Governors Awards 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Governors Awards 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Η ετήσια εκδήλωση, που τιμά προσωπικότητες για τη συνολική προσφορά τους και την εξαιρετική συμβολή τους στην έβδομη τέχνη, συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.
Η ετήσια εκδήλωση, που τιμά προσωπικότητες για τη συνολική προσφορά τους και την εξαιρετική συμβολή τους στην έβδομη τέχνη, συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.
Η περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μια λαμπερή Κυριακή στο Λος Άντζελες, όπου πραγματοποιήθηκε η 17η τελετή των Governors Awards της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, στο Ray Dolby Ballroom του Ovation Hollywood. Η ετήσια εκδήλωση, που τιμά προσωπικότητες για τη συνολική προσφορά τους και την εξαιρετική συμβολή τους στην έβδομη τέχνη, συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.
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