Coachella 2027: Dua Lipa, Tame Impala και SZA οι μεγάλοι headliners – Η Madonna και τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα του φεστιβάλ
Coachella 2027: Dua Lipa, Tame Impala και SZA οι μεγάλοι headliners – Η Madonna και τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα του φεστιβάλ
Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ είναι ιδιαιτέρως λαμπερό.
Το πολυαναμενόμενο line-up του Coachella 2027 αποκαλύφθηκε και περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Η Dua Lipa, οι Tame Impala και η SZA αναλαμβάνουν τον ρόλο των βασικών headliners, δίνοντας από τώρα το στίγμα για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά φεστιβάλ της επόμενης χρονιάς.
Το Coachella Valley Music and Arts Festival επιστρέφει στο Empire Polo Club, στο Indio της Καλιφόρνια, για δύο διαδοχικά τριήμερα, στις 9-11 και 16-18 Απριλίου 2027.
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Το Coachella Valley Music and Arts Festival επιστρέφει στο Empire Polo Club, στο Indio της Καλιφόρνια, για δύο διαδοχικά τριήμερα, στις 9-11 και 16-18 Απριλίου 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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