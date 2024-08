Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τρομερός Ελ Μπακαλί με εντυπωσιακό φίνις κέρδισε 2ο σερί χρυσό στα 3.000μ στιπλ - Έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ - Βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d39xmj8h1by1)

Can someone PLEASE tell us how Lamecha Girma 🇪🇹 is?!?! That fall in the 3000M Steeplechase was horrific! @bbcsport #olympics #Paris2024 pic.twitter.com/YNGk42XC7Q — Ian Ridpath (@ianridpath) August 7, 2024

Prayers up for Ethiopian Lamecha Girma who fell very hard during the men's 3000m steeplechase final. He received medical treatment for a few minutes before departing the track on a stretcher. Hope he's OK. 🙏 pic.twitter.com/woUhFC5AeE — J.E. Skeets (@jeskeets) August 7, 2024

Thoughts go out to Ethiopian runner Lamecha Girma who got bumped and fell hard over the hurdle in the final stretch of the Men's 3000m Steeplechase final.



He may have gone unconscious hitting the track hard, he stayed down, & got carried off on a stretcher.



We all hope he's… pic.twitter.com/IiRLGUrgTA — Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) August 7, 2024

Μετά το Τόκιο ο Μαροκινός Σουφιάν Ελ Μπακαλί θριάμβευσε στα 3.000μ στιπλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.Ο 28χρονος δρομέας έκανε μία συγκλονιστική «επίθεση» στο φινάλε, προσπερνώντας τον Έιμπραχαμ Κίμπιοτ απ’ την Κένυα και στη συνέχεια τον Ρουκς για να κόψει πρώτος το… νήμα με ένα τρομερό σπριντ.Ο Ρουκς έβαλε μετά από χρόνια τις ΗΠΑ στο βάθρο των 3.000μ. στιπλ με το αργυρό μετάλλιο, ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Κίμπιοτ.