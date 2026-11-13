Αυτά τα ζώδια νιώθουν περισσότερη αγάπη μέχρι το τέλος του μήνα

Τέσσερα ζώδια δέχονται επιπλέον αγάπη και προστασία από το σύμπαν τον Νοέμβριο. Ο μήνας φέρνει μια περίοδο προσωπικής και πνευματικής αφύπνισης, κατά την οποία αρχίζετε να βρίσκετε απαντήσεις σε ερωτήματα που σας απασχολούσαν καιρό. Παράλληλα, αναγνωρίζετε την πρόοδό σας και ανακαλύπτετε νέες δυνατότητες. Μπορεί οι επόμενες εβδομάδες να είναι γεμάτες εξελίξεις, όμως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε: έχετε την απαραίτητη δύναμη και την τύχη με το μέρος σας.ΚριόςΟ Νοέμβριος είναι μήνας ξεκαθαρισμάτων και ουσιαστικών αλλαγών.