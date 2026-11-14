Η κόρη της Catherine Zeta Jones φόρεσε το Gucci top της μητέρας της, 30 χρόνια μετά

Η Carys Douglas αναβίωσε ένα iconic look του 1996 και έδωσε νέα πνοή σε ένα vintage κομμάτι του οίκου Gucci.



Το να έχεις μαμά την Catherine Zeta Jones έχει σίγουρα τα προνόμιά του, ειδικά όταν πρόκειται για τη γκαρνταρόμπα της. Η Carys Douglas φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά αυτό το πλεονέκτημα, αφού για την τελευταία της εμφάνιση στη Νέα Υόρκη επέλεξε να δανειστεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά fashion κομμάτια της μητέρας της. Και όχι ένα οποιοδήποτε ρούχο, αλλά ένα vintage Gucci top που είχε φορέσει η ηθοποιός πριν από περίπου 30 χρόνια.

14.11.2026, 11:55