Σακάκι και τζιν: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε έναν από τους πιο διαχρονικούς συνδυασμούς του φθινοπώρου
MARIE CLAIRE

Σακάκι και τζιν: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε έναν από τους πιο διαχρονικούς συνδυασμούς του φθινοπώρου

Mε κομμάτια που πιθανότατα υπάρχουν ήδη σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα.

Σακάκι και τζιν: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε έναν από τους πιο διαχρονικούς συνδυασμούς του φθινοπώρου
Λέγεται συχνά ότι υπάρχει στυλ στην απλότητα και τίποτα δεν το περιγράφει καλύτερα αυτό, από ένα σύνολο που αποτελείται από διαχρονικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, αλλά με κάποιον τρόπο δείχνει μοντέρνο και σύγχρονο. Η Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε ένα τέτοιο σύνολο πρόσφατα, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει λόγος τα αγαπημένα μας ρούχα για το φθινόπωρο να είναι περίπλοκα.

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