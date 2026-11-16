Η σύνοδος του Άρη με τον Δία στον Λέοντα, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για πέντε ζώδια, βοηθώντας τα να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την πραγματοποίηση ενός στόχου ή ενός ονείρου τους. Η ενέργεια του Λέοντα σας ενθαρρύνει να εκφραστείτε πιο ελεύθερα και να διεκδικήσετε όσα επιθυμείτε, ενώ ο Δίας ενισχύει την αισιοδοξία και τη διάθεσή σας για εξέλιξη. Ο Άρης, από την άλλη, σας δίνει την απαραίτητη ώθηση για να περάσετε από τη σκέψη στην πράξη.