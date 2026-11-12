Βασίλης Ζούλιας: «Μια γυναίκα με προσωπικότητα είναι η μεγαλύτερη έμπνευση»
MARIE CLAIRE

Βασίλης Ζούλιας: «Μια γυναίκα με προσωπικότητα είναι η μεγαλύτερη έμπνευση»

Ο σχεδιαστής μιλάει στο Marie Claire με αφορμή την τελευταία του συλλογή, εμπνευσμένη από τα 90

Βασίλης Ζούλιας: «Μια γυναίκα με προσωπικότητα είναι η μεγαλύτερη έμπνευση»
Ο Βασίλης Ζούλιας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αποτελεί βασική αναφορά στο χώρο της ελληνικής μόδας, εκπροσωπώντας ένα στιλ που τιμά τις κλασικές θηλυκές γραμμές και θυμίζει άλλη εποχή, ενώ οι δημιουργίες του έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας φτάνοντας, πριν μερικά χρόνια, μέχρι και το Emily in Paris.

 
Με αφορμή την τελευταία του επίδειξη με τίτλο ”Strike a Pose” μιλάει στο Marie Claire για τις σταθερές του, την ελληνική μόδα αλλά και την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη.

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