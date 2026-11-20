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ον περσινό χειμώνα, η μόδα ερωτεύτηκε τα πανωφόρια από συνθετική γούνα. Φέτος, η γούνα μετακινείται στους γιακάδες, στα πέτα και στις μανσέτες, και στη μόδα επιστρέφει ένα από τα πιο ξεχωριστά πανωφόρια της βραδινής γκαρνταρόμπας, το opera coat. Το