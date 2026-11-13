Άρειος Πάγος: Αναγνωρίζει νομικά οικογένεια χωρίς πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η πολυετής συγκατοίκηση και η απόκτηση παιδιών δημιουργούν πραγματική οικογένεια, ανοίγοντας τον δρόμο για αποζημίωση σε συγγενείς, σύμφωνα με μια νέα δημοσίευση του dikastiko.gr. Αυτή η σημαντική δικαστική απόφαση ήρθε μετά τον πολυετή αγώνα ενός άντρα, που είχε χάσει σε τροχαίο δυστύχημα τη σύντροφό του και μητέρα των ανήλικων παιδιών τους.