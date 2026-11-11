Τα πιο cool κομμάτια του χειμώνα βρίσκονται σε αυτή τη συλλογή
Τα πιο cool κομμάτια του χειμώνα βρίσκονται σε αυτή τη συλλογή
Η KARL LAGERFELD JEANS συνδυάζει τη χαλαρή διάθεση του denim με σύγχρονες γραμμές, ενδιαφέρουσες υφές και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που ανανεώνουν την καθημερινή γκαρνταρόμπα.
Η KARL LAGERFELD JEANS συνδυάζει τη χαλαρή διάθεση του denim με σύγχρονες γραμμές, ενδιαφέρουσες υφές και ιδιαίτερες λεπτομέρειες που ανανεώνουν την καθημερινή γκαρνταρόμπα.
Η αρχή του χειμώνα είναι η εποχή ανανέωσης της γκαρνταρόμπας μας. Ανακαλύπτουμε ξανά τη χαρά του να δημιουργούμε ενδιαφέροντες συνδυασμούς με τα αγαπημένα μας ρούχα αλλά και να σχεδιάζουμε εντελώς νέα outfits. Από τα πρώτα πρωινά με χαμηλότερες θερμοκρασίες μέχρι τις βραδινές εξόδους που απαιτούν κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο, το ζητούμενο είναι πάντα το ίδιο: day-to-night επιλογές με στυλ.
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