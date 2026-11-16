Ματ Ντέιμον: Αποκάλυψε τη σκηνή της «Οδύσσειας» που γύρισε άυπνος 36 ώρες
Ματ Ντέιμον: Αποκάλυψε τη σκηνή της «Οδύσσειας» που γύρισε άυπνος 36 ώρες
Τι είπε σε νέα συνέντευξή του ο πολυβραβευμένος 56χρονος ηθοποιός
Μετά από τριάντα χρόνια καριέρας, το GQ έχρισε τον Matt Damon Leading Man of the Year, με την πολυσυζητημένη ερμηνεία του στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan αναμφίβολα να παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς ο «Οδυσσέας» του, όπως σχολιάζει το περιοδικό, «απαίτησε από τον Damon να επιστρατεύσει ολόκληρο το υποκριτικό του οπλοστάσιο». Και πάλι, τίποτα δεν θεωρούσε δεδομένο. Ακόμα και αν, όπως σχολιάζει ο δημοσιογράφος, «μια ταινία σαν κι αυτή ήταν σχεδόν προορισμένη να γίνει τεράστια επιτυχία», ο 56χρονος ηθοποιός απαντά ότι «τίποτα δεν είναι σίγουρο, φίλε. Νομίζω ότι εκεί αρχίζουν τα προβλήματα, όταν λες “Αυτή θα είναι σίγουρα επιτυχία”. Το έχω ξανακούσει αυτό».
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