Το opera coat είναι το πιο εντυπωσιακό παλτό του χειμώνα
Το opera coat είναι το πιο εντυπωσιακό παλτό του χειμώνα
Με πλούσιους γιακάδες και τη χαλαρή γραμμή μιας ρόμπας, φοριέται ακόμα και πάνω από το αγαπημένο μας τζιν.
Με πλούσιους γιακάδες και τη χαλαρή γραμμή μιας ρόμπας, φοριέται ακόμα και πάνω από το αγαπημένο μας τζιν.
Tον περσινό χειμώνα, η μόδα ερωτεύτηκε τα πανωφόρια από συνθετική γούνα. Φέτος, η γούνα μετακινείται στους γιακάδες, στα πέτα και στις μανσέτες, και στη μόδα επιστρέφει ένα από τα πιο ξεχωριστά πανωφόρια της βραδινής γκαρνταρόμπας, το opera coat. Το παλτό που κάποτε φοριόταν πάνω από μια βραδινή τουαλέτα αποκτά τώρα τη χαλαρή γραμμή της ρόμπας. Σε κεντημένο μετάξι ή βελούδο, μπορεί ακόμη και να πάρει τη θέση του φορέματος.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα