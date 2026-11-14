Avril Lavigne: Έγινε μαμά για πρώτη φορά στα 42 της
Avril Lavigne: Έγινε μαμά για πρώτη φορά στα 42 της
Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη γέννηση του πρώτου της παιδιού αναρτώντας τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram.
Μια νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή άνοιξε η Avril Lavigne με τον ερχομό του πρώτου της παιδιού στη ζωή. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της μέσα από το Instagram, ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους θαυμαστές της, αφού είχε κρατήσει την εγκυμοσύνη της μακριά από τη δημοσιότητα.
Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τρεις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις πρώτες στιγμές της οικογένειας με το μωρό. Σε μία από αυτές, η Avril κρατά τρυφερά την κόρη της στην αγκαλιά της, ενώ σε άλλη βλέπουμε τα χέρια των γονιών γύρω από το μικροσκοπικό χεράκι της.
Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με τρεις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις πρώτες στιγμές της οικογένειας με το μωρό. Σε μία από αυτές, η Avril κρατά τρυφερά την κόρη της στην αγκαλιά της, ενώ σε άλλη βλέπουμε τα χέρια των γονιών γύρω από το μικροσκοπικό χεράκι της.
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