Το «Emily in Paris» επιστρέφει για την τελευταία σεζόν του – Οι εικόνες από την Ελλάδα

Παρίσι, Ρώμη και τώρα Ελλάδα. Η Emily Cooper ετοιμάζεται να διασχίσει για μία τελευταία φορά την Ευρώπη, προτού αποχαιρετήσει οριστικά το τηλεοπτικό κοινό. Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της έκτης και τελευταίας σεζόν του «Emily in Paris», αποκαλύπτοντας πως η ηρωίδα της Lily Collins ταξιδεύει στην Ελλάδα, όπου θα συναντήσει ξανά τον Gabriel, τον οποίο υποδύεται ο Lucas Bravo.Η τελευταία σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου. Δημιουργία του Darren Star, το «Emily in Paris» αφηγείται την ιστορία μιας Αμερικανίδας στελέχους του marketing, η οποία μετακομίζει στο Παρίσι για επαγγελματικούς λόγους, χωρίς να φαντάζεται ότι θα παραμείνει εκεί πολύ περισσότερο απ’ όσο είχε αρχικά σχεδιάσει. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Οκτώβριο του 2020 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά fashion και lifestyle φαινόμενα.