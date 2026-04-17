Νέο Lada Niva: Η επιστροφή ενός θρύλου – Τι σημαίνει για την Ελλάδα και πόσο κοστίζει

Βουνά, χωματόδρομοι, απομακρυσμένα χωριά, χειμωνιάτικα δρομάκια στη βόρεια Ελλάδα και στην Ήπειρο: το Niva τα αντιμετώπιζε όλα με μια αξιοπιστία που πολλά πολυτελή SUV αδυνατούσαν να αντικαταστήσουν. Η τιμή του ήταν ανταγωνιστική, τα ανταλλακτικά διαθέσιμα, και η τετρακίνησή του αδιαμφισβήτητα αποτελεσματική. Κάποιοι από αυτούς τους θαυμαστές εξακολουθούν να κυκλοφορούν με το παλιό τους Niva μέχρι σήμερα — και πολλοί ρωτούν: θα δούμε ποτέ το νέο μοντέλο στην Ελλάδα;

Τι αλλάζει στη νέα γενιά

Μετά από 48 χρόνια σχεδόν αμετάβλητης παρουσίας, η AvtoVAZ ετοιμάζει μια νέα γενιά Niva. Η νέα έκδοση θα αντικαταστήσει σταδιακά τα υπάρχοντα Niva Legend (3θυρο κλασικό) και Niva Travel (5θυρο), διατηρώντας το πνεύμα του αυθεντικού μοντέλου, αλλά με σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς.

Κινητήρας: Οι υπάρχουσες εκδόσεις Niva θα αναβαθμιστούν το 2025 με έναν νέο τετρακύλινδρο 1.8 λίτρων αντί για τον παλαιό 1.7. Ο νέος κινητήρας θα προσφέρει περίπου 90 ίππους στις βασικές εκδόσεις και έως 120 ίππους στις ισχυρότερες, αντί των μόλις 83 ίππων του σημερινού μοντέλου. Μια σημαντική βελτίωση που αλλάζει εντελώς τον χαρακτήρα του οχήματος και το καθιστά πιο ανταγωνιστικό στα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα.