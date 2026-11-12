Η τηλεργασία συνδέεται με περισσότερες γεννήσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα
Η τηλεργασία συνδέεται με περισσότερες γεννήσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα
Πώς εξηγείται η σύνδεση ανάμεσα στην ευελιξία της εργασίας και την αύξηση της γονιμότητας;
Μπορεί η εργασία από το σπίτι να επηρεάσει τις αποφάσεις ενός ζευγαριού σχετικά με την απόκτηση παιδιών; Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, η απάντηση είναι θετική. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, μεταξύ των εργαζομένων, η περισσότερη επαγγελματική παρουσία στο σπίτι συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας και περισσότερες γεννήσεις.
Η μελέτη, η οποία καλύπτει 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ευρωπαϊκών, διαπιστώνει ότι ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αυξάνεται κατά 0,32 όταν και οι δύο σύντροφοι εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, σε σύγκριση με τα ζευγάρια στα οποία κανένας από τους δύο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Στις ΗΠΑ, η αντίστοιχη αύξηση φτάνει τα 0,45 παιδιά ανά γυναίκα.
Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα του Steven J. Davis, οικονομολόγος, και των συνεργατών του, η οποία δημοσιεύτηκε ως επιστημονική εργασία του National Bureau of Economic Research (Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών των ΗΠΑ – NBER) , με τίτλο «Work from Home and Fertility».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η μελέτη, η οποία καλύπτει 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ευρωπαϊκών, διαπιστώνει ότι ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αυξάνεται κατά 0,32 όταν και οι δύο σύντροφοι εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, σε σύγκριση με τα ζευγάρια στα οποία κανένας από τους δύο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Στις ΗΠΑ, η αντίστοιχη αύξηση φτάνει τα 0,45 παιδιά ανά γυναίκα.
Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα του Steven J. Davis, οικονομολόγος, και των συνεργατών του, η οποία δημοσιεύτηκε ως επιστημονική εργασία του National Bureau of Economic Research (Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών των ΗΠΑ – NBER) , με τίτλο «Work from Home and Fertility».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα