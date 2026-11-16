Η Laura Brand σκοπεύει να συνεχίσει την εβδομαδιαία εκπομπή της στο YouTube, παρά τη φυλάκιση του συζύγου της, Russell Brand, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή άνω των δέκα ετών.Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή Sunday Service with the Brands, η ίδια μίλησε για τις αλλαγές που θα υπάρξουν στο περιεχόμενο όσο εκείνος θα βρίσκεται στη φυλακή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το εγχείρημα.«Η εκπομπή μπορεί να έχει διαφορετική μορφή, αλλά οι στόχοι μας παραμένουν οι ίδιοι», ανέφερε απευθυνόμενη στους θεατές. «Εμπιστευόμαστε τον Θεό και το σχέδιό του, καθώς και όλα όσα κάνει αυτή τη στιγμή, ακόμη κι αν είναι επώδυνα».Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η απουσία του συζύγου της θα είναι μια σημαντική αλλαγή για την ίδια. «Θα χρειαστώ χρόνο για να συνηθίσω να κάθομαι εδώ χωρίς τον σύντροφό μου, χωρίς τον άνθρωπό μου δίπλα μου», είπε. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην επικοινωνία τους, λέγοντας: «Μιλάω με τον Russell. Είναι καλά και, όπως θα περίμενε κανείς, προσεύχεται».