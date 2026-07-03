Το Freenow by Lyft στο Newsauto Road Safety Forum: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας

Η οδική ασφάλεια αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις σύγχρονες πόλεις, καθώς η διαρκώς αυξανόμενη κινητικότητα δημιουργεί νέες ανάγκες αλλά και νέες ευθύνες για όλους όσοι συμμετέχουν στο οικοσύστημα των μεταφορών.

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