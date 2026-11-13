Τι συμβαίνει στο σπίτι της Kylie Jenner; Οι μηνύσεις και τα καταγγελτικά σχόλια των εργαζομένων της

ΗKylie Jenner δέχεται σφοδρή κριτική ως «απαράδεκτη εργοδότρια» έπειτα από πολλαπλές μηνύσεις από το οικιακό της προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της σεφ:Η τηλεπερσόνα βρίσκεται σε δεινή θέση, καθώς μία ακόμη καμαριέρα της κατέθεσε νέα μήνυση εναντίον της, διατυπώνοντας εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες.