Ολυμπιακοί Αγώνες - Παρίσι 2024: Οι 16 προσωπικές ιστορίες που ξεχώρισαν

Σιμόν Μπάιλς: Το χρυσό κορίτσι με τους περισσότερους χορηγούς

Λουάνα Αλόνσο: Οι Aγώνες είναι σέξι

Γιουσούφ Ντικέτς: Ο κουλ σκοπευτής από την Τουρκία πυροβολεί με το χέρι στην τσέπη

Αρμάντ Ντουπλάντις: Ο βασιλιάς των αιθέρων προσγειώθηκε στη Σαντορίνη με την αγαπημένη του

Αρίσα Τρου: Ως δώρο για το χρυσό μετάλλιο πήρε μια πάπια από τη μητέρα της

Αλίσα Σμιτ: Το μοντέλο των Tiffany

Ελενα Κουλιτσένκο: Κυπριακή μεταγραφή από τη Ρωσία

Νίνα Κένεντι: Η επικοντίστρια που αποκλείστηκε στο Τόκιο λόγω υποψίας COVID κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι

Kουάν Χονγκτσάν: Το κορίτσι-φαινόμενο των καταδύσεων από την Κίνα που πήρε μόνο δεκάρια

Λεόν Μαρσάν: Ο 22χρονος Γάλλος κολυμβητής κέρδισε 4 χρυσά και 1 χάλκινο μετάλλιο

Νόα Λάιλς: Ο εκκεντρικός σταρ των σπριντ με τις πέρλες στα μαλλιά και τα βαμμένα νύχια

Κίλι Χότζκινσον: Η Βρετανή που νίκησε 7 μαύρες «γαζέλες» στα 800 μέτρα

Ιμανί Κελίφ: Η Aλγερινή που δίχασε με τη συμμετοχή της ως intersex κέρδισε τελικά το χρυσό μετάλλιο

Οι φόβοι της επαληθεύτηκαν με τον πιο δραματικό τρόπο ακριβώς την επόμενη μέρα, όταν, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στη δοκό, έχασε την ισορροπία της χαρίζοντας το χρυσό στην Ιταλίδα αντίπαλό της. Για μια τόσο χαρισματική αθλήτρια, με τους σπόνσορες να δίνουν μάχη για μια συνεργασία μαζί της και με το «Forbes» να καταγράφει τα έσοδά της από διάφορες συνεργασίες περί τα 10 εκατ. δολάρια ανά έτος, σίγουρα οι νίκες μοιάζουν πολύ πιο εντυπωσιακές από τις ήττες. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν και εκείνες οδυνηρές, αφού, όπως παραδέχτηκε η Μπάιλς στους προηγούμενους Αγώνες του Τόκιο, η ψυχική αστάθεια που βίωνε από τον σκληρό ανταγωνισμό δεν της επέτρεπε να αγωνιστεί ανοίγοντας μια μεγάλη, τότε, συζήτηση για τα θέματα ψυχικής υγείας των υπεραθλητών.Είναι, ίσως, η μόνη αθλήτρια που πόζαρε τσουγκρίζοντας ποτήρια σαμπάνιας σε ακριβό εστιατόριο στο κέντρο του Παρισιού, όπου είχε χρόνο να επισκεφθεί την μπουτίκ του Yves Saint Laurent -φυσικά με το αζημίωτο!- και να πεταχτεί μέχρι την Disneyland για να χαζέψει τον Μίκυ και τη Μίνυ, χωρίς να πολυαγχώνεται για τις επιδόσεις της. Ακόμα και αν δεν ήταν αυτοί οι λόγοι για τους οποίους αποβλήθηκε η Λουάνα Αλόνσο από τη Λορίνα Σέρερ, δηλαδή την επικεφαλής της αποστολής της Ολυμπιακής Επιτροπής της Παραγουάης, από το Ολυμπιακό Χωριό, αλλά οι σέξι φωτογραφίες που ανέβαζε στα social media με μαγιό, το σίγουρο είναι ότι δεν πολυστεναχωρήθηκε.Βγήκε έκτη στην προκριματική σειρά της στα 100 μέτρα πεταλούδα, αγώνισμα όπου διακρίνεται, και έκλεισε ακόμα περισσότερες συμφωνίες με Γάλλους σπόνσορες για μια σειρά από διαφημίσεις και προτάσεις για μόντελινγκ. Αλλωστε, η κόντρα δεν της στοίχισε πολύ, αφού δήλωσε ότι αποχαιρετά, ούτως ή άλλως, τις πισίνες, ενώ με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρνήθηκε ότι αποβλήθηκε από το Χωριό και ότι ήταν όλα είναι απλώς ένα ψέμα. Η ομορφιά της, πάντως, είναι σίγουρα απόλυτα γνήσια και αληθινή.Το αδιανόητο πείσμα του Σέρβου, που τον έκανε να προπονείται στο βομβαρδισμένο Βελιγράδι και να μην το βάζει κάτω, ακόμα και όταν όλοι ήταν εναντίον του, τον έκανε να αντέξει και να πάρει το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Παρισιού -το μετάλλιο που έλειπε από την πλούσια συλλογή του Νο 2 και για πολλούς Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης τενίστα. Παρότι λαβωμένος από πρόσφατο τραυματισμό που του στέρησε τη νίκη κατά τον πρόσφατο τελικό του Γουίμπλεντον, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αυτοσυγκεντρώθηκε, βρήκε τον καλό εαυτό του και πήρε την εκδίκησή του από το ανερχόμενο αστέρι Κάρλος Αλκαράθ.Το καλύτερο απ’ όλα ήταν το ξέσπασμά του, αντίστοιχα έντονο με τον ατίθασο χαρακτήρα του: σκύβοντας, σαν να προσκυνάει, στο χωμάτινο τερέν έβγαλε μια κραυγή σαν πληγωμένο λιοντάρι που ξυπνάει από τον ύπνο του. Στη συνέχεια, επιβεβαιώνοντας το κράμα τρυφερότητας-αγριάδας που τον χαρακτηρίζει έφτασε με ένα σάλτο στις κερκίδες για να κλάψει στην αγκαλιά της μικρής του κόρης ξέροντας ότι πλέον είναι όχι μόνο ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, αλλά και ένας ολοκληρωμένος αθλητής: δεν είναι τυχαίο ότι ο Σέρβος αντισφαιριστής, που δεν ξεχνάει ποτέ την πατρίδα του, αποφάσισε να δωρίσει 200.000 ευρώ για την εκπαίδευση των άπορων παιδιών της πατρίδας του, ενώ δεν έκρυψε την αγάπη που έχει για τη χώρα μας, λέγοντας σε άπταιστα ελληνικά στον ρεπόρτερ της ΕΡΤ: «Γεια σου, ρε φίλε!».Τον είπαν πράκτορα, τον παρομοίασαν με τον Τζέιμς Μποντ, τον έχουν ήδη κάνει πρωταγωνιστή σε κόμικ και σε τοιχογραφίες σε όλο τον κόσμο, μέχρι τη μακρινή Μπογκοτά. Ο λόγος για το καλτ, ήδη, είδωλο των φετινών Ολυμπιακών που μπορεί να λέει κάλλιστα ότι «My name is Yusuf» χωρίς να χρειάζεται καν να μιμηθεί το ύφος του διάσημου πράκτορα.Με το ίδιο cool στυλ ο Τούρκος Ολυμπιονίκης κατάφερε να πάρει το αργυρό στη σκοποβολή, έχοντας το χέρι στην τσέπη και φορώντας απλώς ένα μπλουζάκι, αντί για τα ειδικά τζάκετ που ενισχύουν τη σταθερότητα του σώματος, ούτε καν γάντια, noise-cancelling ακουστικά ή ειδικά γυαλιά, όπως η Νοτιοκορεάτισα Κιμ Γε-Τζι. Κυρίως, όμως, αυτό που τον έκανε να γίνει αμέσως viral ήταν το αμίμητο ύφος του, που δεν φάνηκε να αλλάζει είτε κρατούσε το όπλο του, είτε την αγαπημένη του γάτα στον καναπέ του σπιτιού του. Οσο για την ηλικία, ούτε αυτή ήταν πρόβλημα για τον μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή των Ολυμπιακών, ο οποίος, παρότι έχει κλείσει τα 50, δεν το έβαλε κάτω και έτσι κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο μετά τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου και του Λονδίνου.«Τα άλματά σου φαίνονται εξαιρετικά. Ας ανεβούμε μαζί στο βάθρο», έγραφε το SMS που έστειλε ο Σουηδός πρωταθλητής και πλέον χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ, που σάρωσε όλα τα ρεκόρ σπάζοντας το φράγμα των 6,25, στον Ελληνα φίλο του Εμμανουήλ Καραλή. Και, όπως φάνηκε, δεν ήταν μάντης - το εννοούσε! Οι σφιχτές αγκαλιές που αντάλλαξαν οι δύο αντίπαλοι είχαν την ειλικρίνεια δύο παιδιών που γεννήθηκαν ίδια ημερομηνία -το 1999- και βρέθηκαν να αντικρίζουν μαζί την κορυφή με ένα μόνο ακόντιο! Ισως να είναι η καλή ψυχολογία που τον έκανε να δοκιμάσει για τρίτη φορά να περάσει το εμπόδιο των 6,25 και να τα καταφέρει κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.Η επόμενη κίνηση του ωραίου Σουηδού, που πολλοί λένε ότι μοιάζει με τον Γαλλοαμερικανό Χολιγουντιανό πρωταγωνιστή Τιμοτέ Σαλαμέ, ήταν να τρέξει στην αγκαλιά της πάνεμορφης συντρόφου του Ντεζιρέ, της οποίας το όνομα σημαίνει «επιθυμία» - μάλλον όχι τυχαία! Το ποστ του μοντέλου από τη Σουηδία, που έκλεψε τις εντυπώσεις, έλεγε ότι «το αγόρι μου μόλις έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες», υπό τους ήχους του «We are the champions» των Queen, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ followers στο Instagram· δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος επίλογος για το ευτυχές ζευγάρι, που πλέον ξεκουράζεται χαζεύοντας τη θέα σε ξενοδοχείο της Σαντορίνης, σε διακοπές που τους είχε κανονίσει ο κοινός τους φίλος Μανόλο.Είναι η νεαρότερη Ολυμπιονίκης στην Ιστορία των Αγώνων και αυτή που κατέκτησε σχεδόν το άριστα και ακολούθως το χρυσό στο σκέιτμπορντ γυναικών σε ηλικία μόλις 14 ετών, με διαφορά από τις επόμενες αντιπάλους της.Σε έναν εντυπωσιακό αγώνα στην επιβλητική Πλαζ ντε λα Κονκόρντ, όπου έχει στηθεί το skate park, η Αυστραλέζα Αρίσα Τρου εντυπωσίασε το κοινό με τα κόλπα της. Η ίδια, πάντως, δήλωνε χαρούμενη που κατέκτησε το χρυσό, αλλά και που χάρη σε αυτό η μητέρα της θα πραγματοποιήσει την υπόσχεσή της ότι θα της πάρει, επιτέλους, για κατοικίδιο μια πάπια!Μπορεί να μην κατάφερε να φύγει από τους Ολυμπιακούς με μετάλλιο, αλλά σίγουρα έχει κερδίσει το χρυσό στις καρδιές των θαυμαστών της, αφού είναι η πιο δημοφιλής αθλήτρια στα κοινωνικά δίκτυα με 5,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 2,1 εκατομμύρια στο TikTok, έχοντας τους χορηγούς σε λίστα αναμονής! Η ίδια παραδέχτηκε ότι αρνήθηκε εξαψήφιο νούμερο στην επιταγή που της έδινε γνωστή μάρκα για μία και μόνο καμπάνια με τη λογική ότι δεν ταίριαζε στο προφίλ της.Αλλωστε, βγάζει εξίσου πολλά ποζάροντας σε καμπάνιες της γνωστής μάρκας ρούχων Boss και των κοσμημάτων Tiffany. Κατά τα άλλα, όμως, μένει πιστή στο πρόγραμμα των προπονήσεών της, που τη βοήθησε να συμπεριληφθεί στην ομάδα της Γερμανίας, στους πρόσφατους Ολυμπιακούς, ως μέλος της 4x400 γυναικών, επιμένοντας ότι ο αθλητισμός παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για εκείνη.Ακόμα και αν δεν ήξερες τα ρεκόρ που έχει καταρρίψει η Ρωσίδα άλτρια, θα έλεγες ότι η σημαία της Κύπρου τής άξιζε δικαιωματικά - κι ας απέκτησε μόλις πρόσφατα την κυπριακή υπηκοότητα, μέσω του πατέρα της που είναι κάτοχος της «χρυσής βίζα» στο νησί. Οπως έγραφαν χαρακτηριστικά οι Κύπριοι, «αν δεν υπήρχε η Ελενα, θα έπρεπε να την εφεύρουμε». Σε συνέντευξή της στο «Time» η Ρωσοκύπρια άλτρια δήλωσε ότι δεν ήταν εύκολη απόφαση, ούτε αυθόρμητη, το να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα και να αγωνιστεί με την ομάδα της Κύπρου, αφού είχε απαγορευτεί η συμμετοχή των Ρώσων στους Ολυμπιακούς του Παρισιού.Είχε να αντιμετωπίσει, συγχρόνως, όπως παραδέχτηκε, το hate speech των Ρώσων, που τη θεωρούν ήδη προδότρια, με την ίδια, πάντως, να κοιτάει μπροστά, καθώς η 7η θέση που κατέκτησε με υψηλό ανταγωνισμό δεν θεωρείται καθόλου κακή για μια ελπιδοφόρα συνέχεια.Με τέτοια αντίπαλο ξέρουμε ότι η Κατερίνα Στεφανίδη είχε ελάχιστες πιθανότητες να πάρει μετάλλιο: ο πήχης ανέβηκε αρκετές φορές μέχρι να φτάσει το 4,90, στο επί κοντώ, το οποίο πέρασε με άνεση η γεννημένη το 1997 Αυστραλή αθλήτρια. Ολοι λένε ότι της άξιζε, όχι μόνο επειδή έζησε τον απόλυτο εφιάλτη με τον αποκλεισμό της από τους Ολυμπιακούς του Τόκιο λόγω υποψίας COVID, αλλά και απανωτών τραυματισμών.Κάθε εμπόδιο, όμως, φάνηκε να είναι για καλό, αφού κατάφερε μέσα σε έναν χρόνο να συγκεντρώσει όσα μετάλλια δεν έχει καταφέρει καμία αθλήτρια στο επί κοντώ σπάζοντας όλα τα ρεκόρ στη χώρα της και φτάνοντας ακόμα και το 4,95. Το σημαντικότερο, όμως, για εκείνη, σύμφωνα με δηλώσεις της, είναι ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις κρίσεις κατάθλιψης που την είχαν αφήσει για ένα διάστημα εκτός γηπέδων και εκτός κοινωνικής ζωής.«Η βουτιά της έμοιαζε με πινελιά του Ντα Βίντσι σε ένα μεγάλο έργο τέχνης», έλεγε ο Γάλλος σχολιαστής των Αγώνων, αδυνατώντας να πιστέψει ότι η βουτιά με τις 3,4 στροφές, άψογα εκτελεσμένη, με ελάχιστο νερό κατά την είσοδο, ήταν πραγματική.Για τους ειδικούς των καταδύσεων η Κινέζα Κουάν Χονγκτσάν είναι αυτό που φαντάζεται κανείς όταν μιλάει για «ιδανική αθλήτρια» που φτάνει το άθλημα στην κορυφή. Ο ενθουσιασμός, μάλιστα, δεν άργησε να φανεί και στην πράξη, με την Κινέζα να αποσπά ομόφωνα 10 από τους κριτές, κάτι αδιανόητο στην ιστορία του αθλήματος και συνολικότερα των Ολυμπιακών Αγώνων.Μπορεί ο θρύλος του μπάσκετ Λεμπρόν Τζέιμς να νόμιζε ότι τα μαζικά χειροκροτήματα που ακούστηκαν στον αγώνα ΗΠΑ - Βραζιλίας, στον προημιτελικό του τουρνουά να αφορούσαν τον ίδιο, αλλά στην πραγματικότητα απευθύνονταν στο απόλυτο αστέρι των μεταλλίων Λεόν Μαρσάν. Οι συμπατριώτες του αφήνιασαν όταν είδαν τον Γάλλο κολυμβητή να μπαίνει στο γήπεδο δίνοντας τη λάθος εντύπωση στον Αμερικανό αστέρα του μπάσκετ ότι οι επευφημίες αφορούσαν τον ίδιο.Ο 22χρονος κάτοχος των πέντε μεταλλίων στην κολύμβηση -τέσσερα χρυσά και ένα χάλκινο- έχει κάνει τους Γάλλους να παραληρούν μιλώντας για το απόλυτο φαινόμενο στην ιστορία του γαλλικού αθλητισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μαρσάν προπονείται πλέον με τον Μπομπ Μπάουμαν, πρώην μέντορα του Μάικλ Φελπς, με πολλούς να λένε ότι το κολυμβητικό του στυλ και οι επιδόσεις φέρνουν κατά πολύ στον Αμερικανό υπεραθλητή και πρώην Ολυμπιονίκη.Η απότομη άνοδος έχει μάλιστα μετατρέψει τον νεαρό Γάλλο αθλητή στον πολυαγαπημένο αστέρα των media, αλλά ο ίδιος δείχνει ότι τα μυαλά του παραμένουν στην πισίνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Parisien», ο Μαρσάν αρνήθηκε συνέντευξη με την αστέρα της γαλλικής δημοσιογραφίας Λεά Σαλαμέ στη δημοφιλή εκπομπή των αγώνων «Quels Jeux» (Τι παιχνίδια!), λέγοντας πως το ύφος της δεν συνάδει με τις αρχές του, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζει τι ακριβώς εννοεί. Γενικότερα, παραμένει φειδωλός ως προς τις συνεντεύξεις, επιμένοντας ότι στόχος του είναι ο πρωταθλητισμός και όχι η δημοσιότητα.Στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Sprint», ο Νόα Λάιλς εμφανίζεται ως ο απόλυτος σούπερ σταρ με ένα λευκό κοστούμι με παγέτες, τις γνωστές πέρλες στα μαλλιά και με βαμμένα νύχια, όπως συνηθίζει να κάνει σε κάθε του εμφάνιση στον στίβο. Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος, στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο σόου του Τζίμι Φάλον, ο Αμερικανός Ολυμπιονίκης φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν με αντίστοιχα μαύρο παντελόνι δίνοντας άλλη τροφή στα social media για τον ποιον σχεδιαστή θα προτιμήσει για την επόμενη εμφάνισή του.Ο αθλητής που φαίνεται να αγαπάει τις ακριβές μάρκες εξίσου με τους αγώνες του στίβου δεν είναι τυχαίο ότι έχει προσωπικό στυλίστα και μελετά επί ώρες κάθε του εμφάνιση στο στάδιο. Πάντως, για πολυάσχολο αθλητή και μεγάλο αστέρα στην Αμερική, δεν τα κατάφερε και άσχημα κατακτώντας το χρυσό στα 100 μέτρα ανδρών και το χάλκινο στα 200. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν το κέρδισε ούτε χάρη στα μετάλλια, ούτε λόγω των εκκεντρικών του εμφανίσεων, αλλά από την ειλικρινή του παραδοχή ότι έχει «άσθμα, αλλεργίες, δυσλεξία, ΔΕΠΥ» και παρ’ όλα αυτά έχει καταφέρει να κατακτήσει με τον ιδανικότερο τρόπο το όνειρό του.Δεν είχε κλείσει καν τα 20 όταν κατέρριψε όλα τα βρετανικά ρεκόρ Νεανίδων στο Τόκιο, βάζοντας τα θεμέλια για ένα λαμπρό μέλλον που συνεχίστηκε μέσα κι έξω από τα γήπεδα: η ύψους 1,70 Βρετανή έγινε η πιο δημοφιλής αθλήτρια στη χώρα της, με τα ταμπλόιντ να αφιερώνουν για πρώτη φορά εξώφυλλα για μια στιβίστρια.Η ίδια, πάντως, έδειχνε να απολαμβάνει τη δημοτικότητά της ανεβάζοντας διαρκώς φωτογραφίες από τις προπονήσεις και τα ταξίδια της σε αγαπημένους της προορισμούς όπως τα Μάλια της Κρήτης. Λέγεται ότι η επίσκεψή της ανέβασε κατά πολύ το ενδιαφέρον των Βρετανών για το ελληνικό νησί, όπως αντίστοιχα και η πόζα της με διάφορα γνωστά προϊόντα. Πιο δημοφιλής, ωστόσο, φωτογραφία της είναι αυτή με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, απ’ όπου και η καταγωγή της, που έκανε θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως κι εκείνη με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παρίσι στα 800 μέτρα.Η Ουκρανή άλτρια του ύψους Γιαροσλάβα Μάχουτσιχ κέρδισε μια στρατιά νέων θαυμαστών με τον πρωτότυπο τρόπο αυτοσυγκέντρωσης και ξεκούρασης στον τελικό του αγωνίσματος. Ενας υπνάκος μεταξύ των αλμάτων με το κεφάλι ακουμπισμένο στο σακίδιό της ήταν μάλλον το μυστικό της επιτυχίας για την αθλήτρια που τελικά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο την περασμένη Κυριακή. Η ίδια έναν μήνα πριν, επίσης στο Παρίσι, είχε πετύχει νέο παγκόσμιο ρεκορ με 2,10, καταρρίπτοντας έπειτα από 37 χρόνια το ρεκόρ της Βουλγάρας Στέφκα Κονσταντίνοβα.Μπορεί η Κελίφ να πέρασε πολλά στη χώρα της, όπου δυσκολεύονται να αντιληφθούν την έννοια του intersex ατόμου, αλλά τώρα σπεύδουν να πανηγυρίσουν το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε το βράδυ της Παρασκευής στην πυγμαχία. Παρά τον χαμό που έχει προκαλέσει ο μόλις 46 δευτερολέπτων αγώνας με την Ιταλίδα Καρίνι, η οποία αποσύρθηκε κλαίγοντας με λυγμούς και δηλώνοντας ότι πρώτη φορά ένιωθε να τρώει τόσο ξύλο, η Αλγερινή δεν σταμάτησε να γιορτάζει κάθε νίκη στον δρόμο της προς τη δόξα.Στην πορεία μπορεί η σύγκρουση να διευθετήθηκε με εκατέρωθεν δηλώσεις και με διάφορες ανακοινώσεις για τη διαφορά του intersex ατόμου από το transgender, οι συζητήσεις όμως για τα κριτήρια συμμετοχής στους αγώνες κρατάνε ακόμα: σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ο δημοσιογράφος που καλύπτει τους Ολυμπιακούς για το BBC υποστήριξε ότι πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρά τα κριτήρια συμμετοχής που αφορούν το φύλο ώστε να μην αδικούνται οι αθλήτριες, αλλά και ότι είναι σχεδόν αδύνατο αυτά να μην προκαλούν διακρίσεις, κάτι που απαγορεύεται με βάση τη λογική των Ολυμπιακών Αγώνων.Εξ ου και ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) δέχτηκε τη συμμετοχή της Κελίφ, σε αντίθεση με τη Διεθνή Ενωση Πυγχμαχίας (IBA), που λέγεται ότι εξακολουθεί να είναι αρκετά πιο αρνητική σε θέματα δικαιωμάτων και να κατευθύνεται από ανθρώπους του Πούτιν. Ο πατέρας της Κελίφ, πάντως, δηλώνει ότι η κόρη του γεννήθηκε κορίτσι και ότι τα έχει καταφέρει σε σκληρές συνθήκες και με το bullying να είναι γι’ αυτήν καθημερινή υπόθεση.