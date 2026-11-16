Τα ριμέικ ταινιών που έχουν γίνει με έναν τρόπο κλασικές μέσα στα χρόνια αποτελεί κοινή πρακτική στο Χόλιγουντ, καθώς προσφέρουν μια σχετικά ασφαλή βάση για εμπορική επιτυχία, χτισμένη από τη φήμη που συνοδεύει το πρωτότυπο φιλμ -η οποία φτάνει ακόμα και στις νεότερες γενιές, ακόμα και αν δεν το έχουν δει- αλλά και από τις συναισθηματικά φορτισμένες μνήμες που ενδεχομένως πυροδοτεί στους παλαιότερους, όσους είχαν παρακολουθήσει το πρωτότυπο φιλμ στους κινηματογράφους (αγκαλιά, ίσως, με έναν εφηβικό έρωτά τους).