘανάσης Βομπίρης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ΗλίαςΣπύρος Κοτοπούλης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ΑιτωλοακαρνανίαςΣπύρος Μαρίνης, μέλος της ΕΕ ΑΔΕΔΥΑλέκος Αρβανιτίδης, μέλος ΕΕ ΑΔΕΔΥΓιώργος Πέρρος, μέλος της ΕΕ της ΓΣΕΕΝίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕΓκώγκος Θανάσης, μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕΒάλσαμος Συρίγος, μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕΠαπαγεωργίου Νίκος, μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕΝίκος Φωτόπουλος, μέλος ΕΕ ΓΣΕΕΘέμης Αμπλάς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεταφορών ΕλλάδαςΣτέφανος Μπασινάς, μέλος ΔΣ ΓΣΕΕΣταμάτης Πελάης, Πρόεδρος Συνδικάτου Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού ΚέρκυραςΠαναγιώτης Καλφαγιάννης, Πρόεδρος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤΓιώργος Βώβος, μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤΈφη Χαλιού, Μελος ΕΓ ΟΤΟΕ και Πρόεδρος σωματείου Χρηματοπιστωτικού Ν. ΑττικήςΑντώνης Καββαδίας, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕΉβα Καρυώτη, μέλος του Γεν Συμβουλίου ΟΤΟΕ και του ΔΣ ΣΕΤΑΠΓιώργος Κουφός, μέλος του Γεν Συμβουλίου ΟΤΟΕΔιονύσης Γεωργούλης μέλος Γεν Συμβουλίου ΟΤΟΕΚώστας Σφακιανάκης Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων First DataΝίκος Μπαμπανάς, Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων First DataΣοφία Καράμπαλη, Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων First DataΓεράσιμος Πολλάτος, Αναπλ. ΓραμματέαςΣωματείουΕργαζομένων First DataΖωή Καρούση,μέλος ΔΣ Χρηματοπιστωτικού Ν Αττικής και Ταμίας Σωματείου Εργαζομένων First DataΔήμητρα Ψαριανού, Αναπλ. ΤαμίαςΣωματείουΕργαζομένων First DataΝίκος Μεσσαδος, Αντιπρόεδρος Κλαδικού Σωματείου χρηματοπιστωτικούΕιρήνη Μπεκιαρη, Γραμματέας Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού και Πρόεδρος Σωματείο εργαζομένων στη "Μέλλον"Ευαγγελία Ρογκάκου, Αναπληρωτής γραμματέας Κλαδικού Σωματείου ΧρηματοπιστωτικούΘωμάς Στυλιάρας, Ταμίας Κλαδικού Σωματείου χρηματοπιστωτικούΝίκος Αγογλωσσάκης, Μέλος ΔΣ Κλαδικού Σωματείου χρηματοπιστωτικούΧριστιάννα Κολυβά, Μέλος ΔΣ Κλαδικού Σωματείου χρηματοπιστωτικούΜαρία Βιντιαδη, Μέλος ΔΣ Κλαδικού Σωματείου χρηματοπιστωτικούΗλίας Λίγγρης, μέλος ΔΣ Κλαδικού Σωματείου χρηματοπιστωτικούΜαρία Κουραχανη, Μέλος ΔΣ Κλαδικού Σωματείου χρηματοπιστωτικού και Γραμματέας σωματείου εργαζομένων στη " Μέλλον"Μάρκος Δεσιπρης, Μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων στη "Μέλλον"Μαρία Κτίστη, μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων στη "Μέλλον"Γιώργος Μηλιώνης, δημοσιογράφος, μελος Δ.Σ. ΕΣΗΕΑΠάνος Ζάχαρης, σκιτσογράφος, μάλος Δ.Σ. ΠΟΕΣΥΘανάσης Βογιατζής, δημοσιογράφος, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕΣΥΣτράτος Κουτσοβίλης, διοικητικός υπάλληλος, μέλος Δ.Σ. ΕΠΗΕΑΒαγγέλης Γκιλάκης, διοικητικός υπάλληλος, μέλος Δ.Σ. ΕΠΗΕΑΓιώργος Πρασούλας, διοικητικός υπάλληλος, μέλος Δ.Σ. ΕΠΗΕΑΚώστας Πολύζος, τεχνικός τηλεόρασης, μέλος Δ.Σ. ΕΤΙΤΑΚατερίνα Καδδα, τεχνικός τηλεόρασης, μέλος Δ.Σ. ΕΤΙΤΑΜάνος Βασιλάρος, διοικητικός υπάλληλος, μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΤΥΜΓιώργος Διαμαντόπουλος, διοικητικός υπάλληλος, μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΠΤΥΜΔέσποινα Τσαφίτσα, μέλος Δ.Σ ΠΑΣΥΠΑΤΕΚΑΛ ΕΡΤΕλένη Γερασιμίδου, ηθοποιόςΑντώνης Ξένος, ηθοποιόςΑγγελική Ξένου, ηθοποιόςΚώστας Καζάκος, ηθοποιόςΤζένη Κόλλια, ηθοποιός-θεατρολόγοςΝίκος Διαμαντής, σκηνοθέτηςΈρη Ρίτσου, λογοτέχνιδαΑλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, ζωγράφοςΓιώργος Κιμούλης, ηθοποιός,Γιάννης Στάνκογλου, ηθοποιόςΔιονύσης Τσακνής, συνθέτης, στιχουργόςΝατάσσα Μποφίλιου, ερμηνεύτριαΝίκος Μποφίλιος, ερμηνευτήςΠάνος Μπούσαλης, τραγουδοποιόςΚώστας Παρίσσης, μουσικόςΠέρης Μιχαηλίδης, ηθοποιόςΜανώλης Ανδρουλιδάκης, συνθέτηςΔημήτρης Λέντζος, στιχουργόςΓιώργος Κεντρωτής, καθηγητής Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης, Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΆγης Πετάλας, δικηγόρος – λογοτέχνηςΒασίλης Γισδάκης, ερμηνευτήςΜιχάλης Τρανουδάκης, συνθέτηςΣταυρούλα Μανωλοπούλου, ερμηνεύτριαΤάσος Γκρους, συνθέτηςΆννα Λάζου, επίκουρη καθηγήτρια Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑΕύα Μελά, εικαστικός, Πρόεδρος ΕΕΤΕΜπάμπης Δαραδήμος, εικαστικός, Πρόεδρος ΟΣΔΕΕΤΕΓιώργος Βαρελάς, εικαστικός, εκπρόσωπος του ΕΕΤΕ στο ΔΣ του ΕΜΣΤΒασίλης Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Μουσικού ΣυλλόγουΚώστας Σταυρόπουλος, Γραμματέας Πανελλήνιου Μουσικού ΣυλλόγουΈντρ ιΝέζα, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο Θέαμα ΑκρόαμαΚώστας Σταματόπουλος, σκηνοθέτης μέλος ΔΣ Εταιρίας Ελλήνων ΣκηνοθετώνΛεωνίδας Βαρδαρός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, μέλος ΔΣ Εταιρίας Ελλήνων ΣκηνοθετώνΚώστας Βάκκας, σκηνοθέτηςΛίλα Καφαντάρη, ηθοποιόςΣταύρος Τσακίρης, σκηνοθέτηςΗλιάνα Μαυρομάτη, ηθοποιόςΒασίλης Ζουμπουρλής, Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Πρόεδρος Συλλόγου ΠροσωπικούΧρονοπούλου Ευαγγελία, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΝίκος Παπαλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού ΠροσωπικούΜιχάλης Βραχόπουλος, Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΓιάννης Κουτσούμπης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΑφροδίτη Κτενά, Καθηγήτρια, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΧάρης Λαμπρόπουλος, Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΧρήστος Μανασής, Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΧαράλαμπος Τσίτουρας, Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΜαρία Παραλίκα, Συνταξιούχος Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΕυάγγελος Β Χριστοφόρου, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβειου Πολυτέχνειου, ΔΣ Συλλόγου Διδασκόντων Εθνικού Μετσοβειο Πολυτεχνείου- Διευθυντής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΑισθητηρίωνΕνέα Μέλε, Υποψήφιος Διδάκτορας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΤατιάνα Δαματοπούλου Υποψήφιος Διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο ΠολυτεχνείοΤιτίκα Δημητρούλια, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κριτικός ΛογοτεχνίαςΙωάννης Ράμπιας, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΓιώργος Τριμπέρης, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣπύρος Τζόκας, Πανεπιστημιακός-συγγραφέαςΔημήτρης Κοιλάκος, Διδάσκων Πανεπιστημίου Δυτικής ΑττικήςΠαναγιώτης Κατηφές - Πρόεδρος ΑΣΓΜΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας)Δημήτρης Λάμπρου - Αντιπρόεδρος ΑΣΓΜΕΘανάσης Κοκόνας Αντιπρόεδρος ΑΣΓΜΕ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής ΜακεδονίαςΚατερίνα Παπαλυμπέρη, Οργανωτική Γραμματέας ΑΣΓΜΕΒαγγέλης Φιλέρης, Ταμίας ΑΣΓΜΕΣτέλλα Βαλαβάνη, μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων ΑττικήςΤζένη Μπιτσάκη, μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων ΚρήτηςΑλέξανδρος Βανακάρας, μέλος δΔΣΑΣΓΜΕΣτέλιος Μπούσουλας - μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕΝίκος Καλιακάτσος - μέλος ΔΣ ΑΣΓΜΕΕύα Βλισίδου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων Ανατολικής Μακεδονίας ΘράκηςΆσπα Μανδηλαρά, τ. Αντιπρόεδρος ΟΓΕ, χήρα Μανδηλαρά ΝικηφόρουΒίκυ Αράπη, πρώην βουλευτής, ΔΣ ΟΓΕΑνθή Γουρουντή, μουσικόςΜαρία Φυλανταράκη, Γραμματέας ΟΓΕΧριστίνα Σκαλούμπακα, Πρόεδρος ΟΓΕΜικαέλα Δανά, ηθοποιόςΜάκης Παπαδημητρίου, ηθοποιόςΦίλιππος Σοφιανός, ηθοποιόςΓεωργία Παλαιολόγου, γιατρόςΜιχάλης Γκαρτζόπουλος, εκπαιδευτικός μουσικόςΔημήτρης Μαραγκούλας, ΜουσικοκριτικόςΑγάθη Κωστήρη, εκπαιδευτικός μουσικόςΚάλλια Παπαθεοδώρου, εικαστικόςΠαντελής Τάτσης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συντ/χωνΠ.Ο.Σ.ΟΑΕΕΘανάσης Καλαμπαλίκης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων ΑττικήςΔημήτρης Φλώκος, Προέδρος πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας ΞύλουΣάββας Κυριακίδης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υποδηματοποιών ΕλλάδοςΠασχάλης Τσαρούχας, ηθοποιόςΝίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφοςΙοκάστη Αλειφεροπούλου, δημοσιογράφοςΑντώνης Αναστασόπουλος, δημοσιογράφοςΚάτια Αντωνιάδη, δημοσιογράφοςΑντώνης Γκιόκας, δημοσιογράφοςΒάσω Δελημήτρου, δημοσιογράφοςΣεμίνα Διγενή, δημοσιογράφοςΠάνος Ζάχαρης, δημοσιογράφοςΔημήτρης Καπετανόπουλος, δημοσιογράφοςΓιάννης Καραλής, δημοσιογράφοςΚώστας Κετσιετζής, δημοσιογράφοςΑγλαΐα Κυρίτση, δημοσιογράφοςΧρήστος Κωστόπουλος, δημοσιογράφοςΜιχάλης Λεάνης, δημοσιογράφοςΔημήτρης Μανιάτης, δημοσιογράφοςΓιώργος Μηλιώνης, δημοσιογράφοςΣτέλιος Μπαμιατζής, δημοσιογράφοςΔέσποινα Μπαρδάκου, δημοσιογράφοςΞένια Μπάρκα , δημοσιογράφοςΠαναγιώτα Μπίτσικα, δημοσιογράφοςΣωτήρης Μπολάκης, δημοσιογράφοςΓιάννης Μύττης,δημοσιογράφοςΝόρα Ράλλη, δημοσιογράφοςΑντώνης Ρηγόπουλος, δημοσιογράφοςΚατερίνα Ροββά, δημοσιογράφοςΧρύσα Ρουμελιώτη, δημοσιογράφοςΓιώργος Σκίντσας, δημοσιογράφοςΒασίλης Σκουρής, δημοσιογράφοςΚώστας Τσίλης, δημοσιογράφοςΚυριάκος Ρόκκος, γλύπτης Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙΝτίνα Κώτσιου, χαράκτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαρακτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών ΤεχνώνΜάρθα Κορίτσογλου, ζωγράφος, μέλος του ΔΣ του ΕΕΤΕΑριστείδης Πατσόγου, γλύπτης, Έφορος Γλυπτικής, Ταμίας του ΔΣ του ΕΕΤΕΒασίλης Χαλικιάς, Αγιογράφος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΕΤΕΑλεξάνδρα Πατσόγλου, εικαστικόςΑνδρουτσάκης Στάθης, ζωγράφος, Έφορος Ζωγραφικής, μέλος του ΔΣ του ΕΕΤΕΑντώνης Μυρωδιάς, γλύπτηςΡόθος Κώστας, γλύπτης, ομότιμος καθηγητής ΤΕΙΧρήστος Ηλ. Κολοβός, αρχιμουσικόςΒιολέτα Ίκαρη, ερμηνεύτριαΚλεοπάτρα Χοροζιδη, Πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΘεσσαλονίκηςΛάζαρος Μιχαηλίδης, Αντιπρόεδρος συλλόγου εργαζομένων Δήμου ΘεσσαλονίκηςΓιάννης Καλλιφατιδης, Μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζομένων Δήμου ΚαλαμαριάςΓιώργος Τσαγγαρης, Γραμματέας συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΘεσσαλονίκηςΒίκυ Καζαντζιδου, εργαζόμενη στον δήμο Ευόσμου μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΘεσσαλονίκηςΣουλτάνα Παπαδοπούλου, εργαζόμενη στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, μέλος ΔΣ σύλλογου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΘεσσαλονίκηςΕλλάδα Κελεσίδου, εργαζόμενη στο δήμο ΘεσσαλονίκηςΣτέλιος Χονδρουδης, εργαζόμενος στο δήμο Θέρμης, αντιπρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΘεσσαλονίκηςΒασίλης Μπαρτζας, εργαζόμενος στο δήμο Θερμαϊκού, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΘεσσαλονίκηςΡούλα Δελημπανιδου, εργαζόμενη στο δήμο Δέλτα, μέλος του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΘεσσαλονίκηςΤάσος Βασιλακάκης, εργαζόμενος στο δήμο Κιλκίς, μέλος του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΚιλκίςΘοδωρής Αθανασιάδης, εργαζόμενος δήμου Κιλκίς, μέλος ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΚιλκίςΜαργαρίτα Ιγγλέση, εργαζόμενη στο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ Ν. ΘεσσαλονίκηςΔέσποινα Tοσουνίδου, Γιατρός, Ακτινοδιαγνώστρια, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Ασκληπιείο Βούλας, μέλος Ε.Γ. ΟΕΝΓΕΠαναγιώτης Παπανικολάου, διευθυντής νευροχειρουργικής του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Γραμματέας ΟΕΝΓΕΣοφία Παππά, Γιατρός, Παθολογοανατόμος Γ.Κ.Ν. Γεννηματάς μέλος Ε.Γ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.Ράνια Mπέτση, Γιατρός, Ενδοκρινολόγος Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών ΗρακλείουΑλέκος Βανακάρας, Καθηγητής Παν. Πατρών, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού ΠροσωπικούΛευτέρης Μαμάτας, Επίκουρος ΚαθητητήςΠΑΜΑΚ, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού & Ερευνητικού ΠροσωπικούΜιχάλης Μιχαήλ, ανθυποπυραγόςε.α.Γιάννης Ντουνιάδακης, υποναύαρχος ε.α. Π.Ν.Γιώργος Παλιούρας, υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.Γιάννης Αγγέλου, συνταγματάρχης ε.α.Τριαντάφυλλος Φωτιάδης, αντιπλοίαρχος ε.α. Π.Ν.Νίκος Καρπής, αντιπλοίαρχος ε.α. Λ.Σ.Αδάμ Εύα, δικηγόροςΑλαμάνου Αλεξάνδρα, δικηγόροςΑντανασιώτης Αντώνης, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, συνήγορος πολιτικής αγωγής των κομμουνιστικών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυσής ΑυγήςΑρβανίτης Αλέξανδρος, δικηγόροςΑρχιμανδρίτης Βασίλης, δικηγόροςΒενέρη Λυδία, δικηγόροςΒερίγου Μαρία, δικηγόροςΒηλαράς Γιώργος, δικηγόροςΒίτσας Κώστας, δικηγόροςΒρέζα Χρυσάνθη, δικηγόροςΒρεττός Άγγελος, συνήγορος πολιτικής αγωγής των κομμουνιστικών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυσής ΑυγήςΓαλιατσάτος Κώστας, δικαστικός επιμελητήςΓεράκη Κατερίνα, δικηγόροςΓεράκης Ηλίας, δικηγόροςΓερογιάννης Κώστας, δικηγόροςΓεωργίου Θωμάς, δικηγόροςΓιακουμέλου Δήμητρα, δικηγόροςΔάλλας Παναγιώτης, συμβολαιογράφοςΔημητρέλλος Κώστας, δικηγόροςΔιονυσόπουλος Βασίλης, πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων ΑττικήςΕμμανουηλίδης Θοδωρής, δικηγόροςΖαφειρίου Ελένη, συνταξιούχος δικηγόροςΖαχάκος Ηλίας, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών ΕλλάδαςΖήσης Κώστας, δικαστικός επιμελητήςΖήσης Νίκος, δικαστικός επιμελητήςΗλιοπούλου Σοφία, δικηγόροςΘεοδωρόπουλος Θεόδωρος, συνήγορος πολιτικής αγωγής των κομμουνιστικών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυσής ΑυγήςΚαραγιαννίδου – Μιχαηλίδου Μαρία, δικηγόροςΚαρυδάς Κυριάκος, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου ΠειραιάΚατρή Εύα, δικηγόροςΚιούλος Χρήστος, δικηγόροςΚίτσου Σταυρούλα, δικηγόροςΚονταξόγλου Κώστας, δικηγόροςΚοντέας Αντρέας, δικηγόροςΚοντογιάννης Γιάννης, δικηγόροςΚοντοές Χρήστος, δικηγόροςΚόντος Αποστόλης, δικηγόροςΚουλουρούδης Γιάννης, δικηγόροςΚουλουρούδης Παναγιώτης, δικηγόροςΚουλουρούδης Στρατής, δικηγόροςΚουνουγιέρη Γιώτα, δικηγόροςΚρεμαστάς Χρήστος, δικηγόροςΚωνσταντέλλου Βασιλική, δικηγόροςΚωνσταντινίδης Νίκος, δικηγόροςΛυκίδης Κώστας, δικηγόροςΜακρή Μαρία, δικηγόροςΜαλαγάρη Σταυρούλα, συμβολαιογράφοςΜαλαγάρης Μάνος, συνήγορος πολιτικής αγωγής των κομμουνιστικών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυσής ΑυγήςΜάλλιου Ελένη, δικηγόροςΜαμματάς Ζαχαρίας, δικηγόροςΜανουδάκης Γιώργος, δικηγόροςΜαργαριτίνη Ειρήνη, δικηγόροςΜαρκατσέλλη Χαρά, δικηγόροςΜαρούλη Χαρά, δικηγόροςΜαστρογεωργοπούλου Μαρία, δικηγόροςΜίληση Ευφροσύνη, δικηγόροςΜιχαηλίδης Χρήστος, δικηγόροςΜιχαλοπούλου Σοφία, δικηγόροςΜίχας Αλέξανδρος, δικηγόροςΜούσης Τρύφωνας, δικηγόροςΜπίρδας Λάμπρος, δικηγόροςΝάκης Γιάννης, δικηγόροςΞαγοράρης Γιώργος, δικαστικός επιμελητήςΠαδημητρίου Δημήτρης, δικηγόροςΠαναγόπουλος Συμεών, δικηγόροςΠαπαδημητρίου Γιώργος, δικηγόροςΠαπανικολάου Παναγιώτης, δικηγόροςΠρουσανίδης Ανέστης, δικηγόροςΠρουσανίδης Ιορδάνης, δικηγόροςΣαπουντζάκης Τάκης, συνήγορος πολιτικής αγωγής των κομμουνιστικών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυσής ΑυγήςΣκαλούμπακα Ολίνα, δικηγόροςΣκούρας Χρήστος, δικηγόροςΣτρατής Χάρης, συνήγορος πολιτικής αγωγής των κομμουνιστικών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην δίκη της Χρυσής ΑυγήςΤερζίδης Βασίλης, δικηγόροςΤσάκωνα Ζωή, δικηγόροςΤσαλαβούτα Τριανταφυλλιά, δικηγόροςΤσαμούρη Στέφη, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών ΑθήναςΤσαουρδάς Αντρέας, δικηγόροςΤσερκέζογλου Κατερίνα, δικηγόροςΤσιαδήμας Γιάννης, δικηγόροςΤσιφτσής Άγγελος, δικηγόροςΤσότρα Ιωάννα – Μαρία, δικηγόροςΦλέσσα Νικολέττα, δικηγόροςΦραντζεσκάκης Μανώλης, δικηγόροςΧαρανάς Κώστας, δικηγόροςΧαραυγής Παυσανίας, δικηγόροςΓκομώλη Αγαθή, ψυχολόγοςΔημήτρης Ζιαζιάς, Πρόεδρος Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών ΑχαΐαςΈνωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου (ΕΓΕΣΥΝΗ)Κωστάκης Γεώργιος, Διευθυντής ΕΣΥ-Χειρουργός, πρόεδρος ΕΓΕΣΥΝΗΔημήτρης Παχατουρτίδης, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΙωαννίνωνΚωνσταντίνος Λειβαδάς, Διευθυντής Ουρολόγος ΣισμανόγλειουΚατρινάκης Γεώργιος, Διευθυντής ΕΣΥ-Αιματολόγος, μέλος ΔΣ ΕΓΕΣΥΝΗΚοκκινάκη Μαρία, Διευθύντρια ΕΣΥ Ακτινοδιαγνωστικής, γραμματέας ΕΓΕΣΥΝΗΜπέτση Γρηγορία, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ-Ενδοκρινολόγος, αντιπρόεδρος ΕΓΕΣΥΝΗΓιώργος Ανδριώτης, Γραμματέας Συνδικάτου Ξ/Υ και Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού ΚέρκυραςΡεγγίνα Αντωνέλλου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Κορινθίας.Σταύρος Αρεστης, μέλος ΔΣ ΣΕΤΗΠ.Βασίλης Βάσσιος, Πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά Αρτας - Πρέβεζας και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρτας.Γεράσιμος Βερροιώτης, Πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων Λευκάδας - Βόνιτσας.Αποστόλης Γαρμπής, Πρόεδρος Επιχειρησιακού Σωματείου ΦΑΓΕ.Ρουμπίνη Γεωργιοπούλου, Μέλος ΔΣ Σωματείου Κομμωτών Κέρκυρας.Μάνθος Γισδάκης, Πρόεδρος του Σωματείου Βιβλιοχαρτοπωλών Κέρκυρας.Αγγελική Γιώτη, Πρόεδρος του Σωματείου Λογιστών και βοηθών λογιστών Αρτας.Ντίνα Γκογκάκη, Πρόεδρος Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.Νίκος Γκότσης, Πρόεδρος σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηλείας - δημοτικός σύμβουλος Ανδρίτσαινας Κρεστένων.Κωνσταντίνος Δαφνομίλης, μέλος ΔΣ ΣΕΤΗΠ.Κατερίνα Δημάκη, πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Εύβοιας.Δημήτρης Δήμας, Πρόεδρος Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου.Κατερίνα Δρακονταειδή, ιδιωτική υπάλληλος.Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Πρόεδρος ΔΣ Σωματείου Διανομέων - Ντελίβερι Ν. Χανίων.Ευάγγελος Μπακας, Μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, Εργαζόμενος στην Καπνοβιομηχανία «Καρέλια».Δημήτρης Ζώντος, μέλος ΔΣ Συνδικάτου Μετάλλου Εύβοιας.Γιώργος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων. Νίκος Θεοφύλακτος, Πρόεδρος Συνδέσμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Κέρκυρας.Σπύρος Κανταρέλης, Πρόεδρος Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων.Σπυρίδων Καουρης, Αντιπρόεδρος Οικοδόμων Ν. Πρέβεζας.Χαράλαμπος Καρακίτσος, Μέλος του ΔΣ Σωματείου Μηχανικών Αυτοκινήτων Ν. Χανίων και μέλος του ΔΣ ΟΕΒΕΝΧ.Ειρήνη Καραμήτρου, μέλος ΔΣ ΣΕΤΗΠ.Γιάννης Καρανικόλας, Πρόεδρος Συνδικάτου Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος Ν. Αττικής.Κωνσταντίνα Κατσαβαρου, Μέλος Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.Νατάσσα Κίλιμπα, Αναπ. γραμματέας Συνδικάτου Μετάλλου Εύβοιας.Θανάσης Κολιζέρας, πρόεδρος Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αργολίδας και μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών.Ευγενία Κολυβα, Πρόεδρος Συνδέσμου Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Λευκάδας.Χρήστος Κοντάρας, μέλος ΕΕ ΔΣ Συνδικάτου Μετάλλου Εύβοιας.Νώντας Κοντοπριας, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & Συναφή Επαγγέλματα Λευκάδας - Βόνιτσας.Στράτος Κουρτζανίδης, πρόεδρος ΣΕΤΗΠ. Ειρήνη Κυριαζή,Γραμματέας Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.Παναγιώτης Κυρτσιάς, Πρόεδρος του Σωματείου Εργατ/λων Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρτας και γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Αρτας.Παναγιώτης Κώτσης, Μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρτας.Διονύσης Κωφός, Ταμίας ΣΕΤΗΠ.Γιάννης Λασθιωτάκης, Γραμματέας Συνδέσμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Κέρκυρας.Βασιλική Λεμονή Σκαρπαλετζου, Αναπλ. γεν. γραμματέας ΣΕΤΗΠ.Λεωνίδας Λεοντάρης, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Αρχαιολογία Αρτας.Στάθης Λουκάκης, Πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ρεθύμνου και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου.Δημήτρης Λύκας,Πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αρτας και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρτας.Αθανάσιος Μαντούσης,Πρόεδρος Σωματείου Οδηγών Ν. Πρέβεζας.Χάρης Μάστορας, Μέλος ΔΣ του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας.Χρήστος Ματαράγκας,Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια Νομών Αττικής - Βοιωτίας - Ευβοίας - Κορινθίας.Αθηνά Μαυροκέφαλου, Ταμίας Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.Παναγιώτης Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Επιχειρησιακού Σωματείου «Μπέρινγκερ».Διονύσιος Μπαλαδήμας, Πρόεδρος Οικοδόμων Ν. Πρέβεζας,Μιχάλης Μπέλλας, γραμματέας ΣΕΤΗΠ. Λίζα Μπόντη, Γραμματέας Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων.Γιώργος Ντοκομές, Μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρτας.Γιώργος Ντουντούμης, Πρόεδρος Ενωσης Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας.Δημήτριος Ντούσης, Μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρτας.Νίκος Ξουράφης,Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Πειραιά.Πελαγία Ουζούνη,Αντιπρόεδρος ΣΕΤΗΠ.Βασίλης Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας.Γιώργος Παπαδιώτης, Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Οδηγών Αρτας. Βασίλης Παρασκευόπουλος, Πρόεδρος Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.Αλέκος Περράκης, Πρόεδρος Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής νομού Αττικής. Γιάννης Πιέρρης, Μέλος ΔΣ του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας. Σωτήρης Πουλικόγιαννης, Πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Γεώργιος Πουμπης, Πρόεδρος Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.Σπύρος Ραρής, Πρόεδρος του Σωματείου Φορτηγών ΔΧ Κέρκυρας. Ιωάννης Σιωζης, Αντιπρόεδρος Ι/Υ Ν. Πρέβεζας.ΛαμπρίναΣκορίλα,Πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού Αρτας και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρτας.Παναγιώτης Σπηλιώτης, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Μουρίκη ΑΕ» και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου.Στάθης Σταθουλόπουλος,Πρόεδρος Συνδικάτου Φαρμάκου, Καλλυντικού και συναφών επαγγελμάτων Ν. Αττικής - Πειραιά και Νήσων.Γιώργος Στεφανάκης, Πρόεδρος Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής.Θεόφιλος Στεφανίδης, μέλος ΔΣ ΣΕΤΗΠ.Γιάννης Σχοινάς, Πρόεδρος Κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Αττικής και Πρόεδρος Επιχειρησιακού Σωματείου «Tasty».Νίκος Τζώρτζης,Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΑΕ και Γραφείων Αθήνας.Πέτρος Τσαπραλής, πρώην Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Κωνσταντίνος Τσιατούρας, Ιδιωτικός υπάλληλος.Κώστας Τσιάφης, Πρόεδρος του Σωματείου Βοηθών Φαρμακείων και ΦαρμακοϋπαλλήλωνΑρτας.Λαμπρινή Τσιμπλοκούκου, Μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρτας.Θανάσης Φωτόπουλος,Πρόεδρος Κλαδικού Συνδικάτου Τύπου και Χάρτου Αττικής.Παναγιώτης Χαϊνάς, Πρόεδρος Επιχειρησιακού Σωματείου «ΕΒΓΑ».Μανώλης Χαλεπης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λευκάδας - Βόνιτσας.Ιάκωβος Χαραλάμπους,ιδιωτικός υπάλληλος.Βαγγέλης Χήρας, Πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων Αρτας, Α' Αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρτας.Βάντα Αγάκου, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.Παναγιώτα Αλεξοπούλου, Εργαζόμενη στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.Γιάννης Ανδρεαδέλλης, Μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Μαρία Αραβαντινού, Δημοτικός υπάλληλος.Γιώργος Βασιλειάδης, Προϊστάμενος στον ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ), επικεφαλής του ψηφοδελτίου «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» για τις εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.Νότα Βασιλοπούλου,Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ - ΕΦΚΑ Αγροτών).Μαργαρίτα Γεωργιάδου, Γενική γραμματέας ΔΣ ΟΣΕΑΔΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας).Ολγα Γιαννακιτσίδου, Γραμματέας Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.Πολυξένη Γκιούρη, Διοικητικός υπάλληλος ΕΛΤΑ. Βαγγέλης Γκουδινάκης, Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος ΔΕ ΤοΤ Θεσσαλονίκης Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Σωτήρης Δοξακίδης, Μέλος ΓΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Αλέξης Δρόσος, Ταμίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ) και Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.Αλκης Ζαβερδινός, Μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Θανάσης Ζαφειρόπουλος, Νοσηλευτής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Τάσος Ζερβός, Πρόεδρος ΣΥΑΤ (Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων) και μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).Γρηγόρης Ζουλούμης, ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ΜΘ/περιοχή Κ-Μ, Αιρετό μέλος στο ΥΣ (υπαλλήλων ΙΔΑΧ) της ΑΔΜΘ.Ηλίας Ζουμπούλης, Πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Δ. Μακεδονίας.Μαρία Ζουρμπάκη, Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.Γιώργος Ηλιόπουλος, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Θεόδωρος Μακρυνιώτης, Μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑ Μεσσηνίας.Αποστόλης Θέρμος, Πρόεδρος Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας.Παύλος Ιακωβίδης, Γεωλόγος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Γαβριήλ Ιωαννίδης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ) και μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.Βαγγέλης Καζάκος, Γραμματέας Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Ανδρέας Καλαϊτζάκης, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.Φοίβος Καπερώνης,μέλος ΔΣ Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ).Χρόνης Καραγεωργίου, Συνδικαλιστής - πρώην μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Εβρου.Μάριος Καραθανάσης,ΔΣΟΣΕΑΔΕ (Ομοσπονδία Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ελλάδας), Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΑΔ.Γιώτα Κίτσου,Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).Γιάννης Κόκιος, Γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.Σωτηρία Κοκοβιάδου, Ταμίας Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Θωμάς Κονάκης, Ταμίας ΔΣ ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας.Κυριάκος Κοντούδης, Μέλος ΓΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Σωτηρία Κορκίδου, μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Αντώνης Κουρούκλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).Παναγιώτης Κουφαλάκος, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας, μέλος Διοίκησης ΕΚ Καλαμάτας.Γεώργιος Κρεμεζης, Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Μεσσηνίας.Σπύρος Κωνσταντάς, Πρόεδρος Συνδικάτου Εργαζομένων α' και β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Αττικής (ΟΤΑ).Πέτρος Λελοβίτης, Μέλος ΓΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ, μέλος ΔΣ ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας.Στέργιος Λιάμπας, Πρόεδρος του ΝΤ Γρεβενών της ΑΔΕΔΥ.Βασιλική Μαμαλούδη, Μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).Γεώργιος Μησιρλης, Πρόεδρος ΔΣ ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας, Πρόεδρος ΝΤ ΑΔΕΔΥ Ν. Πρέβεζας.Παυλίνα Μιχαλοπούλου, Κτηνίατρος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Γιώργος Μπακογιώργος, Γραμματέας Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. ΑνναΜπάμπα, Γεωλόγος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Παναγιώτης Ντόντος, Μέλος ΓΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Γεώργιος Ντουντούμης, Μέλος ΓΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.Αλέκος Ουγγρίνος,Γεωπόνος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος ΔΕ ΤοΤ Πέλλας Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Αριάδνη Παγανέλη, Μέλος ΓΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Δημήτριος Παγωνίδης, Ταμίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) και μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Εβρου.Βίρνα Πανοπούλου, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων.Γιάννης Παπαδιάς, ΔΣ ΟΣΕΑΔΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ελλάδας), ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΑΔΜ Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.Αντώνης Παπαδόπουλος, Γιατρός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Κωνσταντίνος Πατσης, Μέλος ΔΣ ΟΤΑ Ν. Πρέβεζας.Χρήστος Παυλίδης, Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Αγγελος Περιβολάρης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος ΠΕ Φλώρινας.Δημήτρης Πεσλής, ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΑΔΜ Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.Αντώνης Ραλλάτος,ΔΣΟΣΕΑΔΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ελλάδας), ΔΣ Πανελλήνιας Ενωσης Δασολόγων Δημ. Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ).Αλίκη Ρουμελιώτου, Ταμίας Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.Κάκια Σαραντοπούλου, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής και Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας.Κώστας Σταμάτης,Διοικητικός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος ΓΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ).Νατάσα Σταμκοπούλου, Κτηνίατρος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος ΔΣ Συλ. Εργαζομένων ΠΚΜ, μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), μέλος ΔΕ Παραρτήματος ΠΕΚΔΥ.Ειρήνη Στεβή, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Εύα Τζιφάκη, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.Λευτέρης Τηγανούριας, ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΑΔΜΘ/περιοχή Θράκης. Παναγιώτης Τηλικίδης, Εργάτης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Μαρία Τσαμούρη,Γραμματέας Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων.Ολγα Τσεχελίδου, Γεωπόνος ΠΚΜ, μέλος ΔΕ ΤοΤ Ημαθίας Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Κατερίνα Τσιλοφίτη, (Υπάλληλος ΕΦΚΑ) μέλος ΔΣ Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΓΑ.Σοφία Τσιορβά, ΔΕ Η/Υ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Γιώργος Τσονίδης, ΤΕ Γεωπόνος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Αλεξάνδρα Φραγγελάκη,Γραμματέας Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.Γεωργία Χαιρετάκη, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.Γεώργιος Χαμουκαρίδης,Συνδικαλιστής, πρώην μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Εβρου.Μαρία Χουλιαρέα, Μέλος ΤΔ Παραρτήματος Ανατολικής Αττικής Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής.Φωτεινή Χρυσοχοϊδου, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Εβρου.Γιώργος Ψαράς, Κτηνίατρος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος ΔΣ ΤοΤ Θεσσαλονίκης Συλ. Εργαζομένων ΠΚΜ, μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ).Φωτεινή Αγγκου, μέλος ΔΣ «Ιπποκράτειου» ΓΝΘ.Μαίρη Αγρογιάννη, Επικουρική Παθολόγος ΤΕΠ COVID-19 Νοσοκομείου Νικαιας, Μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά.Αθανάσιος Αθανασιάδης, Αντιπρόεδρος Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Καρδίτσας, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΓΝ Λάρισας.Αννα Αθανασιάδου, Πρόεδρος Σωματείου Προσωπικού κλινικής «Γαληνος», γραμματέας Συλλόγου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών και Ιδιωτικών Εργαστηρίων Β. Ελλάδας και μέλος ΔΣ ΟΣΝΙΕ.Κώστας Αθανασίου, Πρόεδρος Ενωσης Γιατρών Νοσοκομείου και ΚΥ Ν. Καρδίτσας Διευθυντής Τμήματος Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Καρδίτσας.Μαρίνα Ακριτίδου, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων «Θεαγένειου» Αντικαρκινικού Νοσοκομείου.Γιώτα Αλατζά, μέλος ΔΣ «Ιπποκράτειου» ΓΝΘ. Θοδωρής Αλονιστιώτης, Ειδικός Παθολόγος, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ.Κωνσταντίνα Ανδρούτσου,μέλος ΔΣ Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.Μάνος Αντωνάκης, Επιμελητής Β' Πνευμονολόγος, Πρόεδρος Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Κέρκυρας.ΜπάμπηςΑποστολίδης,Παιδίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Πρόεδρος Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας - ΕΝΙΠ.Μάκης Αραβανης, Επιμελητής Α' Παθολογίας ΓΝΑρκαδιας, μέλος ΓΣΟΕΝΓΕ.Αθανάσιος Βασιλόπουλος,Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Πρώην διευθυντής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιού του Νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού», Συνταξιούχος γιατρός του ΕΣΥ, Καλαμάτα.Χρήστος Βεργίνης,Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας.Κώστας Βόμβας, Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).Αλέκος Βουνάσης, γιατρός - μέλος του ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Σπάρτης.Γιώργος Βράτζιας,μέλος ΔΣ ΟΣΘ. ΕκτοραςΓάζος, Επιμελητής Β' Γυναικολόγος, Γραμματέας Ενωσης Γιατρών Καρδίτσας.Γιάννης Γαλανόπουλος,Επικουρικός Γιατρός Ορθοπεδικής, μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΟΕΝΓΕ, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Θριάσιο».Ελένη Γατσα, Ταμίας ΕΙΝΚΥΝΤ, Επιμελήτρια Α' Αιματολογίας ΓΝ Τρικάλων. ΑγγελοςΓιαλαμάς, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Καλαμάτα.Αννυ Γιαμουρίδου, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων «Θεαγενειου».Ιωάννης Γκαμπράνης, Παθολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Υπεύθυνος Κλινικής COVID-19 Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.Αθηνά Γραμματικοπούλου, Γραμματέας ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων «Θεαγένειου». Χρήστος Δάβουλος, Επικουρικός Παθολόγος Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ.Κατερίνα Δάγκου, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων νοσοκομείου «Αγ. Δημήτριος».Γιώργος Δάτσης, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αγ. Δημήτριος».Γεωργία Δουμάνη-Κορκα, Αγροτική Γιατρός Γραμματέας Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αρκαδίας.Γεώργιος Ζελελίδης, Διευθυντής Ακτινολόγος, Πρόεδρος Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θήβας.Γιάννης Ιωαννίδης, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΨΝΘ.Παναγιώτης Ιωαννίδης, Αγροτικός Γιατρός Πρόεδρος Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αρκαδίας.Χρήστος Καραχρήστος, Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», γραμματέας ΔΣ ΕΝΙΘ.Κωνσταντίνος Καρκαλετσης, Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής ΨΝΘ, Μέλος του ΔΣ ΕΝΙΘ.Κωνσταντία Κατσάνου, Αντιπρόεδρος ΕΙΚΥΝ. Τρικάλων - Επιμελητής Α' Γενικής Οικογ. Ιατρικής ΚΥ Πύλης, Μετακινούμενη στο ΤΕΠΓΝ Τρικάλων.Αθανάσιος Κίτσος, Νεφρολόγος ΕΑ ΠΓΝΙ, εργαζόμενος και στη ΜΕΛ-4 κορονοϊού - μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΗ.Κωνσταντίνος Κυρλας, Επιμελητής Καρδιολόγος Α ΓΝ Πρέβεζας, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ, μέλος του ΔΣ. Κωνσταντίνος Κύρλας, Καρδιολόγος επιμ Α' Γενικός σύμβουλος ΟΕΝΓΕ.Σωτηρία Κωλέτση, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Πρέβεζας, Νοσηλεύτρια,Ελλη Λαμπρίδου, μέλος Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.Φώντας Μανιάς, Ιατρός, μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων.Γιώργος Μητσιάκος, Αναπληρωτής καθηγητής Νεογνολογίας ΑΠΘ, μέλος ΔΣ ΙΣΘ και Συλλόγου Μελών ΔΕΠ Ιατρικής ΑΠΘ.Ελένη Μπακιρλή, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΑΧΕΠΑ και μέλος Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕΔΗΝ-ΑΔΕΔΥ.Ελένη Μπέλλου, Γεν. γραμματέας ΕΙΝΚΥΝΤ - Επιμελήτρια Β' Νευρολογίας ΓΝ Τρικάλων.Νίκος Νταφούλης, Πρόεδρος Ενωσης Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Λάρισας, Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α' Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Λάρισας, Αποσπασμένος στη ΜΕΘ COVID-19.Βασίλης Ουραήλογλου,διευθυντής ΜΕΘ Πολυγύρου.Ιωάννης Παντουλάρης, Επιμελητής Α' ψυχίατρος ΨΝΘ, μέλος του ΔΣ ΕΝΙΘ, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ.Θανάσης Παπαγεωργίου, Αγροτικός Γιατρός, Μέλος ΔΣ. Γεωργία Παπαδαμου, Πρόεδρος Γιατρών ΕΣΥ και Ειδικευόμενων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, Διευθύντρια Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.Αγγελική Παπαδάτου, Καρδιολόγος στο Κέντρο Υγείας Ανω Λιοσίων.Ευάγγελος Παπαμιχάλης, Επιμελητής Α' Νευρολόγος Πρόεδρος Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ν. Σερρών, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Σερρών, μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Σερρών.Χαράλαμπος Παππάς, Διευθυντής Νεφρολόγος Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, γραμματέας Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου.Νίκος Παρδάλης, πρόεδρος Συλλόγου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών και Ιδιωτικών Εργαστηρίων Β. Ελλάδας.Κώστας Παυλίδης, Καρδιολόγος στο Κέντρο Υγείας Κοζάνης.Ευαγγελία Ποτόλια, Ειδικευόμενη Νεφρολογίας ΓΝ Καβάλας, Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Μέλος ΔΣ ΕΓΕΣΥΚ.Αφροδίτη Ρέτζιου, Επιμελήτρια Α' Ψυχιατρικής ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο», Πρόεδρος ΟΕΝΓΕ, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Θριάσιο».Σοφία Ρούμκου, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων νοσοκομείου «Παπαγεωργιου».Αργύρης Σανίδας, Ειδικευόμενος Γενικής Ιατρικής, Γραμματέας Ενωσης Πέλλας.Γιώργος Σιδέρης, Ειδικευόμενος Ιατρός ΩΡΛ - Χειρουργικής Κεφαλής - Τραχήλου, Γραμματέας Σωματείου Νοσοκομείου «Αττικόν», Μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ.Ηλίας Σιώρας, Διευθυντής Καρδιολογίας ΕΣΥ, Γραμματέας Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας - Πειραιά.Χρήστος Σκόρδας,Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Σταγόνα Ελπίδας».Δήμητρα Σταματέλου, Ειδικευόμενη Παθολογίας ΓΚ Νίκαιας, Μέλος ΕΓ ΟΕΝΓΕ.ΣυμέλαΤεμερτζίδου, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων νοσοκομείου «Παπανικολαου».Γρανέτα Τσιβίκα, μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου Εύβοιας.Βάιος Τάσιος, Πρόεδρος ΕΙΝΚΥΝΤ, εκπρόσωπος στην ΟΕΝΓΕ - Επιμελητής Β' Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής - ΚΥ Καλαμπάκας - Συντονιστής Εκπαίδευσης Γενικής Οικογενιακής Ιατρικής ΓΝ Τρικάλων, Μετακινούμενος στο ΤΕΠΓΝ Τρικάλων.Θανάσης Τασιούδης, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».Μαρία Τζίμα, Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Πρέβεζας, Νοσηλεύτρια.Παναγιώτης Τζουβάρας, Αντιπρόεδρος ΔΣ Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.Χριστίνα Τσιαμαντα, Αναπλ. γεν. γραμματεαςΕΙΚΥΝΤ - Ειδικευόμενη Γενικής Οικογ. Ιατρικής ΓΝ Τρικάλων.Δημήτρης Τσιμιλιώτης, μέλος ΔΣ ΙΣ Εύβοιας.Σταύρος Τσιριγώτης, νοσηλευτής - γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μολάων.Γεώργιος Τσουκαλάς, Διευθυντής Παθολογίας, Υπεύθυνος Συντονισμού, Πρόεδρος Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Λέρου.Παναγιώτης Φαββατας, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο «Ασυλο Ανιάτων» Καλαμάτας.Σταύρος Χαλβατζής, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΔΟΘ.Πέτρος Χαλκιάς,πρόεδρος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Γενικής Κλινικής και μέλος ΔΣ Συλλόγου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών και Ιδιωτικών Εργαστηρίων Β. ΕλλάδαςΚωνσταντίνος Πελετίδης, γιατρός καρδιολόγος, Δήμαρχος ΠατρέωνΤογιοπούλου Τασία, Αντιδήμαρχος ΠατρέωνΒίβιαν-Ακριβή Σαμούρη, Αντιδήμαρχος ΠατρέωνΠαναγιώτης Πετρόπουλος, Αντιδήμαρχος ΠατρέωνΕυάγγελος Κατσακούλης, Αντιδήμαρχος ΠατρέωνΜαριάννα Τσίχλη, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, επικεφαλής της παράταξης Ανυπότακτη ΑττικήΠαγώνη Ματίνα προεδρος ΕΙΝΑΠΡούσης Γιώργος Ομότιμος καθηγητής ΠάντειουΝίκος Παππάς, καλαθοσφαιριστήςΠαναγιώτης Μελλάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΠάτραςΓιώργος Καββαθάς, Προέδρος ΓΣΕΒΕΕΒασιλακόπουλος Γιώργος Μέλος ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ΠατρώνΒατουσιάδη Αναστασία Μέλος ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΓιανναρέλης Άρης Ταμίας Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΓιοβανάκης Γιάννης Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Διεθνούς Πανεπιστημίου ΕλλάδαςΓρηγοριάδης Νίκος, Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘΔιακογεωργίου Νίκος Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΟΔΠΤΕ / Μέλος ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΜΠΖερβουδάκης Κυριάκος Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ΑιγαίουΗλιάδης Μιχαήλ, Ταμίας Σωματείου Εργαζομένων Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΚακούρης Βασίλης Μέλος ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΜΠΚαράμπαλη Ελένη Ταμίας Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ΠατρώνΚίσσα Βαρβάρα, Μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΚότσιφα Ρόζα Μέλος ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑΚουρμούλης Γιάννης Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΟΔΠΤΕ / Μέλος ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘΜαριεττάκης Δημήτρης Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΜυρίδου Μαρία, Γενική Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΡίζου Ντορέττα Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΣαλιάγκας Αντώνης Αντιπρόεδρος Συλλόγου ΕΤΕΠ ΕΜΠΤραχανάς Γιάννης Ταμίας Συλλόγου ΕΤΕΠ ΕΜΠΤσαλακανίδου Κική Γραμματέας Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘΤσαμπάζη Θεοφανεία, Γενική Γραμματέας Σωματείου ΕΤΕΠ Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΤσάπαρη Ολυμπία Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΟΔΠΤΕΤσιάκαλος Χάρης Μέλος ΔΣ Συλλόγου ΕΔΙΠ ΕΜΠΤσιλίρη Ευσταθία Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΟΔΠΤΕ / Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ΠατρώνΤσουκάτου Ελεάννα Πρόεδρος Συλλόγου ΕΤΕΠ ΕΜΠΧασάπης Ιωάννης, Οργανωτικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΧατζητριανταφύλλου Απόστολος, Ταμίας Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘΧρονοπούλου Νίκη Πρόεδρος ΟΔΠΤΕ / Πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΧρυσοβέργη Γιώτα Αντιοπρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΨάλτου Αντωνία Οργανωτικός Γραμματέας ΟΔΠΤΕ / Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΦιλιώ Παπαμιχαήλ, προεδρος εργαζομενων στα ταχυδρομεια και στις ταχυμεταφορες στην ΑττικηΛεμοντζόγλου Τρύφωνας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠΔιονύσης Βιτουλαδιτης, Κέρκυρα, αυτοαπασχολουμενος.Πολίτη Αναστασία, επιστημονικός συνεργάτης, σκηνοθέτης – ηθοποιός ( Καλλιτεχνική Ομάδα Ήριννα)Κώστας Σολωμός Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΑΠΕΡάνια Σούρα Γενική γραμματέας Δ.Σ. ΣΕΚΑΠΕΒασίλης Ασβεστόπουλος, Φωτορεπόρτερ - Γ.Γ. Ένωση Φωτορεπόρτερ ΕλλάδοςΓιώργος Αλεξάτος, συγγραφέας - ιστορικόςΝίκη Συκιώτη, Ιδιωτική ΥπάλληλοςΜαρσέλντ Γιάννο: Πρόεδρος Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, Μέλος Διοίκησης Παλλεσβιακού Εργατοϋπλληλικού ΚέντρουΤσαγκαρέλλης Νίκος: Γραμματέας Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, Μέλος Διοίκησης Παλλεσβιακού Εργατοϋπλληλικού ΚέντρουΜαλαμάς Εμμανουήλ: Αντιπρόεδρος Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΛέσβουΠρωτόγηρος Δούκας: Έφορος Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΛέσβουΣπινέλλης Παναγιώτης: Ταμίας Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΛέσβουΝιαβή Δήμητρα: Μέλος ΔΣ Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΛέσβουΡισμάνης Σπύρος - Γεν. Γραμματέας Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΕλλάδοςΔανάη Κισκήρα - Μπαρτσώκα, ΔημοσιογράφοςΡάπτη Γιασεμή, ΕικαστικόςΑναστασία ΞαπλαντέρηΓιώργος Πλειός, πανεπιστημιακός, καθηγητής τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ και διδάσκων του τμήματος κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.Νίκος Παναγούλης, πρόεδρος σωματείου εργαζόμενων ΨΝΑ.Ιωάννα ΒλαχούτσικουΚώστας Κουτσαυλής, δημοσιογράφοςΚυριακάκης Γεώργος μέλος ΔΣ Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου ΣπάρτηςΖάβαλης Τριαντάφυλλος αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ ΛακωνίαςΣταύρος Τσιριγώτης γραμματέας του σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου ΜολάωνΒρουλίτης Βασίλης γραμματέας της Ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων περιφέρειας ΠελοποννήσουΚαλαϊτζής Κώστας πρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου ΛακωνίαςΑσπιώτης Χρήστος αντιπρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικου συλλόγου ΛακωνίαςΑναστασία Κούκουνα, ιστορικός, Πανεπιστήμιο ΛωζάννηςΕυλαμπία ΛεωνήΠαπαδόπουλος Nίκος ποδοσφαιριστής Super LeagueEπίσης Mπρατσος Nασος δημοσιογραφοςΠαππας Nικος καλαθοσφαιριστηςΠομασκι Γιώργος Oμοσπονδιακος προπονητής στίβουΓιάννης Δαλέζιος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΖωή - Αναστασία Παπαδοπούλου, ηθοποιόςΝίκος Ανδριοπουλος μέλος ΠΟΕ ΟΤΑΚραουνάκης Γιώργος γγ Πανελλήνιου Σωματείου ΧείριστωνΤσιλιγκιρίδης Γιώργος Καθηγητής ΑΠΘ/Μηχανολόγων ΜηχανικώνΦουσέκης Παναγιώτης Καθηγητής ΑΠΘ/Οικονομικών ΕπιστημώνΑυγήτα Λουίζα Επίκ. καθηγήτρια ΑΠΘ/Εικαστικών & Εφ. ΤεχνώνΡαπτάκης Δημήτρης Καθηγητής ΑΠΘ/Τμ. Πολιτικών ΜηχανικώνΜαμάτας Λευτέρης Επίκ. καθηγητής ΠΑΜΑΚ/Εφαρμ. ΠληροφορικήςΣακελλαρίου Ηλίας Επίκ. καθηγητής ΠΑΜΑΚ/Εφαρμ. ΠληροφορικήςΒεντούρης Αντώνης Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ/Τμ. Ιταλικής Γλ.& Φιλ.Κονδύλης Ηλίας Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ/Τμ. ΙατρικήςΣερέτης Στέργιος Μεταδιδάκτορας ΑΠΘ/Τμ. ΙατρικήςΜητσιάκος Γιώργος Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ/Τμ. ΙατρικήςΜπένος Αλέξης Ομοτ. Καθηγητής ΑΠΘ/Τμ. ΙατρικήςΜαργαρίτης Γιώργος Καθηγητής ΑΠΘ/Τμ. Πολιτικών ΕπιστημώνΒασιλική Λάζουμ ΕΔΙΠ ΑΠΘ/Τμ. Πολιτικών ΕπιστημώνΤσαρτσιανίδου Μαρία Υποψ. Διδάκτωρ ΑΠΘ/Τμ. Πολιτικών ΕπιστημώνΒενάκης Κωνσταντίνος ΜΠΦ ΑΠΘ/Τμ. Πολιτικών ΕπιστημώνΦωτογλίδης Χρήστος ΜΠΦ ΑΠΘ/Τμ. Πολιτικών ΕπιστημώνΣκαλιδάκης Γιάννης ΕΔΙΠ Παν.Κρήτης/Πολιτικής ΕπιστήμηςΚόφφα Δόμνα ΕΚΚΕ/μεταδιδακτορική ερευνήτριαΓρόλλιος Γιώργος Καθηγητής ΑΠΘ/Π.Τ.Δ.Ε.Μαρβάκης Αθανάσιος Καθηγητής ΑΠΘ/Π.Τ.Δ.Ε.Δελησταύρου Αντωνία Επίκ. Καθηγήτρια ΔΙ.ΠΑ.Ε.Αγγελής Ελευθέριος Καθηγητής ΑΠΘ/Τμ. ΠληροφορικήςΣαραφιανός Άρης Επικ. Καθηγητής Παν. ΙωαννίνωνΔημάκης Χρήστος Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ/Ηλ/γων Μηχ. & Μηχ.Υπολογ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ, Λέκτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘΑΒΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, δικηγόρος ΒόλουΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΘΗ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΒΡΑΑΜ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΜΔΕ Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση ΑΠΘΔΡΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΜΔΕ Αστικού, Εργατικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας ΑΠΘ, ΜΠΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών ΣπουδώνΖΑΝΤΡΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΖΑΡΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΕΝΙΑ, Δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΚΑΛΑΪΤΖΗΣ – ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ, δικηγόρος ΣκύδραςΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΚΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΑΝΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΚΑΡΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΚΟΡΟΜΠΟΚΗ ΓΙΩΤΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΚΟΤΣΟΓΙΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ασκούμενος δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στο Δήμο ΘεσσαλονίκηςΚΩΣΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΛΙΑΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΛΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ασκούμενος Δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ – ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ασκούμενη δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΜΠΣ Αναβαθμισμένες διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές με ειδίκευση στο δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικού δικαίουΜΕΛΑΝΕΦΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΜΕΛΛΙΟΥ ΕΛΛΗ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, MA in Art, Law & Economy (Δι.Πα.Ε.)ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΙΛΙΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΜΗΝΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΜΗΤΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής, μέλος ΔΣ ΔΣΘΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ, συνταξιούχος δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΜΟΥΡΑΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΝΙΚΗΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΜΔΕ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘΟΚΛΑΛΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, δικηγόρος ΘεσπρωτίαςΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΠΑΡΑΦΕΛΑΣ ΑΚΗΣ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΜΔΕ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘΡΑΔΙΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΣΚΛΕΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Ασκούμενος Δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΜΔΕ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, συνταξιούχος δικηγόρος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων Εφετείου ΘεσσαλονίκηςΤΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΤΣΙΩΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ, συμβολαιογράφος ΘεσσαλονίκηςΦΙΛΑΝΘΗ ΠΑΡΑΘΥΡΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΦΟΥΤΟΥΛΗ ΓΙΩΤΑ, Ασκούμενη Δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΦΟΥΤΟΥΛΗ ΜΠΕΤΥ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ΜΔΕ Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, συμβολαιογράφος ΘεσσαλονίκηςΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, δικηγόρος ΒόλουΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΧΑΨΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, δικηγόρος ΘεσσαλονίκηςΑδαμίδου Σοφία, δημοσιογράφοςΑνδρούτσος Γιώργος, δημοσιογράφοςΓαλανόπουλος Τάσος, δημοσιογράφοςΔενεζάκης Αντρέας, δημοσιογράφοςΔερμεντζόγλου Γιάννης, σκιτσογράφοςΕλταχήρ Γιώργος, δημοσιογράφοςΘεοδωρόπουλος Παναγιώτης, δημοσιογράφοςΚαζαντζή Παντία, δημοσιογράφοςΚακουλίδης Γιώργος, συνταξιούχος δημοσιογράφοςΚαλιγέρη Μαρίνα, δημοσιογράφοςΚαραγιάννης Γιώργος, δημοσιογράφοςΚατσάκος Πέτρος, δημοσιογράφοςΚλεφτογιάννη Ιωάννα, δημοσιογράφοςΚοντόπουλος Φώτης, δημοσιογράφοςΚουρμούλης Περικλής, δημοσιογράφοςΛεκάτης Θανάσης, δημοσιογράφοςΛογαράς Πέτρος, συντάκτης ύληςΜαΐλη Ελένη, δημοσιογράφοςΜοσχόβου Αναστασία, δημοσιογράφοςΟρφανάκη Δέσποινα, δημοσιογράφοςΠασακυριάκος Κώστας, δημοσιογράφοςΣτρεβίνα Γιάννα, δημοσιογράφοςΤζιβρά Ελένη, δημοσιογράφοςΤζορμπατζόπουλος Μπάμπης, δημοσιογράφοςΤσούτσιας Παναγιώτης, δημοσιογράφοςΧαϊντούτη Ευτυχία, δημοσιογράφοςΧολέβας Γεράσιμος, δημοσιογράφοςΚαλλιτέχνεςΚαραμαλίκης Αλέξανδρος, μουσικόςΦιλιούση Ελένη, ηθοποιόςΦιλιούσης Κοσμάς, σκηνοθέτηςΦιλιούσης Κώστας, σκηνοθέτηςΓιώργος ΑναστασόπουλοςΜουσικός – ΣυνθέτηςΧάρης Ραζάκος, Υπ. Διδάκτορας Ιστορίας ΑΠΘΠαναγιώτης Ρεντζελάς Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Birmingham City University Μέλος του ΔΣ του Σωματείου Πανεπιστήμιων και Κολλεγίων στο Birmingham City UniversityΡόζα Αθανασοπούλου Σαχπαζιάν νοσηλεύτριαΓιώργος Δεληγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής, Πανεπιστήμιο ΟξφορδηςΣάκης ΠαπαδόπουλοςΓενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε"Παναγιώτης Μαρίνος, ΗθοποιόςΕυγενία-Μαρία Πιτσιάβα Διδάκτορας Πανεπιστημίου ΑιγαίουΜαρία Παπαευθυμίου – Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Ν. Αττικής,Β΄ Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας (ΠΟΣΕΥΓ)Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ)Χριστίνα Ντόντου – Γενική Γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Ν. ΑττικήςΧριστίνα Τριανταφυλλοπούλου - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Ν. ΑττικήςΣαλτερής Βασίλης - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Ν. ΑττικήςΤαμίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας (ΠΟΣΕΥΓ)Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Ν. ΑττικήςΑλέκος Ουγγρίνος – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ)Σπύρος Γουδέβενος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, ΠάτραΜπρακουματσος Γιαννης – Ιδιωτικος υπαλληλοςΣπύρος Αφεντουλίδης υποψήφιος διδάκτορας μαθηματικών στο Ινστιτούτο Elie Cartan της Λορραίνης στη ΓαλλίαΚατερίνα Μπρέγιαννη – ΔημοσιογράφοςΖαρίφης Ελευθέριος του Νικολάου, Γραμματέας Εργατικού Κέντρου Λαυρίου Αν. ΑττικήςΚωνσταντινίδου Ειρήνη εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσηςΝικολόπουλος Νικόλαος, Ιδιωτικός υπάλληλοςΠολυζωίδου Βάσω Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Βόλβης, επικεφαλής της Λαϊκής ΣυσπείρωσηςΜατούλα Πετροπούλου, ΤραπεζουπάλληλοςΕλένη Παπαγιαννάκη, Λέκτορας Οικονομικών στο Birmingham City University (BCU), ΒρετανίαΓκόρος Φώτης μέλος ΔΣ του Συνδικάτου Ξενοδοχουπαλληλων Επισιτισμού Τουρισμού ΚέρκυραςΔημήτρης Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος, εκλεγμένος αντιπροσωπος του Κερκυραίκου Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων στο Εργατικό Κέντρο ΚέρκυραςΕύα Φάμπα, σολίστ και καθηγήτιρα κιθάρας, μέλος Δ.Σ. του Πανελλήνιου Μουσικού ΣυλλόγουΑθανάσιος Κωνσταντίνου, Μηχανολόγος ΜηχανικόςΒασίλης Σκουρτόπουλος - Ηχολήπτης, μουσικός παραγωγόςΕιρήνη Καραντωνίου - Ιδ. ΥπάλληλοςΦλώρου Αφροδίτη, Φιλόλογος- ΗθοποιόςΣτέλιος Κανάκης, εκπαιδευτικός-ΣυγγραφέαςΘεόδωρος ΠαπαδόπουλοςΠαναγιώτης Αυγίκος Γενικός Γραμματέας Σωματείου εργαζομένων Lidl Ν. ΑττικήςΓεραγόρης Νικόλας, γραμματέας σωματείου λογιστών ΤρικάλωνΣταματόπουλος Κώστας, Ηλεκτρολόγος Μέλος σωματείου μισθωτών τεχνικώνΧρυσούλα Κάρτσακα εκπαιδευτικόςΒλαχόπουλος Γιάννης, εκπαιδευτικός.Φράγκου Στράτος, πρόεδρος ένωσης μηχανοξυλουργών επιπλοποιών εργατοτεχνιτών επεξεργασίας Ξύλου ν. ΛάρισαςΚανατάκης Στυλιανός: Ιατρός Πρώην Διευθυντής Παθολόγος- Ηπατολόγος Νοσοκομείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός(ΝΕΕΣ) Κοργιαλένειο- ΜπενάκειοΡούμπης Κωνσταντίνος: Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος Γ.Ν. "Ασκληπιείο" ΒούλαςΜατζουράτος Δημήτριος: Ιατρός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρώην Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Πατησσίων, Πρώην Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου ΙΣΑΜπαράτσης Σωτήριος: Ιατρός Χειρούργος, Πρώην Διευθυντής Γενικής Χειρουργικής Γ.Ν. "Ευαγγελισμός", Πρώην Μέλος ΔΣ Πανελληνίου Ιατρικού ΣυλλόγουΠαπαζαχαρίας Χρήστος: Ιατρός Χειρούργος, Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου ΚΑΤ, Μέλος ΔΣ Συλλόγου εργαζομένων ΚΑΤ, Πρώην Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ΠεριστερίουΜουντάκη Βάσω: Ιατρός Καρδιολόγος, Διευθύντρια Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Αθηνών "Ελπίς"Καούνη Ασημίνα: Δικηγόρος, μέλος ΔΣΑΚων/να-Πηνελοπη Γιαννοπούλου, Δικηγόρος M.ScΣοφία Γιαρέντη, ΔικηγόροςΚωνσταντίνος Φιλάνδρας, Δικηγόρος, Dottore in guirisprudenzaΣτυλιανή Τρίλα, ΔικηγόροςΑγγελική Ψαράκη, Δικηγόρος LLMΝάντια Κωνστάντου, ΔικηγόροςΜιχάλης Δρακουλάκης, ΔικηγοροςΑθηνά Κακλαμάνη, ασκ. ΔικηγόροςΓαβριήλ Λαζάρου, ασκ. ΔικηγόροςΧρυσάνθη Κοκοζού, ασκ. ΔικηγοροςΑπόστολος Γιαννόπουλος, ιατρόςΑντωνία Καούνη, ιατρόςΈλενα Παυλίδου, ΔιακοσμήτριαΗλίας Γιαννίρης, επκ. καθηγητής Πολυτεχνείου ΚρήτηςΠαναγιώτης Αθανασιάδης, Πρόεδρος Συλλόγου Φαρμακοϋπαλλήλων ΠάτραςΕιρήνη Καρρά, αρχιτέκτονας, π. Δήμαρχος ΔάφνηςΓεωργία Λιβιτσάνη, συνταξιούχος-χημικόςΓεώργιος Καραμουρτος, πρόεδρος Σωματείου Υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ν. ΛάρισαςΑθηνά Κήττα Μέλος ΔΣ Συλλόγου ΕΤΕΠ ΕΜΠΣάββας Παπαδόπουλος Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΟΔΠΤΕΛυμπέρης Τσάμπρας Γενικός Γραμματέας Συλλόγου ΕΤΕΠΠ ΕΜΠΆννα Τσαχουρίδου Μέλος ΔΣ Συλλόγου ΕΤΕΠ ΕΜΠΚώστας Μανιμανάκης δημοσιογράφοςΓιάννης Παπαχατζάκης, Χημικός - άνεργος πρ. συνδικαλιστήςΝίκος Μανιατόπουλος, Τεχνίτης ψυκτικός Λαϊκού νοσοκομείου ΑθηνώνΠερικλής Καπετανόπουλος, δημοσιογράφοςΒασίλης Κονταξής, σκηνοθέτης-μουσικόςΔημήτρης Αργυρούλης, Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου ΣέφιλντΠαύλος Μούλιος, ιστορικός, Παντειο ΠανεπιστήμιοΦωτεινή Τσόκα ΛογοθεραπεύτριαΕυστράτιος Βήχος, αυτοκινητιστήςΝεκτάριος Μπουγδάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας, Πάντειο ΠανεπιστήμιοΑικατερίνη Γκούβα, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλοςΔημήτρης Γκούβας, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλοςΓιάννης Γκούβας, κοινωνιολόγοςΕρρίκος Μηλιάρης - Ηθοποιός, μέλος ΔΣ του Σωματείου Ελλήνων ΗθοποιώνΑμαλία Τούντα, Εργατικό κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής ΑττικήςΒίβιαν Κούνιο, κοινωνιολόγοςΔημήτρης Γ. Πλειώνης, πρώην Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ), πρώην δημοτικός σύμβουλος Δήμου Παπάγου ΧολαργούΒασίλης Ντρουμπογιάννης, ΜουσικόςΔημήτρης Κολοκάθης πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑΠαναγιώτης Γκίνης μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑΛεμονιά Φάκαρου μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑΠαντελής Μπαξεβανάκης, Ιδιωτικός υπάλληλοςΜιχάλης Καραγιάννης, Οικονομολόγος (απόφοιτος ΑΣΟΕΕ) και εργαζόμενος στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευσηΓιάννης Μαυριτσάκης, ΣυγγραφέαςΑθανάσιος Βλαντός, Επάγγελμα κυβερνήτης σκαφών αναψυχήςΕλευθέριος Π. Δημητρακόπουλος, Άνεργος - Barman, Υπάλληλος εστίασηςΔημήτρης Καλαντζής, καθηγητής ηλεκτρικής κιθάρας στο μουσικό σχολείο Άρτας και μέλος του Πανελλήνιου Μουσικού ΣυλλόγουΝικόλαος Γεράνης, ΜάγειροςΝίκος Κουραχάνης, Διδάσκων, Πάντειο ΠανεπιστήμιοΦωτεινή Βάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο/ πρώην Βουλευτής ΚέρκυραςΣωτήρης Ηλιόπουλος, ελαιοχρωματιστήςΓιάννης Κατσάνος, φιλόλογος, Διευθυντής 5ου Γυμνασίου ΧαλκίδαςΘανάσης Μιχαηλίδης, Ηθοποιός-σκηνοθέτηςΕυστάθιος Μάλτης, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής συμμετέχω στο σχήμα της ΑΡΑΓΕΣ στο ΤΕΕ.Αλέξανδρος Ευσταθιάδης, υποψήφιος διδάκτωρ ΠΘ, Τμήμα ΑρχιτεκτονικήςΜπαλιώτης Θεόδωρος – ΟικονομολόγοςΚωνσταντίνος Μακρής ΕκπαιδευτικόςΑθανάσιος Τσιμέκας - Ηχολήπτης - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ)Αθανασία Κατή, ψυχολόγος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ΑττικήςΒασιλείου Φραγκίσκος του Ανάργυρου – ΜουσικόςΝίκος Ι. Πετρόπουλος, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος του συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στον σοσιαλισμό»Παναγιώτης ΤραντέλαςΔημήτρης Αρχιμανδρίτης - Θεατρικός ΠαραγωγόςΕλένη ΦιλιππίδουΘεόφιλος Παλαιολόγος, αυτοαπασχολούμενος γιατρός, μαιευτήρας, χειρούργος – γυναικολόγοςΓιώργος Λεχουρίτης Στέλεχος Πρόληψης, Συστημικός ΘεραπευτήςΣτέφανος Ψαραδάκος συνθέτηςΝίκος Τζάκης – Χημικός - Ιδιωτικός ΥπάλληλοςΔέσποινα Χαραλαμπίδου, πρώην βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής ΜακεδονίαςΣτέφανος Σαμοϊλης, πρώην βουλευτής Κέρκυρας, περιφερειακός σύμβουλος Ιονίων ΝήσωνΗλίας Ιωαννίδης, πρώην βουλευτής ΚαβάλαςΚώστας Δελημήτρος, πρώην βουλευτής ΜαγνησίαςΜιχάλης Κριτσωτάκης, πρώην βουλευτής Ηρακλείου, περιφερειακός σύμβουλος ΚρήτηςΑλέξανδρος Κατσαράγκης, Επιμελητής Αναισθησιολόγος, Mediterranean Hospital of Cyprus, ΛεμεσόςΤέλης ΚουλούρηςΣταυρούλα Μερεντίτη, Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και ΑρχαιοτήτωνΘεοδόσης Μπενάτος, Πρόεδρος του ΔΣ του Εκπολιτιστικού Εξωραΐστικού Συλλόγου Σεπολίων "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"Νίκος Σοφιανός, Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Εκπολιτιστικού Εξωραΐστικού Συλλόγου Σεπολίων "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"Νατάσσα Αυγίκου, Γραμματέας του ΔΣ του Εκπολιτιστικού Εξωραΐστικού Συλλόγου Σεπολίων "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"Βασίλης ΡεΐσηςΑντώνης Μεγρέμης, υπάλληλος στο Σιδηρόδρομο Great Western Railway (Βρετανία), αντιπρόσωπος στο επιχειρησιακό συμβούλιο για τους σταθμούς του σωματείου RMT (Rail, Maritime & Transport Union)Παρτσινεβελος Γιώργος - Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου ΓεωργίαςΚαρανικολαου Κατερίνα - μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας και Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζόμενων Υπουργείου Γεωργίας Μακεδονίας Θράκης.Μπουλης Αργύρης - μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου ΓεωργίαςΠαπαευθυμίου Μαρία - Β Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας και Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας Νόμου ΑττικήςΣαλτερης Βασίλης - Ταμίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου ΓεωργίαςΡωμύλος Αυδής, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, στρατευμένος με τον Α.Ν 1347/73Εμπρού Γιουσούφ, Ταμίας του ΔΣ της ΕΝΙΔΥΚΗλέκτρα Στρατωνίου Ποιήτρια - Ζωγράφος, μέλος της ΕΕΛ (Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών)Βαγγέλης Σκούφας, Λογιστής, Μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και του Συντονιστικού ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Εξαρχείων.Γεωργάκης Δημήτρης μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΚΑΖυγούρας Ηλίας υπάλληλος ΥΠΠΟΑΔιασιτου Βαρβάρα μέλος ΔΣ Πανελλήνιου σωματείου έκτακτων ΥΠΠΟΑΣπυρατος Γιώργος Κοινωνικός Ανθρωπολόγος – Ιστορικός, Εργαζόμενος ως διοικητικός υπάλληλος των ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ στην 4ΥΠΕΠαναγιώτης Ιατράκης - ΔημοσιογράφοςΝίκος Κατουλακος, Δρ. Μηχανολόγος μηχανικός, Ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠΜαρία Καστρινού, λέκτορας ανθρωπολογίας, Brunel University UKΤριανταφυλλιά Κωστοπούλου, ΨυχολόγοςΠαναγιώτης Παπακωστόπουλος, εργαζόμενος στη φαρμακευτική: Rad Health Care και μέλος του Συνδικάτου ΦαρμάκουΕλευθερία Παπουτσιδάκη μέλος του ΔΣ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, της ΓΣ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και δημοτική σύμβουλος του δήμου ΚορυδαλλούΠαπαναστάσης Δημήτρης, ΆνεργοςΜαζαράκη Μαρία ΣυνταξιούχοςΠαπαναστάση Ζωή ΦοιτήτριαΠαπαναστάσης Θανάσης ΦοιτητήςΠολίτη Βασιλική Ασφαλιστικός ΠράκτοραςΓκαρτζονίκας Δημητρης, ΦοιτητήςΝικολιάς Δημήτρης Συνταξιούχος,Μούγια Σταυρούλα Ιδιωτικός ΥπάλληλοςΔημήτρης Στρατούλης, πρώην βουλευτήςΚώστας ΄Ησυχος, πρώην βουλευτήςΝάντια Βαλαβάνη, πρώην βουλευτήςΣτάθης Λεουντσάκος, πρώην βουλευτήςΘανάσης Πετράκος, πρώην βουλευτήςΝίκος Χουντής, πρώην ευρωβουλευτήςΤσίπρας Αλέξης, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτήςΑβραμάκης Ελευθέριος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΑγαθοπούλου Ειρήνη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΑθανασίου Αθανάσιος (Νάσος) βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ,Αλεξιάδης Τρύφωνας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΑμανατίδης Ιωάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΑναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΑποστόλου Ευάγγελος,βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΑραχωβίτης Σταύρος. βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΑυγέρη Θεοδώρα (Δώρα), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΑυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΑχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΒαγενά Άννα, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΒαρδάκης Σωκράτης,βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΒαρεμένος Γεώργιος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΒασιλικός Βασίλης. βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΒερναρδάκης Χριστόφορος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΒέττα Καλλιόπη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΒίτσας Δημήτριος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΒούτσης Νικόλαος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΓεροβασίλη Όλγα, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΓιαννούλης Χρήστος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΓκαρά Αναστασία (Νατάσα), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΓκιόλας Ιωάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΔραγασάκης Ιωάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΔρίτσας Θεόδωρος,βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΕλευθεριάδου Σουλτάνα, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΖαχαριάδης Κώστας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΖεϊμπέκ Χουσεΐν, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΖουράρις Κωνσταντίνος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΗγουμενίδης Νικόλαος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΘραψανιώτης Εμμανουήλ, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΚαλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΚαρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΚασιμάτη Ειρήνη (Νίνα), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΚατρούγκαλος Γεώργιος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΚάτσης Μάριος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΚαφαντάρη Χαρούλα (Χαρά), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΚόκκαλης Βασίλειος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΛάππας Σπυρίδων, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜάλαμα Κυριακή, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜάρκου Κωνσταντίνος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜεϊκόπουλος Αλέξανδρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜιχαηλίδης Ανδρέας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜουζάλας Ιωάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜπαλάφας Ιωάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜπάρκας Κωνσταντίνος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜπουρνούς Ιωάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΜωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΝοτοπούλου Κατερίνα, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΞανθόπουλος Θεόφιλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΞανθός Ανδρέας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΞενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΠαπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΠαπαηλιού Γεώργιος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΠαπανάτσιου Αικατερίνη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΠαπαχριστόπουλος Αθανάσιος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΠαππάς Νικόλαος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΠέρκα Θεοπίστη (Πέτη), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΠολάκης Παύλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΠούλου Παναγιού (Γιώτα), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΡαγκούσης Ιωάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΣαντορινιός Νεκτάριος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΣαρακιώτης Ιωάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΣκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΣκουρολιάκος Παναγιώτης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΣκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΣπίρτζης Χρήστος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΣυρμαλένιος Νικόλαος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΤελιγιορίδου Ολυμπία, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΤζάκρη Θεοδώρα, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΤζανακόπουλος Δημήτριος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΤζούφη Μερόπη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΤριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΤσακαλώτος Ευκλείδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΤσίπρας Γεώργιος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΦάμελλος Σωκράτης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΦίλης Νικόλαος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΦλαμπουράρης Αλέξανδρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΦωτίου Θεανώ, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΧαρίτου Δημήτριος (Τάκης), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΧαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης), βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΧατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΧρηστίδου Ραλλία, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΨυχογιός Γεώργιος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑΔημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, Βουλευτής Β' ΑθήναςΑλέκα Παπαρήγα, μέλοςτηςΚΕτουΚΚΕ, Βουλευτής ΕπικρατείαςΘανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, βουλευτής Βόρειου Τομέα ΑθηνώνΛιάνα Κανέλλη, Δημοσιογράφος, βουλευτής Α' ΑθηνώνΧρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, βουλευτής Νότιου Τομέα ΑθηνώνΔιαμάντω Μανωλάκου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βουλευτής Β' ΠειραιώςΓιάννης Γκιόκας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, βουλευτής Α' Ανατολικής ΑττικήςΝίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βουλευτής ΑχαΐαςΓιώργος Λαμπρούλης, βουλευτής ΛάρισαςΓιώργος Μαρίνος, μέλος ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, βουλευτής ΕυβοίαςΜανώλης Συντυχάκης, Κοινωνιολόγος, βουλευτής ΗρακλείουΓιάννης Δελής, εκπαιδευτικός, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, βουλευτής Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛεωνίδας Στολτίδης, μέλος ΕΓ του ΠΑΜΕ, βουλευτής Β' ΘεσσαλονίκηςΝίκος Παπαναστάσης, βουλευτής ΑιτωλοακαρνανίαςΜαρία Κομνηνάκα, βουλευτής ΛέσβουΚωνσταντίνος Παπαδάκης, ευρωβουλευτής ΚΚΕΛευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, ευρωβουλευτής ΚΚΕΓιάνης Βαρουφάκης, Γραμματέας ΜΕΡΑ25, βουλευτήςΑγγελική Αδαμοπούλου, βουλευτής ΜΕΡΑ 25Κωνσταντίνα Αδάμου , βουλευτής ΜΕΡΑ 25Μαρία Απατζίδη, βουλευτής ΜΕΡΑ 25Κρίτων - Ηλίας Αρσένης, βουλευτής ΜΕΡΑ 25Κλέων Γρηγοριάδης, βουλευτής ΜΕΡΑ 25Γεώργιος Λογιάδης, βουλευτής ΜΕΡΑ 25Φωτεινή Μπακαδήμα,βουλευτής ΜΕΡΑ 25Σοφία Σακοράφα, βουλευτής ΜΕΡΑ 25