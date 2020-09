Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Στο σημερινό Συμβούλιο Γεν. Υποθέσεων στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά με φυσική παρουσία σε καιρό πανδημίας. Απέναντι στις προκλήσεις, η 🇪🇺πρέπει να είναι ενωμένη.

At #GAC meeting for the first time in physical presence in COVID-19 times. When facing challenges, #EU must be united. pic.twitter.com/npeZCIUH1U