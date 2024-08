Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Χαμός στο Πακιστάν στην υποδοχή του χρυσού Ολυμπιονίκη, Αρσάντ Ναντίμ - Βίντεο

No PR, no bribery, no shortcuts! Plain hard work, commitment, discipline and struggle. Arshad Nadeem deserved this welcome 🇵🇰😭😭😭



This is just so good. Goosebumps ❤️ #Paris2024 #OlympicGames

Pakistan's Arshad Nadeem has returned home to a rapturous welcome after earning the country its first ever Olympic gold medal in Paris

Pakistani Olympic Javlin Gold-medalist Arshad Nadeem says his village needs roads, electricity and gas. Asks Pakistan Government to make a University and Stadium for youth. Girls have to travel more than an hour in a bus to Multan for education. Kudos to him for his achievements.

Arshad Nadeem finally reached home and this video of him meeting his mother and crying his heart out will make everyone feel emotional.

Maavan Thandian Chaavan

Υποδοχή «ήρωα» επεφύλαξαν χιλιάδες συμπατριώτες του, στον Αρσάντ Ναντίμ , ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό κι έγινε ο πρώτος Πακιστανός Ολυμπιονίκης στα χρονικά.Ο Ναντίμ έφθασε στην Λαχόρη, όπου έγινε δεκτός με επευφημίες από το συγκεντρωμένο πλήθος και «αψίδες ύδατος», ενώ συναντήθηκε με την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, ο οποίος τού τοποθέτησε μια γιρλάντα στο λαιμό, την ώρα που γνώριζε την αποθέωση από χιλιάδες άτομα, που φώναζαν: «Ζήτω ο Αρσάντ Νασίμ, ζήτω το Πακιστάν»!