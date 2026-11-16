Οι πρίγκιπες William και Harry πενθούν έναν πολύ κοντινό τους άνθρωπο: η γυναίκα που υπήρξε η νταντά τους, Jessie Webb, έφυγε από τη ζωή. Η Webb είχε αναλάβει τη φροντίδα τους όταν ο William ήταν περίπου επτά ετών και ο Harry πέντε. Σύντομα έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα στη ζωή των αγοριών.