Kate Middleton: Όσα της είπαν στο νοσοκομείο για την ανάρρωσή της από τον καρκίνο

Η Kate Middleton μίλησε ανοιχτά για την πορεία της προς την ανάρρωση από τον καρκίνο, σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό Country Life, με αφορμή την οποία μοιράστηκε, μεταξύ άλλων, την αγάπη της για τη φύση και την ανακούφιση που βρίσκει στον φυσικό κόσμο.Η πριγκίπισσα της Ουαλίας αναφέρθηκε στις συμβουλές που έλαβε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, εξηγώντας πως η ανάρρωση δεν είναι μια γραμμική διαδικασία.«Στο νοσοκομείο μού είπαν ότι η ανάρρωσή μου δεν θα ακολουθούσε μια ευθεία πορεία. Ότι θα υπήρχαν καλές και κακές ημέρες και ότι θα χρειαζόταν χρόνος. Το ίδιο συμβαίνει και στη φύση. Μας δείχνει ότι οι περίοδοι ξεκούρασης, περισυλλογής και ανανέωσης είναι εξίσου σημαντικές με τις στιγμές ανάπτυξης», ανέφερε.