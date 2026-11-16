Η ετήσια εκδήλωση, που τιμά προσωπικότητες για τη συνολική προσφορά τους και την εξαιρετική συμβολή τους στην έβδομη τέχνη, συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.