Τι συμβαίνει στο σπίτι της Kylie Jenner; Οι μηνύσεις και τα καταγγελτικά σχόλια των εργαζομένων της
Τι συμβαίνει στο σπίτι της Kylie Jenner; Οι μηνύσεις και τα καταγγελτικά σχόλια των εργαζομένων της
Οι πολλαπλές καταγγελίες από το οικιακό της προσωπικό της - Η καμαριέρα που κλείστηκε για πάνω από μία ώρα σε ντουλάπα, αβοήθητη
ΗKylie Jenner δέχεται σφοδρή κριτική ως «απαράδεκτη εργοδότρια» έπειτα από πολλαπλές μηνύσεις από το οικιακό της προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της σεφ:
Η τηλεπερσόνα βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς μία ακόμη καμαριέρα της κατέθεσε νέα μήνυση εναντίον της, διατυπώνοντας εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες.
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Η τηλεπερσόνα βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς μία ακόμη καμαριέρα της κατέθεσε νέα μήνυση εναντίον της, διατυπώνοντας εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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