Frosted Lips: Τα αγαπημένα μας προϊόντα χειλιών για ένα λαμπερό αποτέλεσμα

Λίγη χρυσόσκονη στα χείλη, μια δόση νοσταλγίας από τα 90s και τα 00s, με τα πιο αστραφτερά κραγιόν της σεζόν να μάς βάζουν από νωρίς σε γιορτινή διάθεση.

Τα τέλη των 90s και τα 00s είχαν μια σχέση αγάπης με τη λάμψη. Οι παγωμένες ροζ αποχρώσεις, οι περλέ αντανακλάσεις και τα κραγιόν με μεταλλικό φινίρισμα αλλά και glitter είχαν την τιμητική τους. Η Pamela Anderson τα συνδύαζε με το χαρακτηριστικό σκούρο περίγραμμα των χειλιών της, η Christina Aguilera τα έκανε αναπόσπαστο κομμάτι της Y2K αισθητικής της, ενώ η Kate Moss και η Tyra Banks – ανάμεσα σε πολλές άλλες – υιοθετούσαν τις δικές τους εκδοχές στις πασαρέλες και στα εξώφυλλα των περιοδικών. Από τα μουσικά βίντεο του MTV μέχρι τα πιο εμβληματικά beauty looks της δεκαετίας, τα λεγόμενα frosted lips βρίσκονταν παντού. Και μπορεί για αρκετά χρόνια να τα είχαμε αφήσει πίσω μας, όμως η μόδα έχει αποδείξει πολλές φορές πως τίποτα δεν εξαφανίζεται πραγματικά.

15.11.2026, 14:15