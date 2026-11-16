H Κέιτ Μπλάνσετ επέλεξε ένα κατακόκκινο σύνολο Lanvin για τη λαμπερή βραδιά του MoMA προς τιμήν του Steven Spielberg
H Κέιτ Μπλάνσετ επέλεξε ένα κατακόκκινο σύνολο Lanvin για τη λαμπερή βραδιά του MoMA προς τιμήν του Steven Spielberg
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα ιδιαίτερο skirt suit από τη συλλογή Άνοιξη 2027 του οίκου.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα ιδιαίτερο skirt suit από τη συλλογή Άνοιξη 2027 του οίκου.
ΗCate Blanchett επέλεξε το κόκκινο για την εμφάνισή της στο ετήσιο Film Benefit του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA), που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Chanel και ήταν αφιερωμένο στον σπουδαίο σκηνοθέτη Steven Spielberg.
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