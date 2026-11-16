Τα ζώδια που θα έχουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή ημέρα χάρη στη σύνοδο Άρη και Δία
Τα ζώδια που θα έχουν μια ιδιαίτερα ευνοϊκή ημέρα χάρη στη σύνοδο Άρη και Δία
Ένα όνειρό σας πραγματοποιείται.
Η σύνοδος του Άρη με τον Δία στον Λέοντα, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για πέντε ζώδια, βοηθώντας τα να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την πραγματοποίηση ενός στόχου ή ενός ονείρου τους. Η ενέργεια του Λέοντα σας ενθαρρύνει να εκφραστείτε πιο ελεύθερα και να διεκδικήσετε όσα επιθυμείτε, ενώ ο Δίας ενισχύει την αισιοδοξία και τη διάθεσή σας για εξέλιξη. Ο Άρης, από την άλλη, σας δίνει την απαραίτητη ώθηση για να περάσετε από τη σκέψη στην πράξη.
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