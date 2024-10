ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Ο θρίαμβος, η ψυχολογική ανάταση, οι διακριτικοί και ορεξάτοι επιχειρηματίες

• Ήρθαν λοιπόν, μετά από πολύ καιρό σε επικοινωνία με τον κόσμο στελέχη, που για χρόνια ήταν μπουχτισμένα στα γραφεία με τα excel, τα μπάτζετ και τις διαπραγματεύσεις.

• Ειναι βέβαιο, ότι οι συμμετέχοντες, με αυτό που συμβαίνει στην έκθεση του κλάδου μας, θα φύγουν σοφότεροι.

• Γιατί σοφότερους μας κάνει η ίδια η αγορά – δηλαδή ο κόσμος. Και ΠΡΕΠΕΙ να έχουμε επαφή με τον κόσμο!

• Η ψυχολογική ανάταση, που πήραν οι άνθρωποι της αγοράς από τους χιλιάδες του κόσμου που είδαν, είναι σημαντικότερη ακόμα και από τις ίδιες τις (πολλές) πωλήσεις που έγιναν και γίνονται στα Σπάτα!

• «Είδα έναν άλλο πωλητή από την έκθεση…» μου λέει διευθυντής πωλήσεων αντιπροσώπου. «Έβγαζε φωτιές μέσα στον κόσμο..».

• Το παραπάνω τα λέει όλα…

• Η παρουσία όλων των ανθρώπων της αγοράς, και ιδιαίτερα των παλαιότερων – ιστορικών στελεχών, στα εγκαίνια της έκθεσης του κλάδου και κυρίως η καλή διάθεση που υπήρχε, δείχνει την ομοιογένεια της.

• Οι χιλιάδες του κόσμου που την επισκέπτονται, δείχνει το μεγαλείο της (που σας ανέφερα στην Πίσω Κίνηση της προηγούμενης εβδομάδας).

• Το μεγαλείο της αγοράς μας, απέναντι σε μεμονωμένες μικρότητες (επαναλαμβάνω δεν αναφέρομαι σε εισαγωγικές και αντιπροσώπους).

• Και το «μεγαλείο» είναι τα στελέχη της, που κατάφεραν να φέρουν τον κόσμο πίσω στο αυτοκίνητο.

• Πολλά ερισσότερα για την έκθεση, την άλλη εβδομάδα, με τον τελικό απολογισμό της. Φυσικά και οι συμμετέχοντες ετοιμάζονται, για ένα ιδιαίτερα καυτό πενθήμερο, στο Metropolitan EXPO!

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και τα πηγαδάκια, που στήθηκαν στα εγκαίνια.

• Πηγαδάκια- ειδήσεις για την Πίσω Κίνηση. Αλλά αυτά, μετά το πέρας της έκθεσης. (don’t call me pls)

• Α, και τα δείπνα που είδα και έμαθα ότι έγιναν, με αφορμή την έλευση στελεχών από το εξωτερικό, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά που έρχονται (don’t call me pls)

• Γιώργο και Ευτύχη Βασιλάκη (και τους δύο) πολύ ορεξάτους είδα την Κυριακή στην έκθεση. Έκαναν βόλτα ινκόγκνιτο και διακριτικά, στους γεμάτους διαδρόμους. Άκουγαν τι έλεγε ο κόσμος, τι ρωτούσαν τους πωλητές - και όχι μόνο στα δικά τους περίπτερα…

• Ο πρόεδρος του Συνδέσμου δε ήταν απόλυτος για την έκθεση: «Άλλο πράγμα! Δεκαετίες έχει να γίνει κάτι τόσο ποιοτικό στην Ελλάδα…».

• Την ποιότητα την έφεραν οι ίδιοι οι άνθρωποι του αυτοκινήτου και ο κόσμος. Ξεκάθαρα!

• Όπως και τον Στ.Τάκη είδα ιδιαίτερα… φτιαγμένο. Αναγεννημένο θα έλεγα. Μαθαίνω ότι θα πάει μάλιστα και στην παρουσίαση του ηλεκτρικού Swift. Τέρμα το γκάζι ο mr Suzuki-BYD.

• Το περίπτερο όμως, που τράβηξε το ενδιαφέρον των Υπουργών, ήταν του γκρουπ Π. Πετρόπουλος.

• Οχι τόσο το περίπτερο, όσο ο Μ. Οικονομάκης, που τους τα έλεγε φαρσί και με πολύ διάθεση.

• Κάτι για εγκαίνια παραγωγικής μονάδας άκουσα και με καλεσμένη όλη την Κυβέρνηση…

• Ο Χατζηδάκης άκουσε και τα παράπονα προέδρου εταιρείας, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις τύπου.

• Και μαζί και εμείς και ψήνουμε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ…

• Ενθουσιασμός στους ντίλερς του στρατηγείου της Λ. Κηφισίας. Τους είχε μαζέψει όλους, πριν τα εγκαίνια ο Π.Πιπερ. και -μεταξύ άλλων- κάτι πολύ καλό τους αποκάλυψε…

• Άκουσα χειροκροτήματα, ακόμα και ζητωκραυγές…

• Ο Γ. Πετούλης και το fund, μαθαίνω ότι ετοιμάζουν μεγάλο ντου στην ελληνική αγορά… (don’t call me pls)

• Ήδη το κτίριο που θα στηθεί το στρατηγείο πάρθηκε. Και τι κτίριο. Ιστορία ολόκληρη…

• Μείνετε συντονισμένοι…

Τ.Τ.

