Τα Χριστούγεννα έφτασαν στο σπίτι της Δούκισσας Νομικού, όπως φαίνεται από τη νέα ανάρτησή της στο Instagram. Το μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τον στολισμό του δέντρου, στον οποίο συμμετείχαν ο σύζυγός της, Δημήτρης Θεοδωρίδης, και τα δύο παιδιά τους, Σάββας και Αναστασία.Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βλέπουμε στις φωτογραφίες βρίσκεται στην οικογένεια της Δούκισσας Νομικού εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Ήταν εκείνο που στόλιζε η ίδια μαζί με τους γονείς και τον αδελφό της, όταν ήταν ακόμη παιδί.Μάλιστα, όπως περιέγραψε στην ανάρτησή της, ένα από τα καθιερωμένα στιγμιότυπα εκείνων των Χριστουγέννων ήταν η τοποθέτηση του αστεριού στην κορυφή του δέντρου, με την ίδια και τον αδελφό της να ανεβαίνουν στους ώμους των γονιών τους. Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται σήμερα με πρωταγωνιστές τα παιδιά της.