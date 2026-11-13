Kate Middleton: Το φυσικό hair look που σπάνια βλέπουμε στην πριγκίπισσα της Ουαλίας
Kate Middleton: Το φυσικό hair look που σπάνια βλέπουμε στην πριγκίπισσα της Ουαλίας
Μακριά από τα κλασικά χτενίσματα των royal εμφανίσεών της, η πριγκίπισσα επέλεξε να αναδείξει τη φυσική υφή των μαλλιών της.
Η Kate Middleton έχει συνδέσει τις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις της με κομψά χτενίσματα στα μαλλιά της. Οι ανάλαφρες μπούκλες, ο όγκος και τα προσεγμένα χτενίσματα αποτελούν σταθερά στοιχεία του signature beauty look της. Σε μια πρόσφατη εμφάνισή της, ωστόσο, είχαμε την ευκαιρία να δούμε μια πιο φυσική εκδοχή των μαλλιών της, με τους κυματισμούς τους να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε να αφήσει τα μαλλιά της στη φυσική τους υφή κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής επίσκεψης στη φιλανθρωπική οργάνωση Dose of Nature.
Το hair look της ήταν αισθητά πιο χαλαρό σε σχέση με εκείνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις επίσημες εμφανίσεις της. Οι φυσικοί κυματισμοί έδωσαν στα μαλλιά της μια διαφορετική κίνηση, χωρίς την έντονα επιμελημένη εικόνα που χαρακτηρίζει συνήθως τα χτενίσματά της.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε να αφήσει τα μαλλιά της στη φυσική τους υφή κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής επίσκεψης στη φιλανθρωπική οργάνωση Dose of Nature.
Το hair look της ήταν αισθητά πιο χαλαρό σε σχέση με εκείνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις επίσημες εμφανίσεις της. Οι φυσικοί κυματισμοί έδωσαν στα μαλλιά της μια διαφορετική κίνηση, χωρίς την έντονα επιμελημένη εικόνα που χαρακτηρίζει συνήθως τα χτενίσματά της.
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