ΗGlenn Close έχει πλέον το δικό της Oscar. Η ηθοποιός, η οποία συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στις σημαντικότερες ερμηνεύτριες που δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν το χρυσό αγαλματίδιο, παρέλαβε το πρώτο της βραβείο από την Ακαδημία, έπειτα από οκτώ υποψηφιότητες.Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, στο πλαίσιο των Governors Awards 2026, στην αίθουσα Dolby Ballroom του Hollywood. Η βραδιά αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της οσκαρικής περιόδου, καθώς συγκεντρώνει υποψηφίους, δημιουργούς και μέλη της Ακαδημίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συναντηθούν πριν από την τελική απονομή.Στην εκδήλωση βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Tom Cruise, Christopher Nolan, Julianne Moore και Matt Damon, αλλά και νεότερα ονόματα όπως οι Jaafar Jackson, Inde Navarette, Curry Barker και Anthony Ippolito.Μετά την ολοκλήρωση της δεξίωσης, η βραδιά πέρασε στο κύριο μέρος της, την απονομή των τιμητικών διακρίσεων. Παραλαμβάνοντας το Oscar της, η Glenn Close μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, κατά τα οποία μεγάλωσε σε μια κλειστή θρησκευτική κοινότητα, μια εμπειρία που την έκανε να αισθάνεται διαρκώς διαφορετική και απομονωμένη. Όταν κατάφερε να απομακρυνθεί από αυτό το περιβάλλον, βρήκε, όπως είπε, «ένα βαθύ αίσθημα σκοπού και πληρότητας στο θέατρο».