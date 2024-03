Μαθητές από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στο ELA TED-Ed club: Dare στη Θεσσαλονίκη

Παιδιά και έφηβοι από όλη την Ελλάδα συμμετέχουν σε μια γιορτή ανταλλαγής ιδεών και ελεύθερης έκφρασης το Σάββατο 30 Μαρτίου στο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη όπου θα πραγματοποιηθεί το 2ο live event του ELA TED-Ed club: DARE.Είκοσι ομιλητές - μαθητές των σχολείων του Εla, τρεις guest ομιλητές (ο Κωστής Ζαφειράκης– δημοσιογράφος, η Κίκα Χατζοπούλου - συγγραφέας & ο Γιάννης Βίδρας - Ironman, Triathlete και Diabetes Activist), έξι student performances, ένας Stand up Comedian (ο Ανδρέας Πρίντεζης από το Μαιευτήριο), μία ανατρεπτική ομάδα break dancers (οι Last Move Crew από το The Basement SKG) και ένα μοναδικό μουσικό κλείσιμο από τον διάσημο και αγαπητό στην νεολαία ράπερ Mente Fuerte θα συνθέσουν την 2η αυτή νεανική γιορτή του ELA.Μαθητές από την(Vezergiannidou Language School, ELC Hatzopoulos, Kyriakidou Language School, Kotsoni Language School) την(Success School of English), τα(Varela Studies), το(Koryfi School),τα(UK school Strakari Eirini) τα(Kalogirou-Mpoutza School & Letsiou School), τον(Tsiavou Rapti English & Computer Centers), την(Papademetriou School & Chranioti Language Centers), την Χαλκίδα (ELC Anifadis), το Σχηματάρι (Key2LearnPanagiotopoulos), την(Sophiadis School) και από τα νησιά μας, την(Andrioti School, Spanou School), το(Skartsilaki Language Center) και την(Karanikola EFL) θα παρουσιάσουν τις ομιλίες και τις παραστάσεις τους που έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν από την αρχή της χρονιάς.Στόχος της εκδήλωσης να δοθεί στους μαθητές βήμα έκφρασης και να ενωθούν σχολικές κοινότητες και σχολεία ELA από όλη την Ελλαδα για να δείξουν ότι η σύγχρονη Γλωσσομάθεια προωθεί την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επικοινωνία και την ελεύθερη έκφραση.