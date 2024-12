ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η παραλίγο μεγαλύτερη ρήξη στην ιστορία, ο Αρχιπύραρχος, η βόμβα και οι βομβίτσες

• Όταν σας λέω χαμούλης στην αγορά μας, να με ακούτε… • Και όσοι δεν είστε μέσα στον χαμούλη, να μπείτε όσο πιο σύντομα μπορείτε… Στον «χαμούλη» κρίνεται το αύριο. • Ποιο αύριο δηλαδή, το σήμερα. • « Όταν το newsauto και ο ΤΤ και βγάζουν τέτοια θέματα, τότε κάτι τρέχει»… μας γράφει στέλεχος της αγοράς, αναφερόμενος σε αυτό: Αποκάλυψη: Έρχονται δύσκολες ημέρες για τους κατόχους παλαιών οχημάτων • Ε καιρός ήταν. Σας είπα ότι κάτι κινείται μετά την τεράστια επιτυχία της εκθέσεως της Auto Athina. • Το θέμα είναι να εκμεταλλευτούμε αυτή την ώθηση και μην τους αφήσουμε σε «χλωρό κλαρί». Γιατί έχει αποδειχτεί ότι τα εσωκομματικά ενίοτε είναι πιο… έντονα από τα κοινωνικά.



• Οριστικό, σκληρό μεν, συναινετικό δε, είναι το διαζύγιο Σφακιανάκη – Συγγελίδη.



• Η «σταγόνα» που ξεχείλισε το ήδη γεμάτο ποτήρι είναι η Λεωφόρος Μεσογείων και η απόφαση του Τάκη να κατεβάσει Opel και να σηκώσει κινέζικη σημαία… • Τι σταγόνα δηλαδή… σταγονάρα. • Τα «πήρε» άγρια ο δυναμικός (τον γνωρίζεται άλλωστε) Πολυχρόνης, και προς ολοταχώς προς τη μεγαλύτερη ρήξη στην ιστορία της αγοράς . • Εκεί -έμαθα- έσπευσαν οι Πυροσβέστες, με Αρχιπύραρχο τον Π.Π. • Οριστικό λοιπόν αλλά συναινετικό το διαζύγιο σε όλα. Και στην MG φυσικά… • Ωραίο είναι αυτό: Ένταση, κόντρα, ανταγωνισμός αλλά μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με κοινό παρονομαστή τον κλάδο. • Η «Πίσω Κίνηση» σας είχε αποκαλύψει από πριν το Καλοκαίρι ότι η MAN μπαίνει στη φαμίλια της Kosmocar. Εξαιρετικό deal, αναμφίβολα, με αυτά που έρχονται στα παλιά και κυρίως στα βαρέα… • Ακούω παράλληλα ότι κάτι παίζει και με Dribe και Volkswagen Bank. Leasing και flex leasing βλέπω και ντου παντού… • Δυναμικά, δημιουργικά ανταγωνιστικά και όμορφα, όπως μας αρέσει! • Έρωτας με την Θεσσαλονίκη τελευταία και το αξίζει 100%. Πολλοί ψάχνουν χώρους για εκθέσεις. Porsche, Tesla, Mercedes, Kosmocar και άλλοι… • Την βλέπω με τέρμα γκάζι την AUTO THESSALONIKI… • Μιας και ο λόγος για την Mercedes, κάποιοι το έπιασαν το μήνυμα της περασμένης «Πίσω Κίνησης» με το θέμα ΕΚΚΑ. • Όπως και η εισαγωγική που έσπευσε να ανακοινώσει, αυτά που ανακοίνωσε. • Η ανακοίνωση όμως μία τυπική, διπλωματική ανακοίνωση και έτσι πρέπει. • Το δεδομένο όμως θα σας το πούμε εμείς: ήρθε νωρίτερα το τέλος της ΕΚΚΑ από το επίσημο δίκτυο πωλήσεων της Mercedes στην Ελλάδα. Συνεργείο μόνο και μέχρι να φύγει το στοκ… • Είναι κάτι που γνωρίζαμε καιρό, και το φωτογραφίζαμε με βομβίτσες… Γιατί είναι βομβίτσα… • Υπάρχουν και άλλες βομβίτσες που θα σκάσουν, αν δεν τις προλάβουν (Don’t call me pls). • Γιατί όσο και… φιτίλι να προσθέτεις, κάποια στιγμή την φωτιά δεν θα την προλάβεις αν δεν τη σβήσεις νωρίς… Αυτά ! Την άλλη Τετάρτη τα υπόλοιπα… Τ.Τ.

