Η τηλεργασία συνδέεται με περισσότερες γεννήσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα

Μπορεί η εργασία από το σπίτι να επηρεάσει τις αποφάσεις ενός ζευγαριού σχετικά με την απόκτηση παιδιών; Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, η απάντηση είναι θετική. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, μεταξύ των εργαζομένων, η περισσότερη επαγγελματική παρουσία στο σπίτι συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας και περισσότερες γεννήσεις.Η μελέτη, η οποία καλύπτει 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ευρωπαϊκών, διαπιστώνει ότι ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αυξάνεται κατά 0,32 όταν και οι δύο σύντροφοι εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, σε σύγκριση με τα ζευγάρια στα οποία κανένας από τους δύο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Στις ΗΠΑ, η αντίστοιχη αύξηση φτάνει τα 0,45 παιδιά ανά γυναίκα.Τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα του Steven J. Davis, οικονομολόγος, και των συνεργατών του, η οποία δημοσιεύτηκε ως επιστημονική εργασία του National Bureau of Economic Research (Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών των ΗΠΑ – NBER) , με τίτλο «Work from Home and Fertility».