ΟPierce Brosnan έχει μερικές συμβουλές για τον ηθοποιό που ετοιμάζεται να φορέσει το κοστούμι του James Bond. Ο λόγος για τον Robert Pattinson, ο οποίος αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του θρυλικού Βρετανού πράκτορα.Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ο Ιρλανδός ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον 007 σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Robert Pattinson. Στο στιγμιότυπο, ο 40χρονος ηθοποιός εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό σμόκιν του Bond, κρατώντας ένα όπλο.Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Pierce Brosnan έγραψε ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα προς τον διάδοχό του: «Αγαπητέ Robert, καλώς ήρθες στον κόσμο του Bond. Θα είσαι φανταστικός».Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην κοινή τους κινηματογραφική εμπειρία, στην ταινία «Remember Me» του 2010, στην οποία συμπρωταγωνίστησαν, σημειώνοντας ότι διατηρεί όμορφες αναμνήσεις από τη συνεργασία τους.«Ήταν χαρά μου να σε βλέπω να δημιουργείς ένα αξιοσημείωτο έργο και να εξελίσσεσαι συνεχώς. Απόλαυσε τη διαδρομή», πρόσθεσε, ολοκληρώνοντας το μήνυμά του με τη φράση «Grá mor, Pierce», που στα ιρλανδικά σημαίνει «Με πολλή αγάπη, Pierce».