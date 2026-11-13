Η αφοπλιστική εργασία ενός 12χρονου παιδιού: «Ντρεπόμαστε αλλά είναι εντάξει»

Η συγγραφέας και εκπαιδευτικός Λίλα Τρουλινού μοιράστηκε στο Facebook μια σχολική εργασία χαρακτηριστική των διακρίσεων και των αποκλεισμών που υφίστανται τα παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Την υπογράφει ένα από αυτά, ένα χαρισματικό, όπως το περιγράφει, αγόρι 12 χρονών, που πηγαίνει στην Α’ Γυμνασίου.