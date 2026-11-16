«Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας»: Έχουμε μια ιδέα για το σενάριο του ριμέικ - Έτσι θα αποφύγει να βγει ξεπερασμένο
«Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας»: Έχουμε μια ιδέα για το σενάριο του ριμέικ - Έτσι θα αποφύγει να βγει ξεπερασμένο
Με τους ραγδαίους ρυθμούς που αλλάζει το online dating, η ταινία του 1998 μοιάζει παλαιολιθική, από πολλές απόψεις
Τα ριμέικ ταινιών που έχουν γίνει με έναν τρόπο κλασικές μέσα στα χρόνια αποτελεί κοινή πρακτική στο Χόλιγουντ, καθώς προσφέρουν μια σχετικά ασφαλή βάση για εμπορική επιτυχία, χτισμένη από τη φήμη που συνοδεύει το πρωτότυπο φιλμ -η οποία φτάνει ακόμα και στις νεότερες γενιές, ακόμα και αν δεν το έχουν δει- αλλά και από τις συναισθηματικά φορτισμένες μνήμες που ενδεχομένως πυροδοτεί στους παλαιότερους, όσους είχαν παρακολουθήσει το πρωτότυπο φιλμ στους κινηματογράφους (αγκαλιά, ίσως, με έναν εφηβικό έρωτά τους).
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