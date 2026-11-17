Η βρετανική βασιλική οικογένεια διατηρεί μακρά σχέση με το θρυλικό κινηματογραφικό franchise του James Bond, η οποία κορυφώθηκε με την απρόσμενη εμφάνιση της βασίλισσας Ελισάβετ στο πλευρό του Daniel Craig, σε ένα ξεχωριστό σκετς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.Ακόμη και ο βασιλιάς Κάρολος έσπευσε να εκφράσει την αντίδρασή του στην είδηση ότι ο Robert Pattinson αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007.Λίγο μετά τη μεγάλη ανακοίνωση της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου, δημοσιεύτηκε ένα μήνυμα στους επίσημους λογαριασμούς του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλωσορίζοντας και επισήμως τον ηθοποιό στον ρόλο του θρυλικού Βρετανού πράκτορα.«Καλώς ήρθατε στην Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών της Αυτού Μεγαλειότητος, κύριε Bond», έγραφε η ανάρτηση, η οποία συνόδευε την αναδημοσίευση της ανακοίνωσης, με τον 40χρονο ηθοποιό να εμφανίζεται στον ρόλο του διάσημου κατασκόπου.