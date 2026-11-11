Μήπως το αγαπημένο χτένισμα πολλών γυναικών προκαλεί τριχόπτωση;

Πώς θα αποφύγουμε τη φθορά χωρίς να εγκαταλείψουμε το αγαπημένο μας look;



Τα sleek buns και οι ψηλές, αυστηρές αλογοουρές έχουν γίνει σταθερή επιλογή στα καθημερινά μας looks. Είναι κομψά, εύκολα στο styling και ιδανικά για τις ημέρες που θέλουμε να δείχνουν περιποιημένα τα μαλλιά μας χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ωστόσο, πίσω από το άψογο αποτέλεσμα μπορεί να κρύβεται ένας κίνδυνος για την υγεία των μαλλιών μας: η τριχόπτωση λόγω του συνεχούς τραβήγματος.



Το συγκεκριμένο στιλ, που συνδέεται στενά με το δημοφιλές clean girl aesthetic, βασίζεται στα μαλλιά που χτενίζονται προς τα πίσω, με gel, hairspray ή κάποιο προϊόν styling, και στερεώνονται σε έναν σφιχτό κότσο, μια αλογοουρά ή μια πλεξούδα. Παρότι το αποτέλεσμα δείχνει περιποιημένο, η καθημερινή επανάληψη του ίδιου χτενίσματος μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τους θύλακες της τρίχας.

11.11.2026, 16:00