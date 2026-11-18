Με πόσους τρόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί στην τέχνη; Μια πρωτότυπη έκθεση με 71 εικαστικούς
Με πόσους τρόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί στην τέχνη; Μια πρωτότυπη έκθεση με 71 εικαστικούς
Με τίτλο «Χάρτινα Όνειρα», έρχεται στο Λόφος Art Project, στην Κυψέλη, από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026
Με πόσους τρόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί στην τέχνη; Με άπειρους, μάλλον. Μια νέα έκθεση, πάντως, με τίτλο «Χάρτινα Όνειρα», σε επιμέλεια Λουίζας Καραπιδάκη και Δημήτρη Σαραφιανού, έρχεται στο Λόφος Art Project, στην Κυψέλη, από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, για να μας παρουσιάσει την έμπνευση που έδωσε το συγκεκριμένο υλικό σε 71 εικαστικούς.
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