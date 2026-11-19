Οτραγουδιστής Julio Iglesias βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας στην Ισπανία, έπειτα από καταγγελίες δύο γυναικών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και σωματική επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους για τον διάσημο καλλιτέχνη.Οι δύο γυναίκες, οι οποίες εργάζονταν για τον 83χρονο τραγουδιστή στην Καραϊβική, τον κατηγορούν για περιστατικά κακοποίησης που, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, σημειώθηκαν στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία το 2021.Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση των ισπανικών εισαγγελικών αρχών να θέσουν στο αρχείο, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, την αρχική έρευνα για την υπόθεση, κρίνοντας ότι δεν είχαν δικαιοδοσία να την εξετάσουν, καθώς τα καταγγελλόμενα περιστατικά φέρεται να συνέβησαν εκτός ισπανικού εδάφους.Ο Julio Iglesias, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα της ισπανικής μουσικής σκηνής από τη δεκαετία του 1960 και έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει αρνηθεί στο παρελθόν τις κατηγορίες.Ωστόσο, σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε την Τετάρτη στα ισπανικά, ο δικαστής του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας, Antonio Piña, ανέφερε ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στην καταγγελία, σε συνδυασμό με τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, δικαιολογούν την έναρξη ποινικής διαδικασίας.Όπως διευκρίνισε, η έρευνα θα επικεντρωθεί σε πτυχές της υπόθεσης που αφορούν ενδεχόμενα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς και σε καταγγελίες για σωματική επίθεση και εξευτελιστική μεταχείριση.Αντίθετα, το δικαστήριο δεν θα εξετάσει τις κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων και παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον Antonio Piña, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν μετά την εξέταση των συνθηκών πρόσληψης των δύο γυναικών, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις «εξαπάτησης ή δόλου».