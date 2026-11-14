Kate Middleton: Η γλώσσα που μιλάει και δεν γνωρίζαμε

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε ουαλικά σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή και κέρδισε τις εντυπώσεις.



Πόσα ταλέντα μπορεί να έχει τελικά η Kate Middleton; Η πριγκίπισσα της Ουαλίας πρόσθεσε ακόμη ένα στη λίστα, αυτή τη φορά με μια γλώσσα που δύσκολα θα περιμέναμε να μιλάει. Σε μια απρόσμενη ραδιοφωνική έκπληξη, έστειλε ένα μήνυμα στα ουαλικά, αφήνοντας τον παραλήπτη του να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.





Αποδέκτης ήταν ο Owain Wyn Evans, γνωστός Ουαλός ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής, ο οποίος συμμετέχει σε μια φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή για το BBC Children in Need. Το μήνυμα μεταδόθηκε στις 13 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή The Sara Cox Breakfast Show του BBC Radio 2, την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν πάνω στο ποδήλατό του.

14.11.2026, 12:45